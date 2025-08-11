לוקה דונצ'יץ' הציג רכב עוצר נשימה ונחסם בחניה

לוקה דונצ'יץ' חוגג את הארכת החוזה המפלצתית שלו בלוס אנג'לס לייקרס, עם חוזה חדש לשלוש שנים בקבוצה בצהוב-סגול (165 מיליון דולר), בדרך שמאפיינת אותו – רכישת רכב על מרשים במיוחד. הכוכב הסלובני, שנודע כחובב רכב מושבע, השקיע הפעם ביצירת מופת הנדירה בעולם הרכב – רימאק נברה.

הרימאק נברה, המיוצרת בקרואטיה, היא הייפרקאר חשמלית בעלת כמעט 2,000 כוחות סוס, ומחירה מגיע לשני מיליון יורו. רק 150 יחידות ממנה קיימות בכל העולם, ואחת מהן נמצאת כעת בבעלותו של מספר 77 של הלייקרס, שגדל במחלקת הנוער של ריאל מדריד. זהו אגב, רכב ייחודי גם בקנה מידה של אספנים עשירים.

דונצ'יץ' מחזיק בידיו את אחת ממכוניות הספורט החזקות והמהירות בעולם: היא מאיצה מ-0 ל-100 קמ"ש ב-1.74 שניות בלבד (כל מה שפחות מ-2 שניות בעולם הרכב הוא פשוט מפלצתי), מ-0 ל-200 ב-4.42 שניות, ומגיעה ל-300 קמ"ש בתוך 9.22 שניות. המהירות המרבית שלה עומדת על 412 קמ"ש – נתון מרשים במיוחד גם ביחס למכוניות על אחרות.

החיבה של דונצ'יץ' למכוניות יוצאות דופן אינה חדשה. בעבר הוא נראה נוהג ברכבים נדירים כמו Apocalypse Hellfire 6x6, שברולט קאמרו 1968, קוניגסג רגירה ובראבוס רוקט 1000. באופן אירוני, הרכב הראשון שהיה בבעלותו היה דווקא זסטאבה 750 צנועה…

לוקה דונצ'י'ץ וה-Apocalypse Hellfire 6x6 (רויטרס והאתר הרשמי)

גרסת ה־R של הנברה, בעלת 2,104 כוחות סוס, מחזיקה בשיא עולמי ייחודי: היא משלימה את מבחן ה־0-400-0 בזמן הקצר ביותר – זינוק מעמידה, האצה ל־400 קמ"ש ובלימה מוחלטת – ב־26 שניות בלבד. השיא הקודם, אגב, הוחזק על ידי גרסת הבסיס של אותו דגם שבבעלותו של דונצ'יץ'.

הרימאק נברה היא גם המכונית החשמלית המהירה בעולם, עם שיא של 431.6 קמ"ש, והיא מחזיקה בתואר המוזר אך המרשים של "המכונית המהירה ביותר בנסיעה לאחור", עם מהירות שיא של 275 קמ"ש – נתון כמעט בלתי נתפס (מתאים לסטפ-בק של לוקה).

במקביל להרפתקאות הרכב, דונצ'יץ' מתאמן עם נבחרת סלובניה לקראת אליפות אירופה בכדורסל, היורובאסקט, שתתקיים בסוף אוגוסט בלטביה, קפריסין, פינלנד ופולין. אין ספק שהכוכב של הלייקרס הוא האטרקציה המרכזית של הנבחרת (זכה עימה כבר באליפות אירופה כשהיה צעיר יותר), ונוכחותו לבדה מציבה את הסלובנים כפייבוריטים לתואר.

לוקה דונצ'יץ' מציג את החדשה שלו (צילום מסך)

אולם, משחק ההכנה האחרון מול גרמניה לא הסתיים עבורו בצורה חיובית – לא על המגרש ולא מחוצה לו. סלובניה הפסידה לגרמנים, למרות הצגה אישית נאה של דונצ'יץ' שכללה 19 נקודות, 5 אסיסטים ו־3 ריבאונדים, במשחק שהיה עבורו חימום ראשון בלבד לקראת האליפות.

לרוע מזלו, גם לאחר המשחק מצא עצמו דונצ'יץ' במבוכה קלה. כשהגיע לחניון האולם כדי לעלות על הרימאק נברה החדשה שלו, גילה כי רכב מייבאך חנה קרוב מדי בצידה, עד שהדלתות המתרוממות לא הצליחו להיפתח במלואן. המצב מנע ממנו להיכנס לרכבו המפואר (צפו בסרטון).

בסופו של דבר, נאלץ הכוכב להשתמש בטלפון הנייד שלו כדי לאתר את בעל המייבאך – ככל הנראה חבר לקבוצה – שיזיז את רכבו. רק אז הצליח לצאת הביתה – חוויה שאולי תיזכר אצלו יותר מההפסד האמור במשחק ההכנה מול הגרמנים…

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

רוצים לדעת ראשונים על כל כתבה במדור האזור המוטורי? היכנסו לתפריט באפליקציית ONE בסמארטפון, בחרו “התראות” וסמנו את האזור המוטורי. נתראה בכתבה הבאה