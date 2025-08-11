עמית גלזר על סף חתימה בהפועל פתח תקווה

לאחר הקשיים לצרף את החלוץ מוסה סאמקה, בהפועל פתח תקווה מחפשים חלוץ אחר שימלא את החסר, אלא אם כן תחול תפנית בנושא. אלא שכרגע, אין מועמד רלוונטי והמאמן עומר פרץ ממשיך לבחון את צירופם של מספר שחקנים.

במקביל, עמדה נוספת אשר מונעת את השלמת הסגל היא עמדת בלם ישראלי נוסף: בפ"ת מחפשים לא מעט שחקנים בשוק וקרובים להחתים בעסקת השאלה את שחקן ההגנה של מכבי ת"א, עמית גלזר, שנמצא על סף חתימה. בעונה שעברה, הוא שיחק במדי הפועל ירושלים.

עוד קודם לכן, המלאבסים בדקו את אופציית צירופו של שחקן ההגנה טל ארצ'ל, ששיחק בעונה שעברה בהפועל כפ"ס. ארצ'ל הצעיר פרץ לפני שנתיים בקבוצה הבוגרת ואף פתח במשחק הניצחון על מ.ס אשדוד בגביע הטוטו לפני כיומיים. אך בדומה לאור ישראלוב, בהפועל ת"א לא מיהרו לשחרר את השחקן.

לקראת משחקי הדירוג בגביע הטוטו מול עירוני טבריה, מי שצפוי לחזור לאימונים חלקיים הוא הקשר האחורי תומר אלטמן שסובל מפציעה בשריר התאומים. רועי דוד סובל מפציעה בשרירי הבטן וצפוי להיעדר.