יום שני, 11.08.2025 שעה 06:52
כדורגל עולמי  >> ליגה סעודית
ליגה סעודית 25-26
00-00אל נאסר1
00-00אל פאתח2
00-00אל איתיחאד3
00-00אל הילאל4
00-00אל אטיפאק5
00-00אל שבאב6
00-00אל אהלי7
00-00אל חאזם8
00-00אל טאאוון9
00-00אל חאליג'10
00-00אל ריאד11
00-00דאמאק12
00-00אל פייחה13
00-00אל אחדוד14
00-00אל קאדיסיה15
00-00אל חולוד16

צמד לרונאלדו, אל נאסר הפסידה 3:2 לאלמריה

הפנומן חזר לספרד לראשונה מאז 2022 והבקיע פעמיים, אך ירד מהדשא בהפסקה ובהיעדרו הקבוצה הסעודית נכנעה ליריבה הצנועה. בכורה לא רשמית למרטינס

|
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

אלמריה רשמה ניצחון יוקרתי על אל נאסר עתירת הכוכבים, כשבמרכז העניינים עמד כריסטיאנו רונאלדו. הכוכב הפורטוגלי בן ה-40 הוכיח שגם בעשור החמישי לחייו הוא עדיין אחד החלוצים הקטלניים בעולם, עם שני שערים במחצית הראשונה שהוסיפו עוד אבני חן לסטטיסטיקה המפוארת שלו. מי שערך הופעת בכורה לא רשמית הוא בלם הרכש מברצלונה, איניגו מרטינס.

עבור רבים מהאוהדים, עצם הנוכחות שלו הייתה סיבה להגיע לאצטדיון, ביקורו הראשון של רונאלדו על אדמת ספרד מאז נובמבר 2022. המשחק נפתח בקצב מסחרר, כשאלמריה עלתה ליתרון מוקדם משער של סרחיו אריבאס, אך אל נאסר חזרה בזכות מהלך קבוצתי נהדר שהסתיים אצל רונאלדו.

הפורטוגלי קיבל כדור מדויק, לא היסס, והכניע את השוער כמו בימים הטובים. בהמשך, טעות של שוער אלמריה העניקה לרונאלדו פנדל, אותו הוא כבש בביטחון והעלה את קבוצתו ל-1:2 זמני. יכולתו מול השער הוכיחה שגם בגילו, האינסטינקטים והחדות שלו נשארו ברמה הגבוהה ביותר.

אולם, היתרון של רונאלדו וחבריו לא החזיק מעמד. טעות קשה של שוער אל נאסר אפשרה לאדריאן אמברבה לכבוש שער שוויון בבעיטה חכמה מחצי מגרש, רגע לפני ההפסקה. במחצית השנייה, רונאלדו כבר לא חזר למגרש, ייתכן מתוך שיקולי עומס, ואלמריה ניצלה זאת כדי לשלוט במשחק ולכבוש שער ניצחון נוסף מרגלי אמברבה, שסיים ערב אישי מצוין.

למרות ההפסד, רונאלדו סיפק 45 דקות של כדורגל ברמה גבוהה, עם נוכחות התקפית, קור רוח ומנהיגות, והותיר תחושה שהוא עדיין מסוגל להכריע משחקים גדולים. עבור אלמריה, הניצחון הזה הוא הצהרת כוונות לקראת עונת הליגה, אך עבור האוהדים, הערב הזה ייזכר בעיקר בזכות הפעם הנוספת בה ראו את כריסטיאנו רונאלדו עושה את מה שהוא יודע הכי טוב: לכבוש.

