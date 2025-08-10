נקבע חריג הגיל השלישי בנוער של הפועל חיפה

קבוצת הנוער של הפועל חיפה סגרה הערב (ראשון) רשמית את רשימת חריגי הגיל שלה לעונה הקרובה. בשינוי של הרגע האחרון נקבע כי שחקן ההתקפה הדומיננטי, יעד גונן, שרשם במשחקי גביע הטוטו שלוש הופעות מלאות בקבוצת הבוגרים ועוד הופעה אחת חלקית, יעמוד העונה באופן מלא לרשות קבוצת הבוגרים.

לקשר ליאם נחום - שמלבד עונה אחת בקבוצת הילדים של מ.ס קרית ים משחק לאורך כל השנים בהפועל חיפה, לבלם אחמד מחאג'נה - שהצטרף למועדון בשנתון נערים א', מצטרף עומאר ח'אלד - שחתם על חוזה המשך במועדון.



עומאר ח'אלד הוא שחקן ורסטילי, שיכול לשחק כמגן שמאלי, קשר אחורי ואפילו כחלוץ. את דרכו החל בשורות קבוצת טרום א' של היריבה העירונית, מ.כ נווה יוסף, בשנתון ילדים ב' הצטרף להפועל חיפה ובתום שלוש עונות עבר לקבוצת נערים ב' של הפועל חדרה, ממנה המשיך אחרי חצי עונה בקבוצת הנוער להמשך באיחוד בני שפרעם מהליגה הלאומית.

בתחילת העונה האחרונה הצטרף השחקן לקבוצת הנוער של הפועל חיפה, בשורותיה רשם 28 הופעות, ב-14 מהן עלה מהספסל, בשבעה מהמשחקים רשם זמן משחקים מלא. השחקן כבש שער אחד - במשחק החוץ מול הפועל באר שבע, שהסתיים בתוצאת שוויון 1:1. בנוסף, ספג שישה כרטיסים צהובים.



הפועל חיפה, שתודרך גם העונה ע"י המנהל המקצועי של המחלקה, רם בן מיכאל, תתארח בשבת הקרובה אצל בני יהודה ת"א, למשחק במסגרת המחזור הראשון של ליגת העל לנוער.