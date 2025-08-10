צעד אחר צעד: כך תבנו את הקבוצה שלכם בפנטזי

ליגת החלומות של ONE חוזרת עם לא מעט חידושים, שיהפכו את המשחק השנה לתחרותי וצמוד הרבה יותר. לצד השועלים הוותיקים שביניכם, העונה מצטרפים שחקנים חדשים לפנטזי וזה בדיוק המדריך בשבילם. הליגה הספרדית תחל ביום שישי בשעה 20:00, עם המפגש בין ג’ירונה לראיו וייקאנו (שידור ישיר בערוץ ONE), ואת הנבחרת שלכם תצטרכו לבנות לפני משחק הבכורה, ורצוי כמה שיותר מהר.

אז איך בדיוק בונים נבחרת? נעשה זאת שלב אחרי שלב. ראשית עליכם להיכנס לעמוד המשחק, לחצו כאן. בהמשך בחרו את הפנטזי של הליגה הספרדית על מנת להיכנס למשחק.

הפנטזי של הליגה הספרדית (צילום מסך)

בשלב הזה ייפתח לכם מסך בחירת ההרכבים, כשהתקציב הוא עד 120 מיליון, ויש למלא גם את שחקני הספסל. עליכם לתת שם לנבחרת ולצלול לעניינים. מומלץ לנהל את התקציב בצורה חכמה ולהתקרב כמובן ככל שניתן לניצול התקציב המקסימלי, תוך התחשבות בכל העמדות במגרש.

שימו לב: אתם אמנם רואים 14 אפשרויות לצירוף שחקנים במגרש, אך תוכלו למלא רק 11 מקומות ובהתאם לזה גם ייבחר המערך שלכם באופן אוטומטי. המערכים האפשריים הם 4-3-3, 4-4-2, 4-5-1, 5-4-1, 5-3-2, 3-4-3 ו-3-5-2. אם לדוגמה בחרתם חמישה שחקני הגנה, לא תוכלו לבחור גם חמישה קשרים או שלושה חלוצים. אם בחרתם שלושה חלוצים, לא תוכלו לבחור גם חמישה קשרים, וכן הלאה, בהתאם למערכים האפשריים.

בחירת הרכב בפנטזי (צילום מסך)

תוך כדי בחירת הנבחרת תצטרכו גם למנות שחקן לקפטן שהניקוד שיקבל יהיה כפול. עושים זאת על ידי לחיצה על השחקן ועל הכפתור "מנה לקפטן". בנוסף, יש לבחור ארבעה שחקני ספסל, אחד מכל עמדה, ואם שחקן ספסל שבחרתם יביא יותר נקודות משחקן הרכב באותה עמדה, תרוויחו והחילוף ביניהם יתבצע אוטומטית.

הרכב תקין בפנטזי (צילום מסך)

מינוי קפטן בפנטזי (צילום מסך)

כעת הגענו לחלק המעניין, בחירת שחקן. ברגע שלחצתם על כפתור הוסף שחקן בעמוד הראשי של בחירת הנבחרות, תגיעו לחלון הבא ובוא תוכלו לבחור לפי עמדה. למי שרוצה, יש אופציה לבחור לפי עמדה, קבוצה וגם מחיר, בחלונות שמופיעים מעלה. אגב, אם תראו סימן פלוס אדום ליד שחקן, סימן שהוא פצוע ולא זמין למחזור הקרוב. סימן שאלה, כמו כאן בתמונה עם רוברט לבנדובסקי, אומר שהשחקן בספק. ליד כל שחקן, יופיע מה העמדה שלו, כמה הוא עולה, וכמה נקודות הוא צבר עד כה העונה במשחק. לא תמיד המחיר מהווה מדד ויש לא מעט הפתעות ושחקנים זולים שמספקים המון נקודות על בסיס שבועי, כך שחשוב להישאר עם היד על הדופק.

בחירת שחקנים בפנטזי (צילום מסך)

כאן, לחיצה על העמדה הרלוונטית תוביל אתכם לחלונית הרצויה.

מעבר לעמדה רלוונטית (צילום מסך)

שימו לב, שאם אתם קצרים בתקציב, תוכלו לסנן שחקנים אופציונליים בהתאם לתקציב שלכם.

מיון לפי מחיר (צילום מסך)

אל תשכחו לתת שם לנבחרת שלכם בחלון למעלה. אם אתם רוצים להסתיר את הבחירות שלכם משחקנים אחרים, יש לכם את האפשרות לעשות זאת בלחצן ההסתרה.

מתן שם לנבחרת, ואפשרות הסתרת הבחירות שלכם (צילום מסך)

לאחר שבחרתם את כל השחקנים ושחקני הספסל, לחצו על כפתור שמירת ההרכב, ואתם בפנים. חשוב מאוד: לא לשכוח לעשות את זה לפני תחילת כל מחזור, כי מהרגע שמתחיל המשחק הראשון בכל מחזור כבר לא ניתן יהיה לבצע שינויים.

שמירת הרכב בפנטזי (צילום מסך)

זה הזמן שלכם להיכנס לעמוד המשחק ולבחור את ההרכב שלכם. אז האם אתם מעדיפים את לאמין ימאל בחוד שלכם או את קיליאן אמבפה? ובאיזה מערך אתם אוהבים לעלות, התקפי או הגנתי? זה המשחק להראות את ההבנה והיכולות שלכם בניהול קבוצה, לפתוח עם חברים ליגה משלכם וכמובן להשתתף בתחרות הכללית ולזכות בפרסים שווים.

את ההרכב שלכם אתם צריכים לשמור עד עשר דקות לפני שהמשחק הראשון בכל מחזור מתחיל. בכל שבוע תוכלו לבנות הרכב חדש עם תקציב קבוע של 120 מיליון.

שבוע לאחר מכן, תיפתח ליגת העל הישראלית, ואתם כמובן מוזמנים להשתתף גם בה. מדי שבוע המשתתפים שצברו את מספר הנקודות הגבוה ביותר בליגה הספרדית או ליגת העל, יזכו בפרס השבועי, ארוחה זוגית. מי שיסיימו במקום הראשון השנתי יזכו בחבילה זוגית מפנקת למשחק בחו”ל.

