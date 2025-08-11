מאמן היריבה שיבח: חבל, בדיוק פספסנו את גלוך

אוסקר גלוך רשם אמש (ראשון) ציון דרך משמעותי בקריירה שלו, כשהופיע לראשונה במדי אייאקס בניצחון 0:2 על טלסטאר במחזור הפתיחה של הליגה ההולנדית. הקשר הישראלי עלה מהספסל וזכה לקבלת פנים חמה מאוהדי הקבוצה שציפו זמן רב לראות אותו בפעולה.

מי שהפתיע בהתייחסותו לגלוך היה דווקא מאמן היריבה, אנתוני קוריאה, שהחמיא לשחקן גם אם בחיוך. "אנחנו עדיין מחפשים שחקני חיזוק", אמר קוריאה, "טלסטאר היא פלטפורמה לשחקנים צעירים שרוצים להתפתח, וכבר צירפנו מספר שחקנים חדשים. חבל, בדיוק פספסנו את גלוך, הוא בכל זאת הלך לאייאקס", סיים בקריצה.

בתקשורת ההולנדית פרגנו לבכורה של גלוך וציינו כי עלייתו מהספסל שינתה את המומנטום. “אחרי שעה של ציפייה מצד הקהל, גלוך נכנס לקול תשואות והוסיף אנרגיה התקפית רעננה”, נכתב, “הוא סייע בהנעת הכדור והיה מעורב במהלכים שהובילו לשער השני”.

“הכניסה שלו, יחד עם יתר המחליפים, אפשרה לאייאקס לנצל את העייפות של שחקני טלסטאר. הוא הראה הבזקי איכות, גם אם טרם מצא את הרשת, הופעת בכורה שנותנת תיאבון לעוד”, סיכמו בהולנד.