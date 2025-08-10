יום ראשון, 10.08.2025 שעה 17:36
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
00-00ברצלונה1
00-00ריאל מדריד2
00-00אתלטיקו מדריד3
00-00אתלטיק בילבאו4
00-00ויאריאל5
00-00בטיס6
00-00סלטה ויגו7
00-00ראיו וייקאנו8
00-00אוססונה9
00-00מיורקה10
00-00ריאל סוסיאדד11
00-00ולנסיה12
00-00חטאפה13
00-00אספניול14
00-00אלאבס15
00-00ג'ירונה16
00-00סביליה17
00-00לבאנטה18
00-00אלצ'ה19
00-00אוביידו20

צעד אחר צעד: כך תבנו את הקבוצה שלכם בפנטזי

בחירת ההרכב והספסל, המערכים, מינוי הקפטן שיקבל ניקוד כפול, ניהול התקציב ואיך לעשות הכל בצורה הכי פשוטה ומסודרת. המדריך המלא לשחקן המתחיל

|
אמבפה ורשפורד (צור חלפון - גרפיקה)
אמבפה ורשפורד (צור חלפון - גרפיקה)

ליגת החלומות של ONE חוזרת עם לא מעט חידושים, שיהפכו את המשחק השנה לתחרותי וצמוד הרבה יותר. לצד השועלים הוותיקים שביניכם, העונה מצטרפים שחקנים חדשים לפנטזי וזה בדיוק המדריך בשבילם. הליגה הספרדית תחל ביום שישי בשעה 20:00, עם המפגש בין ג’ירונה לראיו וייקאנו (שידור ישיר בערוץ ONE), ואת הנבחרת שלכם תצטרכו לבנות לפני משחק הבכורה, ורצוי כמה שיותר מהר.

אז איך בדיוק בונים נבחרת? נעשה זאת שלב אחרי שלב. ראשית עליכם להיכנס לעמוד המשחק, לחצו כאן. בהמשך בחרו את הפנטזי של הליגה הספרדית על מנת להיכנס למשחק.

הפנטזי של הליגה הספרדית (צילום מסך)הפנטזי של הליגה הספרדית (צילום מסך)

בשלב הזה ייפתח לכם מסך בחירת ההרכבים, כשהתקציב הוא עד 120 מיליון, ויש למלא גם את שחקני הספסל. עליכם לתת שם לנבחרת ולצלול לעניינים. מומלץ לנהל את התקציב בצורה חכמה ולהתקרב כמובן ככל שניתן לניצול התקציב המקסימלי, תוך התחשבות בכל העמדות במגרש.

שימו לב: אתם אמנם רואים 14 אפשרויות לצירוף שחקנים במגרש, אך תוכלו למלא רק 11 מקומות ובהתאם לזה גם ייבחר המערך שלכם באופן אוטומטי. המערכים האפשריים הם 4-3-3, 4-4-2, 4-5-1, 5-4-1, 5-3-2, 3-4-3 ו-3-5-2. אם לדוגמה בחרתם חמישה שחקני הגנה, לא תוכלו לבחור גם חמישה קשרים או שלושה חלוצים. אם בחרתם שלושה חלוצים, לא תוכלו לבחור גם חמישה קשרים, וכן הלאה, בהתאם למערכים האפשריים.

בחירת הרכב בפנטזי (צילום מסך)בחירת הרכב בפנטזי (צילום מסך)

תוך כדי בחירת הנבחרת תצטרכו גם למנות שחקן לקפטן שהניקוד שיקבל יהיה כפול. עושים זאת על ידי לחיצה על השחקן ועל הכפתור "מנה לקפטן". בנוסף, יש לבחור ארבעה שחקני ספסל, אחד מכל עמדה, ואם שחקן ספסל שבחרתם יביא יותר נקודות משחקן הרכב באותה עמדה, תרוויחו והחילוף ביניהם יתבצע אוטומטית.

הרכב תקין בפנטזי (צילום מסך)הרכב תקין בפנטזי (צילום מסך)
מינוי קפטן בפנטזי (צילום מסך)מינוי קפטן בפנטזי (צילום מסך)

כעת הגענו לחלק המעניין, בחירת שחקן. ברגע שלחצתם על כפתור הוסף שחקן בעמוד הראשי של בחירת הנבחרות, תגיעו לחלון הבא ובוא תוכלו לבחור לפי עמדה. למי שרוצה, יש אופציה לבחור לפי עמדה, קבוצה וגם מחיר, בחלונות שמופיעים מעלה. אגב, אם תראו סימן פלוס אדום ליד שחקן, סימן שהוא פצוע ולא זמין למחזור הקרוב. סימן שאלה, כמו כאן בתמונה עם רוברט לבנדובסקי, אומר שהשחקן בספק. ליד כל שחקן, יופיע מה העמדה שלו, כמה הוא עולה, וכמה נקודות הוא צבר עד כה העונה במשחק. לא תמיד המחיר מהווה מדד ויש לא מעט הפתעות ושחקנים זולים שמספקים המון נקודות על בסיס שבועי, כך שחשוב להישאר עם היד על הדופק.

בחירת שחקנים בפנטזי (צילום מסך)בחירת שחקנים בפנטזי (צילום מסך)

כאן, לחיצה על העמדה הרלוונטית תוביל אתכם לחלונית הרצויה. 

מעבר לעמדה רלוונטית (צילום מסך)מעבר לעמדה רלוונטית (צילום מסך)

שימו לב, שאם אתם קצרים בתקציב, תוכלו לסנן שחקנים אופציונליים בהתאם לתקציב שלכם. 

מיון לפי מחיר (צילום מסך)מיון לפי מחיר (צילום מסך)

אל תשכחו לתת שם לנבחרת שלכם בחלון למעלה. אם אתם רוצים להסתיר את הבחירות שלכם משחקנים אחרים, יש לכם את האפשרות לעשות זאת בלחצן ההסתרה.

מתן שם לנבחרת, ואפשרות הסתרת הבחירות שלכם (צילום מסך)מתן שם לנבחרת, ואפשרות הסתרת הבחירות שלכם (צילום מסך)

לאחר שבחרתם את כל השחקנים ושחקני הספסל, לחצו על כפתור שמירת ההרכב, ואתם בפנים. חשוב מאוד: לא לשכוח לעשות את זה לפני תחילת כל מחזור, כי מהרגע שמתחיל המשחק הראשון בכל מחזור כבר לא ניתן יהיה לבצע שינויים.

שמירת הרכב בפנטזי (צילום מסך)שמירת הרכב בפנטזי (צילום מסך)

זה הזמן שלכם להיכנס לעמוד המשחק ולבחור את ההרכב שלכם. אז האם אתם מעדיפים את לאמין ימאל בחוד שלכם או את קיליאן אמבפה? ובאיזה מערך אתם אוהבים לעלות, התקפי או הגנתי? זה המשחק להראות את ההבנה והיכולות שלכם בניהול קבוצה, לפתוח עם חברים ליגה משלכם וכמובן להשתתף בתחרות הכללית ולזכות בפרסים שווים.

את ההרכב שלכם אתם צריכים לשמור עד עשר דקות לפני שהמשחק הראשון בכל מחזור מתחיל. בכל שבוע תוכלו לבנות הרכב חדש עם תקציב קבוע של 120 מיליון.

שבוע לאחר מכן, תיפתח ליגת העל הישראלית, ואתם כמובן מוזמנים להשתתף גם בה. מדי שבוע המשתתפים שצברו את מספר הנקודות הגבוה ביותר בליגה הספרדית או ליגת העל, יזכו בפרס השבועי, ארוחה זוגית. מי שיסיימו במקום הראשון השנתי יזכו בחבילה זוגית מפנקת למשחק בחו”ל. 

לכניסה לעמוד המשחק לחצו כאן

לקריאה על החידושים במשחק לעומת העונה שעברה לחצו כאן

לקריאה על השחקנים היקרים ביותר במשחק, לחצו כאן

הפנטזי של ONE חוזר בענק!
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמיןנגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכינגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */