יום ראשון, 10.08.2025 שעה 22:34
טר שטגן בטוח: אנחנו נילחם על כל תואר אפשרי

למרות הפיחות במעמדו והאפשרות שיעזוב, שוער ברצלונה דיבר בפני הקהל ביוהאן קרויף: "היה לי חשוב לפתור את הבעיה שנוצרה, עונה מאתגרת עומדת לפנינו"

מארק אנדרה טר שטגן (רויטרס)
מארק אנדרה טר שטגן (רויטרס)

תקופה לא פשוטה עוברת על מי שהיה עד לא מזמן השוער הבכיר בברצלונה, שעושה הכל בזמן האחרון כדי להראות למארק אנדרה טר שטגן את דרכו החוצה מהמועדון. כעת, רגע לפני שקבוצתו עלתה להשתתף בגביע ז’ואן גאמפר מול קומו, דיבר קפטן הקבוצה בפני הקהל שהגיע.

“עבורי, היה לי חשוב לפתור את הבעיה שנוצרה בין המועדון לביני. זה הזמן להסתכל קדימה”, פתח טר שטגן בדבריו. “עונה מאתגרת עומדת לפנינו. בעונה שעברה זכינו בשלושה תארים, תודות לשחקנים שעזבו את המועדון. אני מודה להם על העבודה הזו.

“יש לנו פנים חדשות בקבוצה ואנחנו רוצים לקבל אותם בברכה. יש להם את התמיכה שלי בהכל. עם ההחתמות האלו, אנחנו הולכים להיות חזקים יותר. הם הולכים להשתלב בצורה חלקה בחדר ההלבשה.

האנזי פליק. בנה קבוצה מנצחת (רויטרס)האנזי פליק. בנה קבוצה מנצחת (רויטרס)

“אנחנו נילחם על כל תואר אפשרי, ואנחנו מקווים שעם העזרה שלכם נוכל לעמוד במטרות האלו. תודה להאנזי (פליק). הוא החזיר לנו את הכדורגל המצליח, ונהנינו מזה מאוד בעונה האחרונה”.

