יום ראשון, 10.08.2025 שעה 20:08
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

נטע לביא בדרך לחתימה לשנתיים במאצ'ידה

לא חוזר למכבי חיפה: הקבוצה מהמקום ה-5 ביפן תשלם לגמבה אוסקה כ-600 אלף אירו עבור הקשר, שצפוי להרוויח מעל מיליון אירו כולל מענקים. כל הפרטים

|
נטע לביא (IMAGO)
נטע לביא (IMAGO)

לאחרונה דובר לא מעט על חזרה אפשרית של נטע לביא למכבי חיפה בינואר הקרוב, אלא שכעת, הדבר ירד מהפרק. לביא, שמסיים את חוזהו בגמבה אוסקה בינואר הקרוב, החליט להישאר ביפן, ויחתום לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת במאצ’ידה זלביה מהמקום החמישי בליגה היפנית. 

לביא, שכאמור יחתום בקבוצתו החדשה לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת, יעבור תמורת 600 אלף אירו שתקבל גמבה אוסקה, סכום גבוה יותר מזה שקיבלה במכבי חיפה כאשר הקשר עבר בחורף 2023. השחקן עצמו צפוי לקבל כ-800 אלף אירו שכר בסיס פלוס מענקים, מה שאמור להביא אותו לשכר של מעל מיליון אירו.

אחרי שנתיים וחצי באוסקה, לביא יעבור לטוקיו, בה משחקת מאצ’ידה. מדובר בשדרוג מקצועי עבור הקשר, שכן מאצ’ידה, שזכתה באליפות ב-2023, נחשבת לאחת מקבוצות הצמרת ביפן, כשבעונה שעברה היא סיימה במקום השלישי, מה שנתן לה את המקום בליגת האלופות של אסיה.

נטע לביא (רויטרס)נטע לביא (רויטרס)

ביפן כתבו על המעבר של נטע לביא: “לאחר שקיבל הצעה ממאצ’ידה, דווח כי ירדה המוטיבציה שלו באימונים. המועדון ניסה לשכנע אותו להישאר, אך לאחר בחינת רצונו לעבור קבוצה וההשפעה על חדר ההלבשה, התקבלה החלטה לשחררו. מאצ’ידה מחפשת חיזוק בסגנון פליימייקר לקראת השתתפותה בליגת האלופות של אסיה שתיפתח בסתיו הקרוב, במטרה להתקדם בזירה האסיאתית עם שחקן בעל יכולת מוכחת”.

לביא, שנרכש על ידי גמבה אוסקה בחלון ההעברות של חורף 2023, רשם העונה 18 הופעות בליגה היפנית, בהן כבש שער אחד ובישל שניים נוספים, כאשר לאחר עונה קודמת לא פשוטה מבחינה מקצועית, הוא חזר להיות בורג משמעותי ושחקן הרכב קבוע בגמבה אוסקה. 

