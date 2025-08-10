יום ראשון, 10.08.2025 שעה 16:28
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'

רשמית: אייל גולן ימשיך לשחק במכבי באר יעקב

הזמר בן ה-54, ימשיך לשחק כדורגל יחד עם הקבוצה שהעפילה לליגה ב' וישחק תחת ניסן יחזקאל בצוות המקצועי: "אני אשמח לתרום לצעירים מהניסיון שלי"

|
אייל גולן (שחר גרוס)
אייל גולן (שחר גרוס)

אייל גולן ממשיך לשחק כדורגל. הזמר בן ה-54, מספר 10 על החולצה, ימשיך במכבי באר יעקב, כאשר הוא ישחק תחת הניהול המקצועי של ניסן יחזקאל, מאמן ליגת העל בעבר.

אייל גולן אמר: “התחברתי למועדון ואני אוהב את המועדון והאנשים שם. אשמח לתרום לצעירים מהניסיון שלי. אהיה יותר בקטע של עזרה מקצועית, אתאמן ולגבי דקות מה שיחליטו בצוות המקצועי. באר יעקב זה אתגר בשבילי ואשמח לתרום לקהילה תמיד”.

ניסן יחזקאל, מנהלה המקצועי של מכבי באר יעקב, ציין: “אנחנו שמחים שאייל ממשיך איתנו. בשנה שעברה אייל עזר למתן, המאמן שלנו, בחדר הלבשה, בקטע המקצועי והחברתי, וכן היה מאוד חיובי בחדר הלבשה. אני מכיר את אייל הרבה שנים, אף פעם הוא לא מסתכל על דקות משחק כשבראייה שלו זה תרומה למועדון ולתרום לקהילה בבאר יעקב. יש שיתוף פעולה פורה בין כל הצדדים ורוצים להצליח”.

כזכור, בקיץ האחרון הקבוצה העפילה לראשונה בתולדותיה לליגה ב’ ושובצה למחוז דרום ב’, שם יתמודדו מול מועדונים כדוגמת שיכון המזרח, שדרות, אשקלון וערד

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמיןנגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכינגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */