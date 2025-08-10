יום ראשון, 10.08.2025 שעה 14:01
טדי אושר ובית"ר י-ם תארח בו את הפועל חיפה

חוזרת הביתה: הקבוצה מהבירה תוכל לשחק באצטדיון בחצי גמר גביע הטוטו אחרי שהוא אושר, גם לליגת העל. אופטימיות לקראת הגומלין: "בכדורגל הכל אפשרי"

אצטדיון טדי (IMAGO)
אצטדיון טדי (IMAGO)

חצי גמר גביע הטוטו בין בית״ר ירושלים להפועל חיפה יתקיים באצטדיון טדי, מה שאומר שהקבוצה מהבירה תוכל לחזור לשחק באצטדיונה הביתי לראשונה העונה. היום אושר האצטדיון לא רק לתחילת הליגה, אלא גם למשחק גביע הטוטו.

בתוך כך, הבוקר (ראשון) חזרה בית״ר לאימונים. התבוסה 3:0 לריגה לא מותירה לירושלמים יותר מידי סיכוי לעבור שלב במוקדמות הקונפרנס ליג, אבל הצוות המקצועי דווקא מאמין שאפשר יהיה לעשות את זה.

״בכדורגל הכל אפשרי, נבוא ממוקדים, נסתער על המשחק מהדקה הראשונה, אין לנו מה להפסיד״, אומרים בבית וגן.

שחקני בית"ר ירושלים (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)שחקני בית"ר ירושלים (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)

למשחק הגומלין מול ריגה יחזרו סילבה קאני ועומר אצילי שלא היו בסגל למשחק הראשון בריגה. המנהל המקצועי, אלמוג כהן, מודע לבעיות של הקבוצה בהגנה ומלבד בלם זר שיגיע, בקבוצה שוקלים להתחזק גם במגן ימני.

