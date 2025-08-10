יום ראשון, 10.08.2025 שעה 16:30
כדורגל ישראלי

טבריה רוצה את המקום השני, עידו שרון יפתח

הקבוצה מעיר הכנרת תפגוש ב-20:00 את ק"ש, במטרה לסיים כסגנית בית א' בגביע הטוטו ולשחק על המקום ה-7. השוער שמושאל מהפועל ת"א יתחיל אצל חודדה

|
שחקני עירוני טבריה (עמרי שטיין)
שחקני עירוני טבריה (עמרי שטיין)

עירוני טבריה פוגשת הערב (ראשון, 20:00) באצטדיון נתניה את עירוני קרית שמונה, במסגרת המחזור החמישי והאחרון בבית א' בגביע הטוטו. על הפרק: השיבוץ במשחקי הדירוג של המפעל.

החבורה של אלירן חודדה איבדה את הסיכוי לסיים ראשונה, אחרי ההפסד במחזור הקודם (1:0) להפועל חיפה, אך נצחון ובמקרה שלא תהיה הכרעה בגרין בין בני ריינה לבני סכנין, וגם תיקו, יספיק לה לסיים שנייה ולהגיע למשחק הדירוג על המקום השביעי. 

המאמן ייהנה מסגל מלא, למעט השוער החדש, רוג'ריו דוס סנטוס, שחתם אתמול ועדיין לא יהיה בסגל הערב. עידו שרון, שהושאל לקבוצה מעיר הכנרת מהפועל תל אביב, ימשיך לפתוח בין הקורות.

עידו שרון (חגעידו שרון (חג'אג' רחאל)

עד כה בגביע הטוטו, הטבריינים השיגו 0:2 על בני ריינה במחזור הראשון, סיימה ב-1:1 עם סכנין וכאמור נכנעה לפני כמה ימים לקבוצה של גל אראל מהכרמל. חודדה וחניכיו יצליחו לסיים כסגני בית א’?

