רשמית: אייל גולן ימשיך לשחק במכבי באר יעקב

אייל גולן ממשיך לשחק כדורגל. הזמר בן ה-54, מספר 10 על החולצה, ימשיך במכבי באר יעקב, כאשר הוא ישחק תחת הניהול המקצועי של ניסן יחזקאל, מאמן ליגת העל בעבר.

אייל גולן אמר: “התחברתי למועדון ואני אוהב את המועדון והאנשים שם. אשמח לתרום לצעירים מהניסיון שלי. אהיה יותר בקטע של עזרה מקצועית, אתאמן ולגבי דקות מה שיחליטו בצוות המקצועי. באר יעקב זה אתגר בשבילי ואשמח לתרום לקהילה תמיד”.

ניסן יחזקאל, מנהלה המקצועי של מכבי באר יעקב, ציין: “אנחנו שמחים שאייל ממשיך איתנו. בשנה שעברה אייל עזר למתן, המאמן שלנו, בחדר הלבשה, בקטע המקצועי והחברתי, וכן היה מאוד חיובי בחדר הלבשה. אני מכיר את אייל הרבה שנים, אף פעם הוא לא מסתכל על דקות משחק כשבראייה שלו זה תרומה למועדון ולתרום לקהילה בבאר יעקב. יש שיתוף פעולה פורה בין כל הצדדים ורוצים להצליח”.

כזכור, בקיץ האחרון הקבוצה העפילה לראשונה בתולדותיה לליגה ב’ ושובצה למחוז דרום ב’, שם יתמודדו מול מועדונים כדוגמת שיכון המזרח, שדרות, אשקלון וערד