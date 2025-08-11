יום שני, 11.08.2025 שעה 07:41
כדורסל ישראלי

בנבחרת מרוצים, מדר צפוי לשוב מול מונטנגרו

הכחולים-לבנים סיימו את ההכנה האינטנסיבית עם ניצחון על יוון, אך לקחו זאת בפרופורציות ושמו דגש על התקפות המעבר. הרכז יקבל דקות במשחק ההכנה

|
תומר גינת עולה לסל (קרדיט: איגוד הכדורסל)
תומר גינת עולה לסל (קרדיט: איגוד הכדורסל)

נבחרת ישראל ניצחה אתמול (ראשון) את נבחרת יוון של ואסיליס ספאנוליס במסגרת משחק ההכנה הרביעי של הכחולים לבנים וכשלמעשה נותר להם עוד משחק הכנה אחד אחרון - בשבוע הבא מול מונטנגרו, לפני שאליפות אירופה בכדורסל תצא לדרך. בנבחרת היו שמחים לאחר הניצחון שהיה גם השלישי שלהם בארבעה משחקים. אריאל בית הלחמי וחניכיו יחזרו היום ארצה וימשיכו השבוע בהכנות לקראת הבית שישוחק בפולין כאשר היריבה הראשונה תהיה איסלנד ב-28 באוגוסט.

בנבחרת לקחו את הניצחון בפרופורציות. יוון הגיעה למשחק ללא ארבעה שחקנים כאשר כל אחד מהם בקליבר רציני מאוד - קוסטאס סלוקאס, קוסטאס פאפאניקולאו, דינוס מיטוגלו וכמובן ה-כוכב שלהם, יאניס אנטטקומפו. מנגד, ישראל עדיין הייתה ללא ים מדר שאמור לשחק מול מונטנגרו. הכחולים-לבנים יצאו מרוצים ממסע ההכנה עד כה שכלל ניצחונות על גאורגיה, קפריסין ואתמול על יוון שתשחק בבית ג' שמצטלב בתום הסיבוב הראשון עם הבית הפולני בו משחקת ישראל.  

בסביבת הנבחרת העידו על הרצון העז לנצח את המשחק כאשר במחצית השנייה השחקנים עשו את העצירות והשיגו את הנקודות הקלות, דבר נוסף אותו לקחו בחיוב היה העובדה שחניכיו של בית הלחמי קיבלו טעימה מבחינת האינטנסיביות הכרוכה בלשחק יום אחר יום, מה שיהיה להם גם באליפות עצמה. ממסע ההכנה עד כה, הנבחרת יצאה מגובשת יותר לאחר שהשחקנים התגבשו גם מחוץ למגרש ולא רק במהלך המשחקים.

שחקני נבחרת ישראל חוגגים (קרדיט: איגוד הכדורסל)שחקני נבחרת ישראל חוגגים (קרדיט: איגוד הכדורסל)

במשחק עצמו, הרכב הפורוורדים שכלל את דני אבדיה, תומר גינת ונמרוד לוי, הראה דברים טובים, רק שבכל הקשור להתקפות המעבר נרשמה בעייתיות. שוב הייתה בעיה בניהול המשחק, ואין ספק שהכחולים לבנים מחכים לחדשות טובות מכיוונו של מדר. אתמול אגב, היה גם ציון דרך שכן היה זה הניצחון הראשון על היוונים מאז 1997, אז הנבחרת גברה במשחק אימון שנערך ברוממה. הניצחון האחרון במשחק רשמי על נבחרת יוון היה ביורובאסקט 1993 בגרמניה, אז תצוגת תכלית של עדי גורדון שקלע 35 נקודות, הספיקה כדי להשיג ניצחון 74:79.

דני אבדיה בפעולה (קרדיט: איגוד הכדורסל)דני אבדיה בפעולה (קרדיט: איגוד הכדורסל)
