גינצבורג ומאמני הנבחרות הצעירות מאריכים חוזה

הוועדה המקצועית אישרה היום (ראשון) פה אחד בישיבתה את הארכת החוזים בשנה למנהל הטכני של הנבחרות הצעירות, בוני גינצבורג, ולכלל המאמנים: גיא לוזון (נבחרת צעירה. עוזר מאמן: אבי אבינו), אופיר חיים (נבחרת נוער א’. עוזרי מאמן: אייל גדרון, אבי ריקן), גיא צרפתי (נבחרת נוער ב’. עוזר מאמן: יוסי שבחון), אריק בנאדו (נבחרת נערים א’. עוזר מאמן: יובל שפונגין), דני בונדר (נבחרת נערים ב’. עוזר מאמן: יוסי שבחון), יוסי שבחון (נבחרת נערים ג’. עוזר מאמן: רביד גזל).

כמו כן, המליצה הוועדה על מינויו של בירם כיאל לעוזרו של בוני גינצבורג ואחראי על פיתוח הכדורגל בחברה הערבית. הדבר יובא לישיבת מזכירות ההתאחדות הקרובה.

יו”ר ההתאחדות, שינו זוארץ: “הוועדה המקצועית קיבלה סקירה מקיפה מהמנהל הטכני על פעילות הנבחרות, תוכניות העבודה לשנים הקרובות, פרויקטים ומטרות מרכזיות. פיתוח השחקנים הצעירים לנבחרות והצלחה בטורנירים - העפלה לשלבי עילית והלוואי גם טורנירי גמר”.

שינו זוארץ (רדאד ג'בארה)

יו”ר ההתאחדות המשיך: “העשייה בשנים האחרונות הביאה הישגי שיא (סגנות אליפות אירופה, מדליית ארד במונדיאליטו, חצי גמר יורו צעירות ומשחקים אולימפיים לראשונה מזה 48 שנים) וגם אם יהיה מאתגר מאוד לשחזר אותם, זאת שאיפה שלא נוותר עליה. אני רואה חשיבות גדולה בעבודה עם צוותים לאורך זמן כדי לאפשר לכל אחד מבעלי התפקידים למקסם את יכולותיו ולהשפיע על הנבחרת אותה הוא מוביל”.

עוד הוסיף זוארץ: “הפוטנציאל בחברה הערבית הוא עצום והמינוי של בירם כיאל, שחקן נבחרת בעבר עם 46 הופעות וקריירה מפוארת בארץ ובחו”ל, הוא לכבודה של החברה הישראלית, ההתאחדות והכדורגל שלנו. בירם הצליח להעמיד קריירה אדירה ואין לי ספק שהידע המקצועי שלו, המחויבות והרצון לקדם את הענף יעזרו לנו להצליח”.