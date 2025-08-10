פורסמו המועדים לחצי גמר הטוטו ומשחקי הדירוג

בהתאחדות לכדורגל פרסמו את לוח המשחקים לשלב חצאי הגמר ולמשחקי הדירוג בגביע הטוטו, כאשר המפגשים ייפתחו בשבת, 16 באוגוסט, ויימשכו עד יום שני, 18 באוגוסט. לוח המשחקים המלא יושלם לאחר סיום משחקי בית א'.

ביום שבת ייערכו שלושה משחקי דירוג נוספים: מכבי נתניה תפגוש את הקבוצה שתסיים במקום השלישי בבית א' בקרב על המקומות 9–10 באצטדיון נתניה, הפועל פתח תקווה תפגוש את המקום הרביעי מבית א' במאבק על המקומות 11–12 באצטדיון המושבה, ומ.ס אשדוד תארח באצטדיון י"א את המקום החמישי מבית א' בקרב על המקומות 13–14.

בשעה 20:30 יתקיים גם חצי הגמר הראשון, שבו הפועל באר שבע תפגוש את הפועל תל אביב באצטדיון טוטו טרנר. יום ראשון, 17 באוגוסט, ייפתח במשחק על המקומות 7–8, שבו מכבי חיפה תתמודד באצטדיון סמי עופר מול המקום השני מבית א'.

לאחר מכן, מכבי תל אביב תפגוש את הפועל ירושלים באצטדיון בלומפילד במשחק על המקומות 5–6. השלב ייחתם ביום שני, 18 באוגוסט, עם חצי הגמר השני, מפגש מסקרן בין בית"ר ירושלים להפועל חיפה באצטדיון טדי. בכל המפגשים, אם תוצאת הסיום תהיה שוויון, ההכרעה תיפול בבעיטות מ-11 מטרים, ללא הארכה.