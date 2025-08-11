יום רביעי, 13.08.2025 שעה 09:19
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

אנדריי ראמוס: היו עוד פרטים שהיו צריכים להיסגר

הקשר, שמעברו למכבי נתניה נפל, שיתף ל-ONE: "אין קשר לסיבה רפואית, אני כשיר לחלוטין". כפי שפורסם ב-ONE: סורו מתקרב ליהלומים, וגם: אילון אלמוג

|
אנדריי ראמוס בפעולה (IMAGO)
אנדריי ראמוס בפעולה (IMAGO)

מכבי נתניה ממשיכה במאמציה לנסות להתחזק: כפי שפרסמנו אמש (ראשון) ב-ONE, מי שחזר לתמונה הוא הקשר האחורי איסמעילה סורו, לאחר שהקשר אנדריי ראמוס, לא יגיע. במועדון אופטימיים שהקשר, ששיחק אצל יוסי אבוקסיס בבני יהודה, יאחד איתו כוחות לאחר תקופה לא קלה שעבר עקב בעיות אישיות ובנתניה מקווים להשלים את העסקה עד סוף השבוע הקרוב.

מי שכאמור לא יגיע הוא הקשר אנדריי ראמוס. כפי שפרסמנו בשבוע שעבר, לפי הדיווחים בווייטנאם, הקשר הברזילאי לא עבר את הבדיקות הרפואיות, כאשר גם בנתניה התעדכנו על כך וירדו מהעסקה, גם לאחר דרישה לבדיקות רפואיות מקיפות.

אלא שכעת, בשיחה עם ONE, ראמוס שופך אור על הנעשה מאחורי הקלעים והמו"מ עם היהלומים: "המו"מ הזה לא בוטל מסיבות רפואיות, אלא מסיבות אחרות", הוא מספר. "המועדון הוא זה שצריך להסביר מה הסיבה. אני בסדר, נפצעתי ב-2022 ומאז לא נפצעתי. מה שקרה בווייטנאם היה קשור למחלוקות עם סוכנים מקומיים".

יוסי אבוקסיס (עמרי שטיין)יוסי אבוקסיס (עמרי שטיין)

השחקן המשיך: "אני גם פועל בפיפ"א מול הקבוצה", הוא מוסיף. "מבחינה רפואית, אני כשיר לחלוטין לשחק כדורגל. המו"מ עם נתניה היה קשור לנושאים אחרים ויש לי מכתב מהמועדון שמאשר את מה שאני אומר". ראמוס מחדד גם על מה באמת התרחש ושופך אור על כך שההודעה של נתניה על סיכומו, ככל הנראה הייתה מוקדמת מדי: "היו עוד כמה פרטים ביני לבין נתניה שהיו צריכים להיסגר ובנוסף היו לי תוך כדי המו"מ אפשרויות נוספות. לכן הגענו להסכמה והמשא מתן הסתיים". 

אגב, גם במכתב שנשלח לשחקן מטעם הקבוצה, נאמר כי הצדדים לא הצליחו להגיע להסכם משפטי סופי לפני השלמת כל התנאים המוקדמים שפורטו במכתב הקודם מה-30.7.2025".

בנושא אחר: למרות הרצון הגדול של היהלומים לראות את איילון אלמוג מצטרף, בשלב זה מאמן ב"ש, רן קוז'וק, לא רוצה לשחררו ורואה בו חלק מהסגל, כאשר בנתניה מקווים שבסופו של דבר יימצא פתרון.

זיו אריה: גביע הטוטו הוא לא מטרה בשבילנו
