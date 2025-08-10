יום עטור הישגים למשלחת הישראלית במשחקי העולם

לוחמת הג'יו-ג'יטסו הישראלית ומדליסטית הזהב מ"משחקי העולם" ( המשחקים המקבילים לאולימפיאדה של הענפים הלא אולימפיים) הקודמים משי רוזנפלד, זכתה במדליית הכסף בגמר משחקי העולם 2025 בצ'נגדו, סין, במשקל עד 63 ק"ג.

רוזנפלד, שלוותה על ידי מאמן נבחרת ישראל ומאמנה האישי אמיר בוארון ועוזרו תומר אלרועי, התחרתה מול הלוחמת הקוריאנית המדורגת מספר 1 בעולם בקרב שנגמר בריתוק לטובת הקוריאנית והשאיר את משי עם מדליית הכסף והישג עצום נוסף למשלחת הישראלית.

קודם לכן, התחרתה הלוחמת פנינה ארונוב על מקומות 3-4 במשקל של עד 52 ק"ג. ארונוב, בליווי מאמן הנבחרת אמיר בוארון ועוזרו תומר אלרועי, ניצחה את הלוחמת מגרמניה בקרב על מדליית הארד. הקרב התנהל בשליטה מלאה של ארונוב ובניצחון 2-0.

רוח השם בחיינו גורדון עם מאמנו אלכס דר. באדיבות התאחדות "אילת". (צילום: כפיר וויס)

ארונוב, אלופת העולם בג'יו-ג'יטסו במשקל של עד 52 ק"ג מתחרה לראשונה ב"משחקי העולם" וזהו הישג אדיר בשבילה ובשביל מאמנה האישי, מושיקו בן שימול.

יניב אשכנזי, המנהל המקצועי של המשלחת הישראלית ושל התאחדות "אילת", אמר: "אנחנו מאוד מאוד שמחים על ההישגים של הספורטאיות שלנו. כולן נתנו את הכל ועשו באמת מאמצים אדירים ואני מאד גאה בהן. אנחנו מאושרים מההישגים ומההתפתחות, ובאמת מגיע לבנות ולאיגוד הג'יו-ג'יטסו את כל הכבוד”.

רוח השם גורדון השיג את המקום על הפודיום במשחקי העולם, לאחר שזכה במדליית כסף באיגרוף תאילנדי. בגמר המותח פגש גורדון את אלוף העולם והמדורג ראשון בעולם, דימיטרו שלסקו מאוקראינה, והפסיד בקרב צמוד בתוצאה 30:27.

הדרך של גורדון לגמר לוותה בביצועים מרשימים לאורך כל שלבי התחרות, יחד עם מאמנו, אלכס דר, שכללו ניצחונות על יריבים מהשורה הראשונה בעולם. הקרב המכריע התאפיין בקצב גבוה ואינטנסיבי, אך בסופו של דבר ידו של שלסקו הייתה על העליונה.

אריק קפלן, ראש המשלחת הישראלית ונשיא התאחדות "אילת" אמר בתום הקרב: "רוח השם גורדון הוכיח שישראל היא שחקנית משמעותית בזירה הבינלאומית. מדובר בהישג יוצא דופן שמציב את הספורטאים שלנו בשורה הראשונה ומעניק השראה לדור הבא של הלוחמים”.