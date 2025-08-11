יום שני, 11.08.2025 שעה 06:52
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
00-00ליברפול1
00-00ארסנל2
00-00מנצ'סטר סיטי3
00-00צ'לסי4
00-00ניוקאסל5
00-00אסטון וילה6
00-00נוטינגהאם פורסט7
00-00ברייטון8
00-00בורנמות'9
00-00ברנטפורד10
00-00פולהאם11
00-00קריסטל פאלאס12
00-00אברטון13
00-00ווסטהאם14
00-00מנצ'סטר יונייטד15
00-00וולבס16
00-00טוטנהאם17
00-00לידס18
00-00ברנלי19
00-00סנדרלנד20

הסוד שהפך את דין הנדרסון לגיבור מול ליברפול

ה"צ'יט הסודי" של שוער קריסטל פאלאס בדו קרב מהנקודה הלבנה במגן הקהילה מול ליברפול תפס כותרות באנגליה: "האם זה עזר לי? אולי, בטח שתמצאו את זה"

|
הסוד של הנדרסון (צילום מסך)
הסוד של הנדרסון (צילום מסך)

דין הנדרסון, שוער קריסטל פאלאס, השתמש בגיליון הוראות סודי על בקבוק המים שלו בדרך להפוך לגיבור מגן הקהילה מול ליברפול. המשחק הדרמטי בוומבלי הסתיים ב-2:2 בזמן החוקי, לאחר שפאלאס חזרה פעמיים מפיגור מול אלופת הפרמייר ליג, והוכרע בפעם השלישית ברציפות בדו קרב מהנקודה הלבנה.

פאלאס הלכה בעקבות מנצ’סטר סיטי וארסנל, שזכו בתואר בשנתיים האחרונות, וחגגה זכייה ראשונה אי פעם במגן הקהילה. הנדרסון היה האיש המרכזי, הוא עצר את הבעיטות של אלכסיס מק-אליסטר (ואף הסיר את כובעו בהומור לאחר מכן) ושל הארווי אליוט, לפני שג’סטין דבנִי כבש את הפנדל המנצח והעניק את התואר למועדון מדרום לונדון.

הסוד של הנדרסון היה טמון בבקבוק המים שלו, עליו הודבקה רשימת הוראות לפנדלים של שחקני ליברפול. במהלך השידור הוא אף נראה בודק את הבקבוק, אותו שלף מתוך מגבת. "אני אוהב את הרגעים הגדולים", סיפר לאחר המשחק, "אני אוהב להיות ברגעי הלחץ האלה, והיום נהניתי מאוד. ההכנה שלנו לפנדלים הייתה מצוינת, תודה לכל מי שעבד מאחורי הקלעים ועזר לי בזה". כשנשאל על הבקבוק המסתורי, חייך ואמר: "אולי, אולי. אני בטוח שתמצאו אותו".

שחקני קריסטל פאלאס בעננים (רויטרס)שחקני קריסטל פאלאס בעננים (רויטרס)

זו לא הפעם הראשונה שהנדרסון מספק רגעים כאלה במדי פאלאס של המאמן אוליבר גלאסנר. בגמר הגביע מול מנצ’סטר סיטי הוא עצר בעיטת פנדל של עומאר מרמוש, מה ששמר על שער היתרון של אברצ’י אזה מהדקה ה-16. לאחר אותו משחק סיפר: "האמת, חשבתי שאולי ארלינג הולאנד ייגש, ולא הייתי בטוח לאיזה צד ילך. כשהוא נתן למרמוש, ידעתי לאיזה צד הוא יבעט וידעתי שאעצור את זה". אז גם נרשם עימות בינו לבין פפ גווארדיולה, אך הפעם מול מאמן ליברפול ארנה סלוט, הוא נמנע ממחלוקות.

הנדרסון, שהצטרף לפאלאס ב-2023 ממנצ’סטר יונייטד, רשם כבר 65 הופעות במדי הקבוצה. מעניין לציין כי הנדרסון אינו היחיד שמשתמש ב"צ’יט" כזה. גיבורת נבחרת הנשים של אנגליה, חנה המפטון, סיפרה השבוע ב-takSPORT כיצד מנעה מהשוערת הספרדייה קאטה קול להשתמש בבקבוק עם מידע על בועטות הפנדלים של אנגליה. "כשהיא הלכה לשער, פשוט לקחתי את הבקבוק שלה וזרקתי אותו ליציע של אוהדי אנגליה, כדי שלא תהיה לה גישה אליו", סיפרה, "הבקבוק שלי ריק, עם אותם ספונסרים, אז פשוט שמתי את שלי במקומו. היא חזרה לשער והייתה מבולבלת לגמרי, הייתי חייבת להתאפק שלא להתפוצץ מצחוק".

התחכום הזה השתלם כשאנגליה זכתה באליפות אירופה בפעם השנייה ברציפות, לאחר שניצחה את נבחרת ספרד, אלופת העולם, בשווייץ.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמיןנגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */