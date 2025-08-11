הסוד שהפך את דין הנדרסון לגיבור מול ליברפול

דין הנדרסון, שוער קריסטל פאלאס, השתמש בגיליון הוראות סודי על בקבוק המים שלו בדרך להפוך לגיבור מגן הקהילה מול ליברפול. המשחק הדרמטי בוומבלי הסתיים ב-2:2 בזמן החוקי, לאחר שפאלאס חזרה פעמיים מפיגור מול אלופת הפרמייר ליג, והוכרע בפעם השלישית ברציפות בדו קרב מהנקודה הלבנה.

פאלאס הלכה בעקבות מנצ’סטר סיטי וארסנל, שזכו בתואר בשנתיים האחרונות, וחגגה זכייה ראשונה אי פעם במגן הקהילה. הנדרסון היה האיש המרכזי, הוא עצר את הבעיטות של אלכסיס מק-אליסטר (ואף הסיר את כובעו בהומור לאחר מכן) ושל הארווי אליוט, לפני שג’סטין דבנִי כבש את הפנדל המנצח והעניק את התואר למועדון מדרום לונדון.

הסוד של הנדרסון היה טמון בבקבוק המים שלו, עליו הודבקה רשימת הוראות לפנדלים של שחקני ליברפול. במהלך השידור הוא אף נראה בודק את הבקבוק, אותו שלף מתוך מגבת. "אני אוהב את הרגעים הגדולים", סיפר לאחר המשחק, "אני אוהב להיות ברגעי הלחץ האלה, והיום נהניתי מאוד. ההכנה שלנו לפנדלים הייתה מצוינת, תודה לכל מי שעבד מאחורי הקלעים ועזר לי בזה". כשנשאל על הבקבוק המסתורי, חייך ואמר: "אולי, אולי. אני בטוח שתמצאו אותו".

שחקני קריסטל פאלאס בעננים (רויטרס)

זו לא הפעם הראשונה שהנדרסון מספק רגעים כאלה במדי פאלאס של המאמן אוליבר גלאסנר. בגמר הגביע מול מנצ’סטר סיטי הוא עצר בעיטת פנדל של עומאר מרמוש, מה ששמר על שער היתרון של אברצ’י אזה מהדקה ה-16. לאחר אותו משחק סיפר: "האמת, חשבתי שאולי ארלינג הולאנד ייגש, ולא הייתי בטוח לאיזה צד ילך. כשהוא נתן למרמוש, ידעתי לאיזה צד הוא יבעט וידעתי שאעצור את זה". אז גם נרשם עימות בינו לבין פפ גווארדיולה, אך הפעם מול מאמן ליברפול ארנה סלוט, הוא נמנע ממחלוקות.

הנדרסון, שהצטרף לפאלאס ב-2023 ממנצ’סטר יונייטד, רשם כבר 65 הופעות במדי הקבוצה. מעניין לציין כי הנדרסון אינו היחיד שמשתמש ב"צ’יט" כזה. גיבורת נבחרת הנשים של אנגליה, חנה המפטון, סיפרה השבוע ב-takSPORT כיצד מנעה מהשוערת הספרדייה קאטה קול להשתמש בבקבוק עם מידע על בועטות הפנדלים של אנגליה. "כשהיא הלכה לשער, פשוט לקחתי את הבקבוק שלה וזרקתי אותו ליציע של אוהדי אנגליה, כדי שלא תהיה לה גישה אליו", סיפרה, "הבקבוק שלי ריק, עם אותם ספונסרים, אז פשוט שמתי את שלי במקומו. היא חזרה לשער והייתה מבולבלת לגמרי, הייתי חייבת להתאפק שלא להתפוצץ מצחוק".

התחכום הזה השתלם כשאנגליה זכתה באליפות אירופה בפעם השנייה ברציפות, לאחר שניצחה את נבחרת ספרד, אלופת העולם, בשווייץ.