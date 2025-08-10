יום ראשון, 10.08.2025 שעה 16:30
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

פורסמו המועדים לחצי גמר הטוטו ומשחקי הדירוג

הפועל ת"א מול הפועל ב"ש ביום שבת ב-20:30, חצי הגמר בין בית"ר ירושלים להפועל חיפה ביום שני. וגם: מתי מכבי ת"א ומכבי חיפה במשחקי הדירוג?

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים (שחר גרוס)

בהתאחדות לכדורגל פרסמו את לוח המשחקים לשלב חצאי הגמר ולמשחקי הדירוג בגביע הטוטו, כאשר המפגשים ייפתחו בשבת, 16 באוגוסט, ויימשכו עד יום שני, 18 באוגוסט. לוח המשחקים המלא יושלם לאחר סיום משחקי בית א'.

ביום שבת ייערכו שלושה משחקי דירוג נוספים: מכבי נתניה תפגוש את הקבוצה שתסיים במקום השלישי בבית א' בקרב על המקומות 9–10 באצטדיון נתניה, הפועל פתח תקווה תפגוש את המקום הרביעי מבית א' במאבק על המקומות 11–12 באצטדיון המושבה, ומ.ס אשדוד תארח באצטדיון י"א את המקום החמישי מבית א' בקרב על המקומות 13–14.

בשעה 20:30 יתקיים גם חצי הגמר הראשון, שבו הפועל באר שבע תפגוש את הפועל תל אביב באצטדיון טוטו טרנר. יום ראשון, 17 באוגוסט, ייפתח במשחק על המקומות 7–8, שבו מכבי חיפה תתמודד באצטדיון סמי עופר מול המקום השני מבית א'.

לאחר מכן, מכבי תל אביב תפגוש את הפועל ירושלים באצטדיון בלומפילד במשחק על המקומות 5–6. השלב ייחתם ביום שני, 18 באוגוסט, עם חצי הגמר השני, מפגש מסקרן בין בית"ר ירושלים להפועל חיפה באצטדיון טדי. בכל המפגשים, אם תוצאת הסיום תהיה שוויון, ההכרעה תיפול בבעיטות מ-11 מטרים, ללא הארכה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמיןנגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכינגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */