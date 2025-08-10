יום ראשון, 10.08.2025 שעה 19:16
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

הסיבה לעלייה בתעריפי ההסגרים והאגרות

מדוע נדרש תשלום בגובה 49 שקלים לרישום שחקנים? מדוע הוכפל תעריף טופס ההסגר? מדוע העלייה בדמי השיפוט? ההתאחדות לכדורגל הגיבה לדברים והסבירה

|
כדורגל אילוסטרציה (שחר גרוס)
כדורגל אילוסטרציה (שחר גרוס)

הרבה גבות הורמו ולא מעט תרעומת נשמעה מצד ראשי מחלקות נוער, מאמנים, מנהלי קבוצות והורים, נוכח התשלומים אותם דורשת ההתאחדות לכדורגל מהקבוצות ומהשחקנים עבור עניינים טכניים כתנאי לרישומם לעונת המשחקים. יו"ר ההתאחדות, משה (שינו) זוארץ, פנה במכתב רשמי לראשי המועדונים והסביר את הפגיעה הכלכלית בהתאחדות לכדורגל, כתוצאה ממצב המלחמה המתמשך, אך רבים עדיין תוהים, מדוע הוכפלו המחירים של טפסי ההסגר - מתעריף של 390 שקלים לתעריף של 800 שקלים? מדוע תעריפי השיפוט עלו בעשרות אחוזים לקבוצות ממועדונים ללא קבוצת בוגרים בליגה מקצועית - ובכמאה אחוזים לקבוצות ממועדונים עם קבוצות בוגרים בליגות מקצועיות?

כמו גם, הדרישה חסרת התקדים לתשלום מכל שחקן ושחקנית המסונפים לקבוצות ההתאחדות לכדורגל, לשלם 49 שקלים כתעריף רישום בפורטל ההתאחדות. פנינו לדוברות ההתאחדות לכדורגל, על מנת שזו תספק תשובות לסוגיות אלה ובכתבה זו אנו משתפים בתשובות. בהתאחדות מבהירים: “תקופה מאתגרת מאוד גם מבחינת ההתאחדות לכדורגל, שמאז ה-7 באוקטובר נושאת בנטל כספי אדיר של אי עריכת משחקי בית וקיומם מחוץ למדינה”.

את העליה התלולה בתעריפי ההסגרים תולים בהתאחדות לכדורגל, בין היתר, ברפורמה הקשורה למעברי שחקנים בין הקבוצות ולעובדה, שהתעריף לא עודכן שנים רבות: “ההתאחדות לכדורגל ערכה רפורמה מקיפה בכל נושא העברות השחקנים הקטינים. במסגרת הרפורמה, ההתאחדות שוקדת על פיתוח פלטפורמה ייעודית שתקל על השחקנים הנכנסים להסגר, באופן בו ייצא תחשיב של דמי ההשבחה בהתאם לתקנונים. הקמת הפלטפורמה ותפעולה השוטף כרוכים בעלויות גבוהות יותר של ההתאחדות. בנוסף, הרפורמה האמורה גם עשויה לחסוך משאבים לשחקנים המבקשים לעבור קבוצה פניות למוסד למעמד השחקן, דבר שיוזיל משמעותית את העלויות של השחקנים והקבוצות בהכנסת ההסגר. מחיר הודעת הקטין לא השתנה משך למעלה מ-10 שנים, וגם זה החדש נמוך משמעותית ביחס לעלויות הודעות הקטין בענפי ספורט אחרים”.

כדור כדורגל (יונתן גינזבורג)כדור כדורגל (יונתן גינזבורג)

בנוגע לדרישת תשלום על כל רישום שחקן ושחקנית בפורטל ההתאחדות, מוסרת ההתאחדות בתגובה: “עלות רישום שחקן תעמוד על 49 שקלים בלבד, הוצאה חד פעמית, שאינה מכסה אפילו את עלויות תפעול האתר, פורטל ההתאחדות ועוד”

בהתאחדות לכדורגל טוענים שהעליה התלולה במחירי אגרות השיפוט, נובעת מכך, שהתעריפים לא עודכנו כעשר שנים, כמו כן, ההתאחדות סבסדה 90 אחוזים מעלות האגרות, כעת ביכולתה לסבסד 50 אחוזים מעלות האגרות. מאיגוד השופטים נמסר בתגובה: “מדובר בהחלטת הנהלת ההתאחדות לכדורגל, בה יושבים נציגי הקבוצות. איגוד השופטים לא קובע ולא מאשר את גובה אגרות השיפוט ולא אחראי על גביית האגרות”.

ארז כלפון: "רוצים פה רק זרים טובים"
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמיןנגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */