יום ראשון, 10.08.2025 שעה 22:15
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
00-00מכבי פ"ת1
00-00בני יהודה2
00-00הפועל כפ"ס3
00-00הפועל ראשל"צ4
00-00מכבי הרצליה5
00-00הפועל ר"ג6
00-00הפועל נוף הגליל7
00-00הפועל עכו8
00-00הפועל רעננה9
00-00הפועל כפר שלם10
00-00הפועל עפולה11
00-00מכבי יפו12
00-00הפועל חדרה13
00-00מ.ס כפר קאסם14
00-00עירוני מודיעין15
00-00מ.ס קריית ים16

הצהרת כוונות: לידור כהן חתם רשמית בקריית ים

כפי שנחשף לראשונה ב-ONE: העולה החדשה שלחה איתות לשאר הליגה הלאומית, כשצירפה את שחקן ההתקפה ששיחק בעברו בין היתר בבית"ר ירושלים והפועל ת"א

|
לידור כהן חוגג (רועי כפיר)
לידור כהן חוגג (רועי כפיר)

העולה החדשה לליגה הלאומית, מ.ס קרית ים, מכוונת גבוה. אחרי הפרסום הראשון ב-ONE על כך שהעולה החדשה ללאומית קרובה לרכש מרשים, היא השלימה אותו והחתימה באופן רשמי את לידור כהן, ושחקן ההתקפה הצטרף לקבוצה של מאור סיסו ואלדד שביט.

כהן בן ה-32 היה מהשחקנים היותר משמעותיים של עירוני ק״ש אשתקד, בעונה שכמעט הסתיימה עם מקום בפלייאוף העליון וכבש חמישה שערים. בעברו, הוא שיחק גם בבית״ר ירושלים, הפועל ת״א ומכבי פ״ת בה גדל ואף שיחק בחול בדילה גורי הגאורגית ובארבע קבוצות שונות בתאילנד.

כהן עתיד חתם לשנתיים באמצעות סוכנו שלומי בן עזרא, כאשר מדובר באמירה משמעותית של הקבוצה מהצפון, שמכוונת גבוה.

