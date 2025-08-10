יום ראשון, 10.08.2025 שעה 14:39
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
31-61פ.ס.וו. איינדהובן1
30-51ניימיכן2
30-21פיינורד3
12-21גו אהד איגלס4
12-21פורטונה סיטארד5
11-11הירנביין6
11-11וולנדם7
00-00אייאקס8
00-00אוטרכט9
00-00אלקמאר10
00-00טוונטה אנסחדה11
00-00זוולה12
00-00כרונינגן13
00-00הראקלס אלמלו14
00-00טלסטאר15
02-01נאק ברדה16
06-11ספרטה רוטרדם17
05-01אקסלסיור רוטרדם18

ב-15:30: אייאקס מול טלסטאר, גלוך על הספסל

הקבוצה מאמסטרדם תפתח את הליגה ההולנדית ביוהאן קרויף ארנה. מספר 10 החדש שלה נכלל בסגל לראשונה ועשוי לערוך בכורה אחרי שקיבל את רישיון העבודה

|
אוסקר גלוך (אייאקס)
אוסקר גלוך (אייאקס)

אוסקר גלוך ואייאקס יוצאים לדרך. אחרי שחתם והוצג בקבוצת הפאר מאמסטרדם, הרכש מרד בול זלצבורג נכלל בסגל לקראת משחק הפתיחה של אייאקס בליגה ההולנדית היום (ראשון) ב-15:30 מול טלסטאר ביוהאן קרויף ארנה.

גלוך יחל את המשחק על הספסל ויחכה להזדמנות שלו. כמובן שאם ייכנס כמחליף, זו תהיה הופעת הבכורה שלו באייאקס אחרי שפספס את משחק ההכנה מול מונאקו בגלל שלא קיבל עד אז את רישיון העבודה שלו בהולנד.

את המשחק ההוא, שהסתיים ב-2:2 ביוהאן קרויף ארנה, גלוך ראה מהיציע וקיבל תשואות מאוהדי אייאקס כשהופיע על המסך הגדול באצטדיון. לאחר מכן הוסדר רישיון העבודה וההתאחדות ההולנדית נתנה אור ירוק, כך שגלוך עומד לרשות ג’וני הייטינחה.

אוסקר גלוך (אייאקס)אוסקר גלוך (אייאקס)

כזכור, גלוך עבר מרד בול זלצבורג לאייאקס תמורת 14.75 מיליון אירו. הקשר בן ה-21 ירוויח 1.2 מיליון אירו לעונה בחוזה עד 2030 והוא מקווה לעשות את קפיצת המדרגה שלו בעונה הקרובה.

הרכב אייאקס: ויטסלב יארוש, אנטון גאי, ארון באומן, יורי באס, אוון ויינדאל, יורתי מוקיו, קנת’ טיילור, סטיבן ברחאוס, דייבי קלאסן, ראול מורו ו-ואוט וחהורסט.

האימון הראשון של אוסקר גלוך באייאקס
