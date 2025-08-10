הושלמה תמונת השלבים הבאים בגביע הטוטו

בעוד שאתמול נחתם בית ב’ בגביע הטוטו, שלב הבתים הסתיים היום (ראשון) עם המשחקים האחרונים של בית א’, ואחרי שהפועל חיפה הבטיחה את ראשות הבית עוד במחזור הקודם ותפגוש את בית”ר ירושלים בחצי הגמר, שאר המשחקים נקבעו עם יתר תוצאות הערב. המפגשים ייפתחו בשבת, 16 באוגוסט, ויימשכו עד יום שני, 18 באוגוסט.

חצאי הגמר:

נתחיל עם המאבק על התואר, כשנותרו בו ארבע קבוצות בלבד במפגשי חצי הגמר. כאמור, הפועל חיפה תתארח אצל בית”ר ירושלים בטדי ביום שני בשעה 20:00, בעוד שזוכת בית ב’, הפועל תל אביב, תתמודד מול מחזיקת גביע המדינה הפועל באר שבע במשחק שיפתח את חצאי הגמר בשבת ב-20:30.

הפועל באר שבע - הפועל תל אביב (שבת, 16.8, 20:30)

בית”ר ירושלים - הפועל חיפה (שני, 18.8, 20:00)

דור חוגי מול עדי יונה וגרגורי מורוזוב. הפעם הם יחד נגד הפועל חיפה (עמרי שטיין)

משחקי האירופאיות:

במאבק על המקום החמישי אלופת המדינה, מכבי תל אביב, שהפסידה להפועל באר שבע ברבע הגמר, תפגוש את הפועל ירושלים שהצליחה לסיים שנייה בבית ב’ ביום ראשון בשעה 20:00, כשבני ריינה תפגוש את מכבי חיפה שהפסידה לבית”ר ירושלים, בקרב על המקום השביעי.

מכבי תל אביב - הפועל ירושלים (ראשון, 17.8, 20:00)

מכבי חיפה - בני ריינה (ראשון, 17.8, 19:45)

אוראל באייה בהפועל ירושלים. יחגוג נגד קבוצת האם שלו? (שחר גרוס)

שאר משחקי הדירוג:

מכבי נתניה, שסיימה במקום השלישי בבית ב’, תפגוש את עירוני קריית שמונה, במשחק על המקום התשיעי, הפועל פתח תקווה תתמודד נגד עירוני טבריה בקרב על המקום ה-11 ומ.ס אשדוד תפגוש את בני סכנין במפגש על המקום ה-13.

מכבי נתניה - עירוני קריית שמונה (שבת, 16.8, 20:30)

הפועל פתח תקווה - עירוני טבריה (שבת, 16.8, 20:30)

מ.ס אשדוד - בני סכנין (16.8, 20:30)