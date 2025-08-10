נקבל הפתעה? היחס לניצחון פאלאס על ליברפול

חלק מהליגות כבר נפתחו ואחרות טרם, אך הכדורגל הישראלי והעולמי חזר ובגדול עם עונת 2025/26 כשהיום (ראשון) מצפים לנו כמה משחקים מסקרנים בזירה המקומית וגם באירופה. באנגליה, קריסטל פאלאס וליברפול ייפגשו למשחק על תואר מגן הקהילה ובישראל, מכבי בני ריינה תארח את בני סכנין במחזור הסיום המכריע של שלב הבתים בגביע הטוטו.

נתחיל בממלכה. לפי ה’ווינר’, ליברפול פייבוריטית כמובן מול מחזיקת הגביע האנגלי. האלופה של ארנה סלוט עם יחס של פי 1.45 לסיים את ההתמודדות כזוכה ואילו ניצחון של הלונדונים, יעניק למנחשים יחס גבוה של פי 5.15. מקרה של תיקו שישלח את המפגש לפנדלים, נותן יחס של פי 4.40.

נחזור ארצה. במחזור החמישי של גביע הטוטו, היחסים צמודים יותר. ריינה קיבלה יחס של פי 2.10 לניצחון, אך אם סכנין תהיה זו שתצא עם ידה על העליונה – המנחשים נכונה יזכו ליחס של פי 2.75. תוצאה ללא הכרעה מעניקה יחס של פי 2.95.

