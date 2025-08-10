יום ראשון, 10.08.2025 שעה 15:51
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

נתניה פנתה להפועל ב"ש: רוצים את איילון אלמוג

פרסום ראשון: היהלומים מעוניינים לרכוש את שחקן ההתקפה של הקבוצה מהדרום כבר בחלון ההעברות הנוכחי, כשאלמוג עצמו מצפה לקבל העונה יותר דקות משחק

|
איילון אלמוג (רדאד ג'בארה)
איילון אלמוג (רדאד ג'בארה)

מכבי נתניה פנתה להפועל באר שבע בנוגע לחלוץ איילון אלמוג, במטרה לרכוש אותו בחלון ההעברות הנוכחי, כך נודע לראשונה ל-ONE. אלמוג בן ה-25 פתח את העונה בבאר שבע עם שער ניצחון על מכבי תל אביב באלוף האלופים והוא נחוש להמשיך את גרף ההתקדמות שלו מהעונה שעברה.

בסביבתו של אלמוג יודעים היטב כי השנה הקרובה קריטית מבחינתו, שכן אחרי חצי עונת ההשאלה בהפועל ירושלים עשתה לו טוב מבחינת הביטחון וכעת הוא מצפה לקבל דקות משמעותיות יותר העונה.

אלמוג נחשב לאחד החלוצים המוכשרים שיעשה את הפריצה המיוחלת כל כך ובמכבי נתניה רואים בו כאחד השחקנים המובילים שיש כיום. זאת לא הפעם הראשונה שנתניה הביעה עניין רב באלמוג, היא התחילה לפני כשנתיים שנים לפני המעבר לבאר שבע, אך האדומים היו אלו שהקדימו את הצהובים-שחורים במשא ומתן מול מכבי תל אביב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין נגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכינגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */