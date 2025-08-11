יום שני, 11.08.2025 שעה 09:42
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
00-00ליברפול1
00-00ארסנל2
00-00מנצ'סטר סיטי3
00-00צ'לסי4
00-00ניוקאסל5
00-00אסטון וילה6
00-00נוטינגהאם פורסט7
00-00ברייטון8
00-00בורנמות'9
00-00ברנטפורד10
00-00פולהאם11
00-00קריסטל פאלאס12
00-00אברטון13
00-00ווסטהאם14
00-00מנצ'סטר יונייטד15
00-00וולבס16
00-00טוטנהאם17
00-00לידס18
00-00ברנלי19
00-00סנדרלנד20

פפ חשף את שלושת שחקני ה-NBA האהובים עליו

מאמן מנצ'סטר סיטי סיפר שיש לו חיבה רבה לכדורסל וחשף את הפייבוריטים הגדולים שלו אחרי עידן מייקל ג'ורדן: "תמיד הייתה ל-NBA השפעה רבה על חיי"

|
פפ גווארדיולה (IMAGO)
פפ גווארדיולה (IMAGO)

מאמן מנצ’סטר סיטי פפ גווארדיולה מצא זמן לדבר דווקא על ספורט שונה לחלוטין מכדורגל, כדורסל. במהלך ביקורם של שחקני התכולים בפאלרמו, שם ניצחו 0:3 במשחק ההכנה, חשף המאמן הקטלוני את אהבתו הגדולה ל-NBA ושיתף מי הם שלושת שחקניו האהובים בליגה.

"ה-NBA תמיד הייתה חשובה בחיי", אמר גווארדיולה, שהודה כי הכדורסל משפיע עליו הן ברמה האישית והן ברמה המקצועית. מאמן מנצ'סטר סיטי הנוכחי נראה לא פעם ביציעים של משחקי כדורסל, בין אם בפלאו בלאוגראנה כדי לעודד את קבוצתו ברצלונה, ובין אם בארצות הברית, שם נהנה מהמופע ומהמשחק עצמו.

לגווארדיולה יש גם חברים טובים בליגה הצפון אמריקאית, כמו מאמן בוסטון סלטיקס ג'ו מזולה. כשנשאל על חידוש החוזה האחרון של המאמן, הוא הגיב בהתלהבות: "אני אוהב את זה", וציין לטובה את יכולותיו ואת הגישה שלו לאימון.

בשלב הזה חשף הקטלוני את שלושת השחקנים האהובים עליו בעידן שלאחר מייקל ג'ורדן: "סטף קרי, לוקה דונצ'יץ' ולברון ג'יימס". שלושה סגנונות שונים לחלוטין, אך כולם השאירו חותם בליגה. במיוחד קרי ולברון, שמתקרבים לסיום הקריירות שלהם והשאירו אחריהם מורשת מדהימה.

סטף קרי ולברון גסטף קרי ולברון ג'יימס (רויטרס)

במקרה של דונצ'יץ', הסלובני מייצג את דור הכוכבים הבא של ה-NBA. לאחר מעבר מפתיע ללוס אנג'לס לייקרס בתחילת השנה וחתימה על חוזה עתק לאחרונה, לוקה ייכנס לעונה הבאה במטרה להוביל את הלייקרס החדשים, כשהוא נהנה גם מהשינוי הגופני שעבר.

המשחק בפאלרמו היה האחרון עבור גווארדיולה ושחקניו לפני פתיחת העונה בפרמייר ליג. בשבת הקרובה תפתח מנצ'סטר סיטי את הליגה במשחק חוץ מול וולבס, אחרי עונה מאכזבת בה לא הצליחה להיאבק על התואר והסתפקה בהשגת הכרטיס לליגת האלופות כמטרה עיקרית.

פסק זמן אחרי מנצ'סטר סיטי

המאמן הקטלוני כבר הודיע כי לאחר התקופה הארוכה שלו במנצ'סטר סיטי, הוא מתכנן לקחת פסק זמן מהאימון. "אני יודע שלאחר התקופה הזאת עם סיטי, אני הולך לעצור, זה בטוח, זה החלטי, יותר מהחלטי", הבהיר בראיון ל-'GQ Hype'.

"אני חושב שידעתי מתי לעצור ברגע הנכון. אותו דבר קרה לי בברצלונה, הגיע רגע שבו אמרתי, מספיק". עם זאת, גווארדיולה לא ציין במדויק מתי זה יקרה, אם בסיום העונה הנוכחית או שעדיין תהיה לו האנרגיה להמשיך להוביל את אחד המועדונים המצליחים באנגליה בשנים האחרונות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
