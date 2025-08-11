"בליגה אנחנו נצטרך להיות הרבה יותר מרוכזים"

בעירוני טבריה היו מעט מאוכזבים בשל שתי עובדות: הראשונה, מכיוון שבמשחק שני רצוף (כפי שקרה ביום רביעי, מול הפועל חיפה), הקבוצה מפסידה משחק עמוק בתוספת הזמן עם 2:1 לעירוני קריית שמונה. השנייה, בשל כך שהקבוצה התחילה את הערב אמש (ראשון) במקום השני בבית הצפוני, לאחר מכן עלתה ליתרון ונשארה בו עד לדקה ה-78, אז ספגה את השוויון, שהוריד אותה למקום השלישי בבית ואז סיימה למעשה במקום הרביעי, מה ששלח אותה למשחק המיקום על המקום ה-11 מול הפועל פתח תקווה.

עם זאת, במועדון מעיר הכנרת נשארו בפרופורציות, גם בשל כך שבסופו של דבר זה "רק גביע הטוטו" והמטרה במשחקים הללו היא להתכונן לליגה. "גם העניין הכספי הוא מינורי במשחקי המיקום. ברגע שלא עלינו לחצי הגמר ההבדלים הכספיים הם קטנים", אמרו בהנהלת הקבוצה. "במצב הזה מראש הצוות המקצועי נתן מנוחה להרבה שחקנים ולקחנו בחשבון שזה ייראה פחות טוב".

"התחלנו דווקא טוב את המשחק", אמר בסיום המאמן, אלירן חודדה. "הובלנו ונראינו בסך הכל טוב במחצית הראשונה. במחצית השנייה לא הופענו. ראו גם את העייפות. עשינו היום רוטציה רחבה, כי ידענו שיש עייפות של השחקנים, שמשחקים כל שלושה ימים וידענו שיהיה לזה מחיר במגרש. מראש מדובר בגביע הטוטו והמטרה בו היא גם לנסות מערכים והרכבים שונים, כדי לבוא מוכנים לליגה. בליגה נהיה חייבים להיות הרבה יותר מרוכזים. נלמד מהדברים הלא טובים שעשינו".

אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

מי שקיבל מחמאות הוא כובש שער היתרון, לטבריה, פיטר מייקל. "הוא הראה בשער הזה את העוצמה שיש לו ומה הוא יכול לתת. זו הסיבה שהשארנו אותו לעונה נוספת", אמרו בקבוצה. "אתם תראו ממנו הרבה רגעים כאלה העונה". השוער הפורטוגלי, רוג'ריו דוס סנטוס, נחת בלילה בישראל והיום יעבור בדיקות רפואיות במועדון. חודדה התייחס גם אליו: "זה שוער שבחרנו מבין כמה מועמדים והוא היה המתאים לנו ביותר. הוא שוער שישדרג אותנו".

רגע מרגש היה בדקה ה-64, כאשר איתן וולבלום עלה לשחק לראשונה מאז המחזור הראשון בליגה בעונה שעברה, בו קרע את הרצועה הצולבת במשחק מול מכבי חיפה. וולבלום עבר ניתוח ושיקום ולאחר שנכלל בסגל לראשונה, במשחק מול הפועל חיפה ברביעי, זכה אתמול גם לדקות ראשונות מאז סוף אוגוסט אשתקד.

איתן וולבלום בעונה שעברה (חגי מיכאלי)

גם עומר יצחק זכה אתמול לשחק, לראשונה מאז 19 באפריל, אז נפגע במפשעה וסיים את העונה. יצחק פתח אתמול בהרכב של טבריה. "רגשות מעורבים", סיפר וולבלום ל-ONE, בהתייחס לחזרה שלו. "שמח מאוד שחזרתי, אבל מבאס להפסיד. בכל מקרה, מרגש מאוד לחזור לשחק כדורגל אחרי כל כך הרבה זמן. הרגשתי מעולה, כאילו מעולם לא קרה כלום".

טבריה תסיים, כאמור, את גביע הטוטו ביום שבת הקרוב (אצטדיון שלמה ביטוח, 20:30) במשחק מול הפועל פתח תקווה על המקום ה-11 ולאחר מכן תתכונן למשחק פתיחת הליגה, בגרין מול הפועל חיפה, בשבוע לאחר מכן.