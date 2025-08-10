בהארכה ובדרמה: נבחרת הקדטים נכנעה לליטא

נבחרת הקדטים של ישראל המשיכה היום (ראשון) את דרכה ביורובאסקט עד גיל 16. החניכים של יהוא אורלנד הפסידו לטורקיה במחזור הראשון, הצליחו לתקן עם ניצחון על אסטוניה במשחק השלישי, אך לא עמדו במשימה נגד ליטא מפסגת הבית כשספגו 82:81 צמוד בהארכה.

הרבע הראשון נפתח בפחות טוב מבחינת הנבחרת, שקלעה שמונה נקודות בלבד לעומת מספר כפול של הליטאים. השיפור החל ברבע השני, בו החבורה ש אורלנד השיגה 20 נקודות ועצרה את היריבה על 17, כשאחרי המחצית הושלם כמעט המהפך הישראלי עם רבע שלישי שנחתם בשוויון.

גם ברבע האחרון, שתי הנבחרות הציגו משחק שקול על הפרקט בטבליסי שבגאורגיה, מה שהוביל כאמור להארכה – בה ליטא לקחה את ההובלה בנקודה וגם זריקה על הבאזר של עומרי אורלנד, שהיה הבולט בישראל, לא עזרה לנבחרת בעוד הליטאים לקחו את הריבאונד וגמרו סיפור.

תום אברהם ארונוב (פיב"א)

הנערים בכחול-לבן סיימו את בית א’ במקום השלישי, כאשר המשמעות היא שבשמינית הגמר הם יפגשו את נבחרת סלובניה, שסיימה שנייה בבית ב’. הסלובנים פתחו את אליפות אירופה עם ניצחון על פינלנד, גברו ב-10 הפרש גם על שווייץ והפסידו במחזור האחרון לצרפת.

קלעו לנבחרת ישראל: עומרי אורלנד 25 נקודות, תום אברהם ארונוב 21, אשל לווינטל 17, עידן שפר 6, אילון סוקולובסקי 5, ערן מזוז, אריאל אבולוף ויהונתן זילברשטיין 2 כ”א, אלון פרימר 1.