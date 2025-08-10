דיווח: ברצלונה עשויה לשחק משחק ליגה במיאמי

האם ברצלונה תשחק בקרוב משחק ליגה מחוץ לספרד? לפי דיווח שפורסם ב"ספורט" הקטלוני, נשיא הליגה הספרדית חאבייר טבאס מקדם את הרעיון לקיים את המשחק בין ברצלונה לוויאריאל (מחזור 17 בליגה) באצטדיון "הארד רוק" במיאמי, ארצות הברית, מהלך שעשוי להפוך את ההתמודדות למשחק הליגה הספרדית הראשון שייערך מחוץ לגבולות המדינה.

על פי הדיווח, ההתאחדות הספרדית פתוחה ליוזמה, ובמידה שההצעה תאושר בדיונים בין בכירי הענף, ייפתחו ההליכים הרשמיים מול אופ״א ופיפ״א. מועדון ברצלונה, שמקדם בשנים האחרונות את חשיפת המותג שלו בארה"ב, רואה בכך הזדמנות כלכלית ושיווקית.

תזמון המשחק אינו מקרי. בשבוע שבין 15 ל-21 בדצמבר לא צפויים משחקי ליגת האלופות, והמשחק במסגרת גביע המלך באותו השבוע עשוי להידחות עבור שני המועדונים לצורך היערכות לנסיעה. זוהי אינה הפעם הראשונה בה נשקל לקיים משחק בסגנון זה. כבר בעונה שעברה נבחן רעיון לקיים משחק בין בארסה לאתלטיקו מדריד במיאמי, אך המהלך בוטל בשל שיקולים לוגיסטיים ומזג אוויר סוער.

באם התוכנית תצא לפועל, היא צפויה לעורר תגובות רבות. מצד אחד, מהלך תקדימי וחיזוק למותג הליגה הספרדית בעולם. מצד שני, ייתכן ויתחולל ויכוח נרחב סביב שאלת ההוגנות הספורטיבית והאיזון התחרותי בין קבוצות הליגה.