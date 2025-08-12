מסע יוצא דופן: הכירו את קבוצתו הבאה של לביא

כמאמר הקלישאה, אם תשאל את האדם ברחוב על העיר מצ’ידה ביפן, המקומיים יגידו לך שמדובר בפרבר שולי ורגוע, סמוך לטוקיו, קצת פחות מתקדם מבירת יפן, עם כמעט חצי מיליון איש ששוכנים בו. אז איך דווקא מכאן נולד אחד הסיפורים הגדולים והמפתיעים בתולדות הכדורגל היפני?

המסע של מצ׳ידה זלביה, קבוצתו הבאה של נטע לביא, לפסגת הכדורגל בארץ השמש העולה הוא הכל חוץ משגרתי, הקבוצה נוסדה ב-1977 כאקדמיה מקומית, ופתרון לכישרונות הכדורגל הצעירים במטרופולין העצום של טוקיו, שבאותם זמנים, היה שמור לשתי קבוצות הכדורגל של עיר הבירה טוקיו FC וטוקיו ורדי.

מצ’ידה זלביה (לסקרנים שביניכם, פירוש ואיחוד של עץ ה”זלקובה” ופרח ה״סלביה״, סמלי העיר) החלה את דרכה בליגה החובבנית והשביעית במספר ביפן וטיפסה לאט לאט עד שמצאה את עצמה בליגת המשנה ב-2012. אך עונה אחת שם בזמנו הכניעה את הכחולים שחורים, שנשרו לליגה השלישית וחזרו לליגת המשנה רק בעונת 2016.

שחקני מצ'ידה זלביה (IMAGO)

המועדון ממצ’ידה היה לא יותר מקבוצת אמצע טבלה, בלי שאיפות גדולות. 7 שנים לאחר מכן, הכל השתנה בפרבר הקטן של טוקיו, בעוד שביפן הכסף הוא לא עצום יחסית במקביל לשאר הליגות השונות באסיה, לא מעט מועדונים מהמדינה השקיעו סכומים לא מבוטלים על מנת לבנות סגלים מרשימים, עם זרים דומיננטיים שעזרו להם לתקוע יתד בצמרת הליגה הראשונה והמאבקים על ההעפלה מליגת המשנה. אולם, במאצ׳ידה החליטו לפעול אחרת.

עם סיום עונת 2022 במקום ה-15 בליגה השנייה הקבוצה הלכה על צעד נועז במיוחד ומינתה את מאמן התיכונים גו קורודה, מה היה כל כך מיוחד במינוי הזה? קורודה לא אימן בחייו קבוצה מקצוענית מעולם. במשך קרוב לשלושה עשורים קורודה היה מועסק בתיכון אמורי יאמדה, שם אימן את קבוצת הכדורגל של התיכון, והפך אותה לשם דבר ביפן.

שחקני מצ׳ידה זלביה חוגגים (IMAGO)

במועדון ממצ׳ידה הלכו על מהלך יוצא לחלוטין מהכלל ופנו לקורודה שבדיוק חצה את גיל 50 על מנת שיצעיד את הפרויקט המסקרן לצעד הבא שלו, ותאמינו או לא, אבל בזכות משמעת ברזל, דחף ותשוקה כמו שרק מאמן שמאמן לראשונה קבוצת בוגרים יכול להביא ובעיקר הרבה החדרת אמונה, עם שיטת בית הספר ש-גו הביא למצ׳ידה הוא הוליך את הכחולים שחורים לאליפות ליגת המשנה לראשונה בתולדותיהם והעפלה היסטורית ל-ג’יי ליג. המאמן מהתיכון, הפך לשם הכי חם ביפן.

חשבתם שפה סיפור הסינדרלה נגמר? רחוק, רחוק מאוד מזה. בעונה הראשונה בליגת העל היפנית לא רק שמצ׳ידה הייתה רחוקה ממאבקי התחתית, אלא לאורך שלבים ארוכים של העונה זלביה וקורודה כמעט ולא זזו מפסגת הליגה ולאורך מחזורים ארוכים הסתכלו על כל הליגה מהמקום הראשון.

נטע לביא (IMAGO)

אימפריות מבוססות בכדורגל המקומי כמו ויסל קובה, קאשימה אנטלירס, יוקוהומה מארינוס, קוואסקי פרונטלה טוקיו FC וגם גמבה אוסקה של לביא, הסתכלו על הקבוצה המפתיעה של קורודה מפילה אותן אחת אחרי השנייה במאבקים ביניהן תוך כדי שהיא מציגה כדורגל אטרקטיבי שהיה מבוסס בעיקר על שחקנים מקומיים והזרים הבולטים שלה בזמנו, אריק הברזילאי ומיטצ׳ל דיוק האוסטרלי שאייש את החוד.

אך לקראת סוף העונה, האוויר הלך ואזל, הרודפות בצמרת הדליקו מבערים, הפער בין הליגות נתן את אותותיו, והחבורה המרשימה של זלביה סיימה לבסוף במקום השלישי והמכובד שהוליך אותה למקום בליגת האלופות האסייתית, כשמצ׳ידה מסיימת כקבוצה הבכירה מאזור טוקיו.

נטע לביא (רויטרס)

העונה העניינים כמעט ולא השתנו, לאחר 25 מחזורים מצ׳ידה ניצבת במקום החמישי בליגה, 4 נקודות בלבד מהמוליכה קאשימה כשיש עוד כ-13 מחזורים לשחק (גמבה אוסקה של לביא, אימפריה בפני עצמה בכדורגל היפני, רק במקום ה-11) עם סגל שכמעט ולא השתנה וסגנון שממשיך להוכיח את עצמו בזירה המקומית הכחולים שחורים מחפשים כנראה את החתיכה החסרה שתוליך אותם למאבק עד הסוף על הצלחת הנחשפת.

יכולותיו של אקס מכבי חיפה לא נעלמו מהעין של הליגה ומיעוט הדקות בצד הכחול של אוסקה נתנו פתח למהלך שעל פניו מרים הרבה גבות בזירה הישראלית, שלא מעט ממנה צפו קאמבק בעתיד הקרוב למכבי חיפה, אך יכול להיות קפיצת מדרגה משמעותית לישראלי, שיהיה לזר היחידי בקישור של גו קורודה ולשמיני סה״כ במועדון (השלישי שלא מגיע ממדינות אסיה ואוקייניה יחד עם הבלם הקוסוברי, איברהים דרסביץ׳, ושחקן הכנף ביירון ולסקז הצ׳יליאני). הצהרת כוונות משמעותית.

אוהדי מצ׳ידה זלביה (IMAGO)

בשורה התחתונה – עם קהל אוהדים נאמן, ואצטדיון שמלא בכל משחק בית עוד מימי הליגות הנמוכות, היעד הבא של לביא נראה מסקרן במיוחד, ואם הישראלי יצטרף ויציג נשכחות מהעבר הלא רחוק שלו, יכול להתפתח כאן סיפור שיהפוך אותו לא רק לאבן דרך בפרויקט של קורודה, אלא לסיפור של ממש בהיסטוריה של הכדורגל היפני.