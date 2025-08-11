ציון 5 לסלאח: ליברפול צריכה שער והוא לא מאיים

ליברפול חוותה אמש (ראשון) אכזבה ראשונה לעונת 2025/26, כשהפסידה את מגן הקהילה לקריסטל פאלאס בוומבלי בדו קרב מהנקודה הלבנה. אחרי יתרון מוקדם, האדומים ספגו פעמיים, נגררו לפנדלים וראו את היריבה חוגגת עם התואר המשני, אך היוקרתי, בפתיחת העונה.

מאמן הקבוצה, ארנה סלוט, הביע אכזבה ברורה מההחמצה. "זה כמובן מאכזב. אם אתה עולה ליתרון ולא מצליח לנצח, זה כואב. היו רגעים שחשבתי שנוכל להכריע את המשחק, במיוחד ב-25 הדקות הראשונות כשיכולנו לכבוש שער שלישי. אחרי שהם השוו, הם היו קרובים יותר לניצחון, אבל במשך תקופה ארוכה המשחק היה שקול. בפנדלים, הם היו טובים יותר".

סלוט הדגיש את נקודות האור והחושך שראה בביצועי קבוצתו: "המשחק ההתקפי שלנו נראה טוב יותר מבמשחקים מול קריסטל פאלאס בעונה שעברה, אבל מנגד ספגנו שני שערים, וזה יותר מדי. אם אנחנו רוצים להיאבק על התואר, אסור לנו לאפשר ליריבות לכבוש בקלות". על שערי הרכש הוסיף: "השער הראשון היה שער קבוצתי נהדר, דוגמה לכמה שאנחנו יכולים להיות יצירתיים. זה רק ישתפר עם הזמן".

ארנה סלוט (רויטרס)

למרות האכזבה, סלוט הזכיר שהלחץ בליברפול הוא קבוע: "אנחנו ליברפול, הלחץ תמיד שם. גם אם נביא עשרה שחקנים חדשים או לא נביא אף אחד, כל מי שלובש את החולצה הזו חי תחת לחץ".

המאמן הוסיף: "פגשנו יריבה טובה, קשה מולנו גם בעונה שעברה. יצרנו יותר מצבים ממה שאנחנו רגילים נגד קבוצות שמצופפות, אבל אם אתה סופג שני שערים, זה פשוט יותר מדי. ובמיוחד כשאתה בועט פנדלים כמו שביצענו". סלוט ציין את אכזבתו מההחמצות בבעיטות ההכרעה: "אם הקבוצה השנייה מחמיצה שניים מתוך חמישה, אתה מצפה לנצח, ולא עשינו זאת. מוחמד סלאח בדרך כלל כובש, אלכסיס מק-אליסטר בדרך כלל כובש, וגם הארווי אליוט, והפעם שלושתם לא עשו את זה".

המאמן התייחס גם לשוק ההעברות הסוער של הקיץ: "אחרי שנתיים בלי שינוי, הבאנו הרבה כסף פנימה, והיה רגע טוב להכניס אנרגיה חדשה. איבדנו ארבעה שחקני הרכב ועוד שחקנים ששיחקו הרבה, חלקם רצו לעזוב, כמו טרנט. היינו חייבים להביא שחקנים חדשים, ועשינו זאת. עכשיו אנחנו צריכים להיות מוכנים לבורנמות', ואז יש לנו את ניוקאסל בחוץ ואת ארסנל, ואני לא צריך לספר לכם כמה הן טובות".

שחקני ליברפול שבורים (רויטרס)

התקשורת האנגלית עסקה גם במוחמד סלאח, שדווקא במשחק כזה היה מצופה להוביל את הקבוצה. ב'סאן' העניקו לו ציון 5 וציינו: "הסמל של ליברפול רשם משחק שקט ביחס לסטנדרטים הגבוהים שלו. הוא לא היה רע, שיחק יותר בתפקיד תומך וניסה להכניס את חבריו למצבים, אבל היה מוזר לראות את ליברפול זקוקה לשער וסלאח לא מאיים כמו שהוא נוהג, ובנוסף הוא החמיץ פנדל קריטי".