האזינו: התשובה של איציק אהרונוביץ לטענות נגדו

מכבי חיפה ניצחה 0:1 את ראקוב במשחק הראשון בין הקבוצות במוקדמות הקונפרנס ליג. איציק אהרונוביץ הגיב לביקורות האחרונות על הטור שלו ב-ONE בראיון לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE, וזאת לאחר שחזר בו בחלק מהטענות שלו נגד הקבוצה.

ביום חמישי שיבחת בטור ב-ONE את מכבי חיפה, את איתן אזולאי וגוני נאור. כולם הזכירו מה כתבת 3 שבועות קודם שאתה לא מצפה מגוני נאור כלום ושהוא משחק רק לרוחב, ועושה טעויות.

”הפכת להיות טוקבקיסט ממוצע? אני לרוב לא קורא, אבל שלחו לי והבן אדם שכתב את זה התנצל עליי מאה פעמים. כשאתה נותן לי לכתוב טור אתה נותן לי לכתוב על משחק או על חודש? לשמוע את זה ממך זה הכי מעצבן אותי בעולם”.

אני רוצה שתנמק.

”כשאתה נותן לי לכתוב על המשחק מול בית”ר ירושלים, אז גוני נאור היה גרוע, איתן אזולאי היה גרוע, כולם גרועים וקטסטרופה. אני כותב בדיוק מה שהיה במשחק. אחרי זה בא המשחק מול טורפדו, היה שינוי גדול. אז שאלת אותי מה קרה ומה השינוי הזה שאני רואה ולמה התהפכתי. לא התהפכתי, אני רואה וכותב על המשחק. כשאני רואה אחריות וכשעובדים נכון קבוצתית, והקבוצה לא מופקרת, ולא עושים מלא מעברים, אז אני כותב”.

אהרונוביץ' מגיב לטענות על הטור שלו

אבל כתבת שכולם זלזלו ושאתה רק שיבחת, לא שיבחת.

”שיבחתי מהמשחק הראשון מול טורפדו ב-1:1, אז התחלתי לשבח. כששמעתי שפלורס מאמן אז אמרתי שהוא יפוטר. אני לא הכרתי אותו, לא ידעתי מי הוא ומה הוא יודע ומה הוא יעשה. אבל כשאני רואה על מה שאני מדבר שנה שלמה, אל היה אף פרשן שדיבר כמוני על מכבי חיפה, גם ראובן עטר לא, רק אני. אני אמרתי שזו הקבוצה הכי מופקרת של מכבי חיפה בתולדותיה”.

מכבי חיפה אמנם ניצחה והיה כדורגל משעמם. אם בכר היה מאמן לא היית כותש אותו?

”לא הייתי כותש אם היה עושה דברים נכונים מבחינה טקטית ומבחינת הרכב ואם הקבוצה לא מופקרת. הכל מתחיל ממשחק ההגנה הקבוצתי ואז האישי, אצלי זה מתחיל משם”.