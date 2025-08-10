הסיבה לעלייה בתעריפי ההסגרים והאגרות

הרבה גבות הורמו ולא מעט תרעומת נשמעה מצד ראשי מחלקות נוער, מאמנים, מנהלי קבוצות והורים, נוכח התשלומים אותם דורשת ההתאחדות לכדורגל מהקבוצות ומהשחקנים עבור עניינים טכניים כתנאי לרישומם לעונת המשחקים. יו"ר ההתאחדות, משה (שינו) זוארץ, פנה במכתב רשמי לראשי המועדונים והסביר את הפגיעה הכלכלית בהתאחדות לכדורגל, כתוצאה ממצב המלחמה המתמשך, אך רבים עדיין תוהים, מדוע הוכפלו המחירים של טפסי ההסגר - מתעריף של 390 שקלים לתעריף של 800 שקלים? מדוע תעריפי השיפוט עלו בעשרות אחוזים לקבוצות ממועדונים ללא קבוצת בוגרים בליגה מקצועית - ובכמאה אחוזים לקבוצות ממועדונים עם קבוצות בוגרים בליגות מקצועיות?

כמו גם, הדרישה חסרת התקדים לתשלום מכל שחקן ושחקנית המסונפים לקבוצות ההתאחדות לכדורגל, לשלם 49 שקלים כתעריף רישום בפורטל ההתאחדות. פנינו לדוברות ההתאחדות לכדורגל, על מנת שזו תספק תשובות לסוגיות אלה ובכתבה זו אנו משתפים בתשובות. בהתאחדות מבהירים: “תקופה מאתגרת מאוד גם מבחינת ההתאחדות לכדורגל, שמאז ה-7 באוקטובר נושאת בנטל כספי אדיר של אי עריכת משחקי בית וקיומם מחוץ למדינה”.



את העליה התלולה בתעריפי ההסגרים תולים בהתאחדות לכדורגל, בין היתר, ברפורמה הקשורה למעברי שחקנים בין הקבוצות ולעובדה, שהתעריף לא עודכן שנים רבות: “ההתאחדות לכדורגל ערכה רפורמה מקיפה בכל נושא העברות השחקנים הקטינים. במסגרת הרפורמה, ההתאחדות שוקדת על פיתוח פלטפורמה ייעודית שתקל על השחקנים הנכנסים להסגר, באופן בו ייצא תחשיב של דמי ההשבחה בהתאם לתקנונים. הקמת הפלטפורמה ותפעולה השוטף כרוכים בעלויות גבוהות יותר של ההתאחדות. בנוסף, הרפורמה האמורה גם עשויה לחסוך משאבים לשחקנים המבקשים לעבור קבוצה פניות למוסד למעמד השחקן, דבר שיוזיל משמעותית את העלויות של השחקנים והקבוצות בהכנסת ההסגר. מחיר הודעת הקטין לא השתנה משך למעלה מ-10 שנים, וגם זה החדש נמוך משמעותית ביחס לעלויות הודעות הקטין בענפי ספורט אחרים”.

כדור כדורגל (יונתן גינזבורג)

בנוגע לדרישת תשלום על כל רישום שחקן ושחקנית בפורטל ההתאחדות, מוסרת ההתאחדות בתגובה: “עלות רישום שחקן תעמוד על 49 שקלים בלבד, הוצאה חד פעמית, שאינה מכסה אפילו את עלויות תפעול האתר, פורטל ההתאחדות ועוד”



בהתאחדות לכדורגל טוענים שהעליה התלולה במחירי אגרות השיפוט, נובעת מכך, שהתעריפים לא עודכנו כעשר שנים, כמו כן, ההתאחדות סבסדה 90 אחוזים מעלות האגרות, כעת ביכולתה לסבסד 50 אחוזים מעלות האגרות. מאיגוד השופטים נמסר בתגובה: “מדובר בהחלטת הנהלת ההתאחדות לכדורגל, בה יושבים נציגי הקבוצות. איגוד השופטים לא קובע ולא מאשר את גובה אגרות השיפוט ולא אחראי על גביית האגרות”.