יום רביעי, 13.08.2025 שעה 09:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

עמית גלזר על סף חתימה בהפועל פתח תקווה

פרץ, שחיפש בלם ישראלי, קרוב לצרף בהשאלה את שחקן ההגנה של מכבי ת"א. עוד קודם לכן, בדקו בקבוצה את אופציית ארצ'ל מהפועל ת"א. וגם: מצב הפצועים

|
עמית גלזר (לילך וויס-רוזנברג)
עמית גלזר (לילך וויס-רוזנברג)

לאחר הקשיים לצרף את החלוץ מוסה סאמקה, בהפועל פתח תקווה מחפשים חלוץ אחר שימלא את החסר, אלא אם כן תחול תפנית בנושא. אלא שכרגע, אין מועמד רלוונטי והמאמן עומר פרץ ממשיך לבחון את צירופם של מספר שחקנים.

במקביל, עמדה נוספת אשר מונעת את השלמת הסגל היא עמדת בלם ישראלי נוסף: בפ"ת מחפשים לא מעט שחקנים בשוק וקרובים להחתים בעסקת השאלה את שחקן ההגנה של מכבי ת"א, עמית גלזר, שנמצא על סף חתימה. בעונה שעברה, הוא שיחק במדי הפועל ירושלים.

עוד קודם לכן, המלאבסים בדקו  את אופציית צירופו של שחקן ההגנה טל ארצ'ל, ששיחק בעונה שעברה בהפועל כפ"ס. ארצ'ל הצעיר פרץ לפני שנתיים בקבוצה הבוגרת ואף פתח במשחק הניצחון על מ.ס אשדוד בגביע הטוטו לפני כיומיים. אך בדומה לאור ישראלוב, בהפועל ת"א לא מיהרו לשחרר את השחקן.

לקראת משחקי הדירוג בגביע הטוטו מול עירוני טבריה, מי שצפוי לחזור לאימונים חלקיים הוא הקשר האחורי תומר אלטמן שסובל מפציעה בשריר התאומים. רועי דוד סובל מפציעה בשרירי הבטן וצפוי להיעדר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמיןנגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */