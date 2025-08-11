"ברצלונה הזו מפחידה", "מה הגבול של ימאל?"

ברצלונה סיימה אמש (ראשון) את המבחן האחרון שלה לפני פתיחת עונת הליגה בצורה מושלמת, עם ניצחון מוחץ 0:5 על קומו בגביע גאמפר. זה היה משחק שסימן סיום קיץ מוצלח במיוחד לקבוצה של האנזי פליק, שנראית מוכנה היטב לאתגרי הלה ליגה שיפתחו בסוף השבוע הקרוב.

בתקשורת הספרדית סיכמו וב’אס’ נכתב: "ברצלונה הזו מפחידה. הקבוצה של פליק סיימה את המבחן האחרון שלה לפני פתיחת העונה ברמה מרהיבה. הלחץ, בשילוב הקסם של לאמין ימאל, מעלה את הציפיות. הגרסה החדשה של הפרויקט של פליק מרשימה ומאיימת. הם טסים כמו טילים, ולא רק בגלל שסיימו את ההכנה עם 0:5 על קומו. מעבר ל-20 השערים בארבעה משחקים, המרשים הוא הפיזיות, הלחץ על היריב, וזה לא קשור לאיכות היריבה אלא להכנה ולעבודה. במובן הזה, בארסה נראית צעד קדימה על פני המתחרות. מה הגבול של לאמין ימאל? השער שלו מול קומו היה מדהים באמת".

ב’מארקה’ סיכמו: "המכונה משומנת. ברצלונה טיילה במשחקי הסיבוב באסיה. היריבות לא היו החזקות ביותר, והניצחונות הגדולים היו מובנים. אבל מה שהיה אתמול היה משהו אחר. קומו היא קבוצה עם נוכחות חזקה, אך ברצלונה הזו מפחידה. הם בכושר נהדר לפתיחת עונת הליגה בסוף השבוע. כושר הכיבוש זהה לזה של השנה שעברה, ובהגנה הם ממשיכים להשתמש במלכודת הנבדל, שהיריבות נופלות בה שוב ושוב בדיוק רב. אתמול האיטלקים נלכדו ארבע פעמים בנבדל ב-11 דקות בלבד. פתיחה שבה האיטלקים נראו טוב יותר מברצלונה, אך זו הייתה אשליה. מהדקה ה-20 התחילה הסערה של בארסה".

ראפיניה מודה למרקוס רשפורד (רויטרס)

ב’ספורט’ סיכמו את ערב הגאמפר: "החזרה הגנרלית הסתיימה בהצלחה מסחררת. המבחן האחרון של ברצלונה של האנזי פליק לפני פתיחת העונה היה מוצלח במיוחד. קומו של ססק פברגאס לא היוותה יריב שקול לקבוצה שכבר הובילה במחצית ויכולה הייתה להגיע לתוצאה מדהימה אף יותר עם מעט יותר דיוק. רשפורד ופראן טורס, למשל, החמיצו מול שער ריק. ארבעה שערים במחצית הראשונה, שניים של פרמין, אחד של ראפיניה ואחד של לאמין ימאל, ועוד שער שני של הגאון הצעיר במחצית השנייה לא הספיקו כדי להעניק לו את תואר איש המשחק, שהלך לפרמין".

לאחר המשחק, נשיא ברצלונה, ז'ואן לאפורטה, דיבר וסקר את המצב במועדון: "מארק הוא הקפטן שלנו. מה שהיה נפתר. דבריו היו כנים, והאוהדים היו צריכים את זה. אהבתי את מה שאמר, כי הוא במועדון כבר 11 עונות וזכה בהכל. אני שמח מאוד שהוא חזר להיות קפטן".

מארק אנדרה טר שטגן (רויטרס)

על הרישומים: "אנחנו עובדים כדי שזה יקרה. עם מארק, אנחנו מקווים לרשום את ז’ואן גארסיה. אנו מקווים לרשום גם את השאר בשבוע הקרוב". על איניגו מרטינס: "היו לנו חמישה בלמים ואחד היה צריך לעזוב. תודה לאיניגו, זו הייתה החלטה טובה מבחינה אישית ומשפחתית, והיא עוזרת לנו עם הפייר פליי".

על כדור הזהב: "לדעתי כדור הזהב צריך ללכת לשחקן של ברצלונה. לאמין הוא גאון, הוא מראה את זה בכל משחק ואימון. הוא נותן הכל ומשתפר כל הזמן. כנשיא, אני מאחל שאחד השחקנים שלנו יזכה".

על החזרה לקאמפ נואו: "אנחנו עושים הכל כדי שהעבודות יסתיימו בזמן. עובדים יד ביד עם העירייה. כולנו מתואמים כדי לחזור כמה שיותר מהר, זה מה שהחברים והאוהדים רוצים".