נתניה פנתה להפועל ב"ש: רוצים את איילון אלמוג

מכבי נתניה פנתה להפועל באר שבע בנוגע לחלוץ איילון אלמוג, במטרה לרכוש אותו בחלון ההעברות הנוכחי, כך נודע לראשונה ל-ONE. אלמוג בן ה-25 פתח את העונה בבאר שבע עם שער ניצחון על מכבי תל אביב באלוף האלופים והוא נחוש להמשיך את גרף ההתקדמות שלו מהעונה שעברה.

בסביבתו של אלמוג יודעים היטב כי השנה הקרובה קריטית מבחינתו, שכן אחרי חצי עונת ההשאלה בהפועל ירושלים עשתה לו טוב מבחינת הביטחון וכעת הוא מצפה לקבל דקות משמעותיות יותר העונה.

אלמוג נחשב לאחד החלוצים המוכשרים שיעשה את הפריצה המיוחלת כל כך ובמכבי נתניה רואים בו כאחד השחקנים המובילים שיש כיום. זאת לא הפעם הראשונה שנתניה הביעה עניין רב באלמוג, היא התחילה לפני כשנתיים שנים לפני המעבר לבאר שבע, אך האדומים היו אלו שהקדימו את הצהובים-שחורים במשא ומתן מול מכבי תל אביב.