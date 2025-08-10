יום ראשון, 10.08.2025 שעה 15:51
כדורסל עולמי  >> אליפות אירופה עד גיל 16

בהארכה ובדרמה: נבחרת הקדטים נכנעה לליטא

יורובאסקט: הנערים בכחול-לבן הפסידו 82:81 ליריבה מפסגת בית א', עומרי אורלנד קלע 25 נקודות ופספס על הבאזר. המשחק הבא - סלובניה בשמינית הגמר

|
עומרי אורלנד (פיב
עומרי אורלנד (פיב"א)

נבחרת הקדטים של ישראל המשיכה היום (ראשון) את דרכה ביורובאסקט עד גיל 16. החניכים של יהוא אורלנד הפסידו לטורקיה במחזור הראשון, הצליחו לתקן עם ניצחון על אסטוניה במשחק השלישי, אך לא עמדו במשימה נגד ליטא מפסגת הבית כשספגו 82:81 צמוד בהארכה.

הרבע הראשון נפתח בפחות טוב מבחינת הנבחרת, שקלעה שמונה נקודות בלבד לעומת מספר כפול של הליטאים. השיפור החל ברבע השני, בו החבורה ש אורלנד השיגה 20 נקודות ועצרה את היריבה על 17, כשאחרי המחצית הושלם כמעט המהפך הישראלי עם רבע שלישי שנחתם בשוויון.

גם ברבע האחרון, שתי הנבחרות הציגו משחק שקול על הפרקט בטבליסי שבגאורגיה, מה שהוביל כאמור להארכה – בה ליטא לקחה את ההובלה בנקודה וגם זריקה על הבאזר של עומרי אורלנד, שהיה הבולט בישראל, לא עזרה לנבחרת בעוד הליטאים לקחו את הריבאונד וגמרו סיפור.

תום אברהם ארונוב (פיב"א)תום אברהם ארונוב (פיב"א)

הנערים בכחול-לבן סיימו את בית א’ במקום השלישי, כאשר המשמעות היא שבשמינית הגמר הם יפגשו את נבחרת סלובניה, שסיימה שנייה בבית ב’. הסלובנים פתחו את אליפות אירופה עם ניצחון על פינלנד, גברו ב-10 הפרש גם על שווייץ והפסידו במחזור האחרון לצרפת.

קלעו לנבחרת ישראל: עומרי אורלנד 25 נקודות, תום אברהם ארונוב 21, אשל לווינטל 17, עידן שפר 6, אילון סוקולובסקי 5, ערן מזוז, אריאל אבולוף ויהונתן זילברשטיין 2 כ”א, אלון פרימר 1.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמיןנגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכינגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */