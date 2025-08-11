טוקלומטי בישל לזאהה, מיאמי הובסה ללא מסי

שארלוט רשמה ניצחון יוקרתי 0:1 בחוץ על סינסינטי והשלימה סוויפ עונתי מול מוליכת הטבלה, בזכות שער מאוחר של ווילפריד זאהה בדקה ה-85. מי שבישל את שער הניצחון היה החלוץ הישראלי עידן טוקלומטי, בעוד ליאל עבדה פתח בהרכב האורחת והוחלף במחצית השנייה, בדקה ה-78.

המארחת נותרה בעשרה שחקנים החל מהדקה ה-70 בעקבות כרטיס אדום, ושארלוט ניצלה זאת כדי להכות בסיום. השוער קריסטיאן קהלינה היה מצוין עם שבע הצלות ושמר על רשת נקייה שביעית העונה, כולל שתי הצלות קריטיות בתוספת הזמן.

הניצחון היה החמישי ברציפות של שארלוט, שממשיכה במאבק על מקום בפלייאוף מהמקום השביעי במזרח, בעוד סינסינטי איבדה הזדמנות להיצמד לצמרת במאבקי הצמרת. טוקלומטי סופר כבר שישה שערים ובישול ב-10 משחקיו האחרונים.

בנוסף, אורלנדו סיטי חגגה על חשבון אינטר מיאמי כשכוכבה הקולומביאני, לואיס מוריאל, סיפק ערב מופלא עם צמד שערים ובישול והוביל את קבוצתו לניצחון 1:3 בדרבי של פלורידה, במהדורה נוספת של "קלאסיקו דל סול". המארחת ניצלה היטב את היעדרותו של ליאו מסי.

המשחק נפתח בשליטה מוחלטת של אורלנדו. מוריאל הקולומביאני המשיך את הכושר הנהדר שלו, ובסיומת מדויקת מתוך הרחבה העניק לאוסקר פארחה יתרון מוקדם. אינטר מיאמי, שנאלצה להסתדר ללא הקפטן הארגנטינאי שלה, התקשתה לייצר איום ממשי.

ברגעים האלה ציפו לראות יותר מרודריגו דה פול או לואיס סוארס, אך דווקא יאניק ברייט הפתיע עם בעיטה מהאוויר שחמקה מעבר לפדרו גאייסה והחזירה את המשחק לשוויון זמני. האווירה ביציעים הייתה חמה ושמחה למרות היעדרו של מסי, כששתי הקבוצות הציגו מאבק עיקש על כל כדור.

מוריאל, שכבר כבש את הראשון, ניצל עד תום את הבמה שניתנה לו. הוא חלף על פני ג'ורדי אלבה ובבעיטה חדה הכניע את אוסקר אוסטארי, והחזיר את היתרון לאורלנדו. שמונה דקות בלבד לאחר מכן, מרטין אוחדה הארגנטינאי הכפיל את הפער, כשהבעיטה שלו חמקלה מבין ידיו של אוסטארי, אחרי בישול נוסף של מוריאל הלוהט.

מיאמי ניסתה לחזור אך ללא הצלחה, ובסיום מתפרצת נוספת סגרה את הסיפור: מרקו פסאליץ' נותר חופשי ברחבה, אוסטארי עוד עצר את הבעיטה הראשונה אך הקרואטי עט על הריבאונד וקבע את תוצאת המשחק, ניצחון מרשים 1:3 לאורלנדו סיטי.