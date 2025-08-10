גרנט וזמביה איבדו יתרון בהפסד 2:1 לאנגולה

המאמן הישראלי אברהם גרנט ונבחרתו זמביה, פתחו את קמפיין גביע אפריקה לאומות בצורה שלילית ואחרי ההפסד 2:0 לקונגו במחזור הפתיחה, גם הערב (ראשון) גרנט ושחקניו ספגו הפסד - 2:1 לאנגולה, זאת לאחר שאיבדו יתרון, וללא הכוכב הגדול קינגס קאנגווה.

בהיעדר השחקנים המשחקים באירופה ובאמריקה אצל שני הצדדים, שתי הנבחרות שהתבוססו על שחקנים מהליגות המקומיות, גרנט וחבורתו התקשו להגיע למצבים אך היו הראשון לעלות ליתרון, כשדומיניק צ’אנדה הצליח לכבוש מקרוב בדקה ה-71.

אלא שהחילופים בצד האנגולי, שהיו ללא מילסון ושואו, עבדו בזכות קפוראל, שעלה מהספסל עשר דקות לפני השער שנבחרתו ספגה, ודאג במו רגליו למהפך עם צמד בתוך שבע דקות, שהספיק גם להפצע אחרי חצי שעה. בתוספת הזמן צ’אנדה כמעט הצליח להשוות אבל פספס מקרוב.

אברהם גרנט חוגג עם קינגס קאנגווה. הרגיש בחסרון הקשר (ההתאחדות הזמבית)

בעקבות ההפסד, החבורה של גרנט עדיין ללא נקודות כשהיא נמצאת במקום האחרון בבית, בעוד שאנגולה, לה יש משחק יותר, טיפסה למקום השני כשהיא השיגה ארבע נקודות. המקום השני מוביל בסיום שלב הבתים אל רבע גמר המפעל.