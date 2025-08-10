יום ראשון, 10.08.2025 שעה 20:25
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
00-00מכבי נתניה1
00-00הפועל חיפה2
00-00עירוני ק"ש3
00-00הפועל עכו4
00-00הפועל רמה"ש5
00-00בית"ר ירושלים6
00-00מ.ס. אשדוד7
00-00הפועל רעננה8
00-00הפועל ת"א9
00-00הפועל כפ"ס10
00-00הפועל ב"ש11
00-00מכבי חיפה12
00-00מכבי הרצליה13
00-00בני יהודה14
00-00הפועל פ"ת15
00-00מכבי ת"א16
00-00הפועל ראשל"צ17
00-00מכבי פ"ת18

מהכדורגל הספרדי לשער הנוער של מכבי ת"א

השוער אורן לוי חוזר לישראל אחרי עונה אחת במדיה של ראיו מחדאונה. כרטיס השחקן של לוי עבר רשמית ממכבי פ"ת לחזקתה של סגנית אלופת המדינה לנוער

|
אורן לוי (צילום עמית שש סעדה)
אורן לוי (צילום עמית שש סעדה)

שישה ימים לפני תחילת עונת 25/26 בליגת העל לנוער, נרשמת העברה מעניינת במיוחד: השוער אורן לוי (2007) שב לישראל אחרי עונה אחת בכדורגל הספרדי והצטרף לקבוצת הנוער של מכבי ת"א, עמה הוא מתאמן בימים האחרונים. היום (ראשון) עבר רשמית כרטיס השחקן של השוער ממכבי פ"ת למכבי ת"א, שעל שערה הגן בעונה האחרונה בהצלחה עידן טראו, שרשם חמש הופעות בנבחרות ישראל.

לוי החל את דרכו בקבוצת ילדים ג' של של הפועל חדרה, אחרי שתי עונות עבר לקבוצת הדרום של מכבי ת"א בשנתון ילדים א', ולאחר מכן החל פרק של שלוש עונות במכבי פ"ת, במהלכן קבוצת שנתון 2007 של מכבי ת"א הניפה צלחות אליפות בשנתוני הנערים, בעוד שמכבי פ"ת זכתה בשני גביעי מדינה - בשנתון נערים ג' ובשנתון נערים א'. הוא רשם ארבע הופעות בפרק הזמן הזה בנבחרות הנערים.

לאחר עונה מוצלחת בקבוצת נערים א' של מכבי פ"ת, בה רשם 28 הופעות בכל המסגרות ובהן הופעה במשחק גמר הגביע בו ניצחה 3:4 את הפועל רעננה, עבר בקיץ שעבר השוער לקבוצת ראיו מחדאונה הספרדית, בשורותיה חתם על חוזה לשלוש עונות. אורן לוי שיתף בהשתלבותו בכדורגל הספרדי בראיון שהעניק ליונתן גינזבורג בחודש אפריל האחרון, כעת מעניין יהיה לראות כיצד ישתלב בקבוצת הנוער של מכבי ת"א ובתחרות על אפודת השוער הראשון מול עידן טראו, שכבר ארבע עונות משמש כשוער ראשון במכבי ת"א.

