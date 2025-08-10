יום ראשון, 10.08.2025 שעה 17:37
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

"הבכיר גער במתן שלא יזכיר את המילה מילואים"

חנוך דאום בפוסט על מתן שושני, לוחם מילואים ששימש כמאמן כושר בנבחרות הצעירות, וסיים את תפקידו: "גער בו בגסות". שינו זוארץ מתכוון להיפגש איתו

|
כדורגל אילוסטרציה (IMAGO)
כדורגל אילוסטרציה (IMAGO)

העיתונאי חנוך דאום העלה היום (ראשון) פוסט מטריד במיוחד לפייסבוק שלו. בפוסט, תואר המקרה של מתן שושני (36), לוחם מילואים ששיר קרוב ל-400 ימים מאז ה-7.10, ששימש כמאמן כושר בנבחרות הצעירות בהתאחדות לכדורגל. בפוסט, דאום מתאר יחס לא הגון בלשון המעטה כלפי שושני, שלטענתו “פוטר” מעבודתו. מאוחר יותר, יו”ר ההתאחדות, שינו זוארץ, שכבר שוחח עם המאמן, ייפגש עמו. 

חנוך דאום כתב: “מתן שושני הוא בן 36, נשוי לנוי ואבא טרי לתינוק בן ארבעה חודשים. בצבא שירת בגדר צנחנים ומאז השבעה לאוקטובר עשה קרוב ל-400 ימי מילואים. הוא היה בעזה ובסוריה ואיפה לא. הוא גם איבד חבר קרוב שנפל ממש לידו באחד הקרבות. באחד הסבבים היה לו בקע ממאמץ ומשקלים שסחב, הוא אושפז וחזר לאחר מכן שוב ללחימה”.

דאום המשיך: “מתן היה בעברו ספורטאי בתחום האתלטיקה והוא פנה אלי במצוקה אמיתית. הוא שימש כמאמן כושר בהתאחדות לכדורגל ועבד עם נבחרות הצעירות ולמרות הנסיבות המיוחדות והתרומה האדירה שלו לעם שלנו מאז השבעה לאוקטובר – הוא פוטר לאחרונה מההתאחדות”.

כדורגל אילוסטרציה (שחר גרוס)כדורגל אילוסטרציה (שחר גרוס)

“אני רוצה לומר משהו בנימה אישית: שמעתי חלק משיחה שהייתה למתן עם בכיר מאוד בהתאחדות, והשיערות שאין לי סמרו. בשלב מסוים בשיחה הבכיר שדיבר בגסות ובניכור, ממש גוער בו שלא יזכיר את המילה מילואים יותר כי זה כבר לא מעניין אותנו”.

“לא משנה כרגע מה נסיבות הפיטורים, אין שום הצדקה לסגנון הכמעט אלים הזה של הדיבור כלפיו, כשהוא אחרי מאות ימי מילואים וממש עוד שבוע יוצא לסבב נוסף. מה שמכאיב זה שהבכיר בהתאחדות ידע היטב גם שלמתן נולד ילד בזמן המילואים ואשתו לא עבדה וזה לא שינה את היחס כלפיו”.

מההתאחדות לכדורגל נמסר בתגובה: "עם כל הכבוד, ההערכה וההוקרה לאנשי ונשות המילואים, בהם גם עובדי ההתאחדות לכדורגל, אין שום קשר בין אי חידוש החוזה השעתי בשלב זה של מאמן הכושר מתן שושני לבין שירות המילואים המסור שהוא מבצע מאז ה-7 באוקטובר. ההחלטה בנושא היא אך ורק על בסיס מקצועי וללא קשר לזמינותו. מתן שושני תחת הסכם על בסיס שעתי ולפי צורך. העדכון היחיד שקיבל מאתנו היה שכרגע אין צורך בשירותיו המקצועיים. למען הסר ספק, לא נערך לו שימוע והוא לא פוטר. במידה שיהיה צורך מקצועי, מובן שהוא יזומן. צר לנו על הדרך בה בחר שושני להשמיץ מקום שעשה רבות לטובתו ולטובת אנשי ונשות המילואים ובני משפחותיהם ונמשיך בעשייה הברוכה הזאת גם כאשר המלחמה תסתיים.

