יום ראשון, 10.08.2025 שעה 22:34
דור ענבי, הפורוורד-סנטר, חתם בקריית אתא

השחקן שגדל בבני הרצליה ובעונה שעברה ששיחק בנהריה ואז בנס ציונה מצטרף לקבוצה הצפונית. בנטוב אמר על ההחתמה: "מדובר בשחקן צעיר, רעב ומוכשר"

אלדד בנטוב (לילך וויס-רוזנברג)
אלדד בנטוב (לילך וויס-רוזנברג)

דור ענבי חתם היום (ראשון) בקריית אתא - הפורוורד-סנטר (24, 2.03), מצטרף לקבוצה הצפונית מליגת ווינר סל.

ענבי גדל במחלקת הנוער של בני הרצליה, שם עלה לקבוצה הבוגרת. בהמשך עבר לא.ס. רמה"ש בליגה הלאומית, ורשם עונת פריצה עם 7.4 נק' ו-3.4 ריב' בממוצע. את עונת 2024/25 פתח בעירוני נהריה מהליגה הלאומית כשבהמשך העונה עבר לעירוני נס ציונה בליגת העל, וכעת עבר לקריית אתא.

אלדד בנטוב אמר על ההחתמה: “אנחנו שמחים לצרף את דור לשורותינו. מדובר בשחקן צעיר, רעב ומוכשר, עם יכולות גופניות מרשימות ואופי תחרותי. אני מאמין שהשילוב שלו בקבוצה יוסיף לנו עומק ואנרגיות חיוביות, והוא יקבל כאן את ההזדמנות להמשיך להתפתח ולהראות את היכולות שלו בליגת העל”.

