יום ראשון, 10.08.2025 שעה 17:36
כדורסל ישראלי

נבחרת העתודה סיימה שישית באליפות אירופה

למרות הפסד 96:73 לבלגיה, נבחרת העתודה לנשים רשמה את הישג השיא שלה באליפויות אירופה. גל רביב קלעה 23 נקודות, 11 למיקה ביטן, 10 לתמר כהן

|
גל רביב (FIBA)
גל רביב (FIBA)

נבחרת העתודה לנשים חתמה היום (ראשון) את אליפות אירופה עם הפסד 96:73 לבלגיה, אך בכל זאת רשמה הישג היסטורי כשסיימה במקום השישי בטורניר, הדירוג הטוב ביותר של הנבחרת באליפויות אירופה. הבלגיות היו עדיפות מהפתיחה ופתחו יתרון דו ספרתי בתחילת הרבע השני, שאותו לא שמטו עד לסיום. גל רביב סגרה עוד טורניר יוצא מן הכלל עם 23 נקודות, מיקה ביתן הוסיפה 11, בעוד שתמר כהן קלעה 10 נקודות משלה. 

הנבחרת פתחה עם איילה אורן, גל רביב, מעין כהן, מיקה ביתן ותמר כהן. בלגיה פתחה בצורה אגרסיבית והצליחה להגיע מספר פעמים לקו העונשין בדרך ליתרון 4:11, רביב וביתן צלפו שתי שלשות ברצף, אבל גם הבלגיות קלעו ארבע משלהן ברבע הראשון בדרך ל-17:26. בלגיה המשיכה בתנופה בפתיחת הרבע השני כדי לעלות ליתרון שיא של 16, אביב ענתה בשתי שלשות רצופות ותמר כהן הורידה את ההפרש לחד ספרתי, אבל בלגיה, בראשות אליסיה קורטיאה, המשיכה לשלוט בצבע, ועם שתי שלשות ברצף לקראת המחצית ירדה להפסקה ביתרון 39:53. 

בלגיה חזרת טוב גם מהפסקת המחצית ועלתה ליתרון שיא של 22, מהלכים בצבע של שיראל נחום ותמר כהן צימקו מעט, גם רביב תרמה חמש נקודות ברצף, אבל גם הבלגיות קלעו שתי שלשות בצד השני, לפני שאחת של רביב חתמה את הרבע ב-58:74. קליעות עונשין של קבדה הורידו ל-14 הפרש בלבד בתחילת הרבע המכריע, אבל ריצת 1:10 של בלגיה סגרה את הסיפור, בדרך ל-73:96 בסיום. 

טל נתן, מאמן נבחרת העתודה: "בהחלט קיץ בלתי נשכח, השילוב של אליפות העולם ואליפות אירופה. הישגים מרשימים של השחקניות והמילה 'תודה 'קטנה מלהביע את ההערכה שלנו לכל אחת ואחת. כדורסל הנשים הרים ראש בגאווה במספר ניצחונות מרשימים והצגת כדורסל שוטף ומהנה שלא השאיר אף אחד אדיש. התגובות שקיבלנו מתוך האליפות ומהאנשים בבית גרמו לנו להבין שאת ההצגה הזאת אסור להפסיק. אין גאווה גדולה יותר למאמן את נבחרת ישראל u20 וגם u19. אשמח בכל רגע ורגע לעשות את זה תמיד. מקום 6 באליפות אירופה ומקום 10 בעולם יתנו לכל שחקנית צעירה להבין שכדורסל נשים הוא הענף הראשון והטוב ביותר. תודה לצוות הנפלא ולאנשים באיגוד הכדורסל על הכל. לגבי היום - בלגיה היתה גדולה עלינו היום אבל גם צרפת הגדולה וגם טורקיה הרגישו את נחת הזרוע שלנו באליפות".

קלעו לישראל: רביב 23, ביתן 11, תמר כהן 10, זילברשלג 8, נחום, בייקו ומעין כהן 5 כל אחת, קבדה, אורן ומישר 2 כ"א. כן שותפו: ינאי, פלר.

טל נתן מתדרך (פיב"א)טל נתן מתדרך (פיב"א)
