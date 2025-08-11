פ.ס.ז׳ הדיחה את דונארומה מהסגל לסופרקאפ

עונת המלפפונים עדיין נמצאת בעיצומה, כאשר קבוצות ברחבי אירופה והעולם ממשיכות להתחמש לקראת עונת 2025/26, שכבר נפתחה בחלק מהליגות. אנחנו כאן ב-ONE עושים לכם סדר עם כל ההעברות הרשמיות, הארכות החוזה והדיווחים החמים ביותר.

העברות רשמיות

# רכש חדש לאתלטיקו מדריד אשר הודיעה על צירופו של החלוץ האיטלקי, ג’יאקומו רספאדורי, אשר מגיע אליה מנאפולי. הקולצ’ונרוס שילמו עבורו 22 מיליון אירו + 4 מיליון אירו בבונוסים.

ג’יאקומו רספאדורי (IMAGO)

# גלאטסראיי נפרדה רשמית מאלברו מוראטה לקראת המעבר לקומו.

Galatasaray formasıyla verdiğin emekten dolayı teşekkürler Morata! ❤️

Bundan sonraki kariyerinde başarılar! pic.twitter.com/JPXi5mwvXA — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 10, 2025

דיווחים חמים

# הסאגה של ג׳אנלואיג׳י דונארומה ופאריס סן ז׳רמן לא נגמרת. פבריציו רומאנו מדווח כי הקבוצה החליטה שלא לרשום בסגל את השוער למשחק הסופרקאפ הקרוב נגד טוטנהאם. האיטלקי כזכור מסיים חוזה בעונה הבאה ולא מעוניין להאריכו, כשהוא נחוש לעזוב כבר הקיץ. השוער מכוון למעבר לפרמייר ליג, כשצ׳לסי ומנצ׳סטר יונייטד סימנו אותו.

# צ׳לסי רוצה להאיץ את המגעים על צ׳אבי סימונס, כשהבלוז יציעו ללייפציג בתמורה לכסף גם את כריסטופר אנקונקו. הקשר כזכור כבר סיכם את תנאיו אצל האנגלים, ונותר רק לסגור את הפרטים בין שני המועדונים.

צ'אבי סימונס חוגג (רויטרס)

# אינטר סימנה קשר התקפי. מדובר במגנס אקליוש, בן ה-23 ממונאקו. הנראזורי יגישו בקרוב הצעה לצרפתים עבור השחקן, וצפויות התפתחויות בנושא.

# בדרך למעבר מפתיע בפרמייר ליג? על פי דיווח של העיתונאי מתיאו מורטו, טוטנהאם פתחה במשא ומתן עם מנצ’סטר סיטי לצירופו של סאביניו. פבריציו רומאנו מוסיף כי השחקן עצמו פתוח למעבר, המאמן תומאס פרנק רואה בו כחיזוק משמעותי וכעת, רק נותרה הסכמה בין המועדונים על גובה תשלום דמי ההעברה.

סאביניו (רויטרס)

# בנוסף לסאביניו וגריליש, מי שעוד צפוי לעזוב את מנ׳צסטר סיטי, הוא הקשר ההתקפי ג׳יימס מקאטי. הכישרון האנגלי בן ה-22 קיבל הצעה מנוטינגהאם פורסט, והוא צפוי לעבור אליה תמורת כ-20 מיליון ליש״ט.

# מחפשת מחליף? בעקבות הדיווחים על ההצעה של טוטנהאם על סאביניו, העיתונאי פאבריציו רומאנו מדווח כי מנצ’סטר סיטי שוקלת ברצינות לפנות לריאל מדריד לגבי רודריגו, כשהוא מוסיף ואומר שפפ גווארדיולה מאמין מאוד בשחקן הברזילאי ורואה אותו כמטרה חלומית. הבלאנקוס ייתנו לשחקן לעזוב, אך יידרשו בסביבות ה-100 מיליון אירו.

# רכש נוצץ נוסף לקבוצה של כריסטיאנו רונאלדו. לפי העיתונאי פאבריציו רומאנו, נסגרה העברת קינגסלי קומאן לאל נאסר. הסעודים ישלמו לבאיירן מינכן כמעט 30 מיליון יורו והצרפתי יחתום ל-3 שנים. מדובר בהצהרת כוונות רצינית לצהובים, שרק השבוע החתימו את בלם בארסה איניגו מרטינס ומוקדם יותר הקיץ את ז’ואאו פליקס.

קינגסלי קומאן (רויטרס)

# זהו זה, ג’ק גריליש יעבור היום (שני) ממנצ’סטר סיטי לאברטון. גם עיתונאי העל פאבריציו רומאנו אישר את הדברים, הקיצוני האנגלי שאיבד את מקומו אצל פפ גווארדיולה – יושאל לטופיז כשההסכם בין הצדדים כבר סוכם. שחקן נבחרת שלושת האריות צפוי לעבור בשעות הקרובות את הבדיקות הרפואיות.

ג'ק גריליש (רויטרס)

# על פי ניקולו סקירה, יובנטוס מעוניינת בקשר ברייטון, מאט אוריילי, עליו דורשת קבוצתו כ-30 מיליון אירו.