ההכרעה על אצטדיון ר"ג: שיפוץ או הקמה מחדש

בהמשך להכרזה של שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, כי הוא בעד לבנות מחדש את אצטדיון ר"ג ושהממשלה מוכנה להקצות לשם כך 100 מיליון ש”ח, ובצל התכנון של יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, לשפץ את האצטדיון ב-150 מיליון ש"ח, תתקיים פגישה מכריעה בנושא, כך נחשף היום (ראשון) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

הפגישה תתקיים עוד שבועיים בנוכחות זוהר, זוארץ וראש עיריית ר"ג, כרמל שאמה הכהן, שם יוכרע לאיזה כיוון הולכים: שיפוץ ב-150 מיליון שקל, בנייה מחדש של הצד המזרחי וקוסמטיקה כללית, או בנייה מחדש של האצטדיון עם שטחי מסחר בעלות של כמיליארד ש”ח.

כמובן שהאופציה השנייה מורכבת יותר וזקוקה ליותר אישורים כדי להוציא אותה לפועל. וגם אחרי שיתקבלו האישורים, היא כמובן תיקח יותר זמן. בכל מקרה, האפשרויות יעלו לדיון בפגישה ואז תתקבל החלטה.

שינו זוארץ ומיקי זוהר (רדאד ג'בארה)

כזכור, זוארץ סיפר על תוכניתו בראיון ל"שיחת היום" כשאמר: "מאיפה נשיג את הכסף? זו בעיה קשה שאנחנו מנסים לפתור. אנחנו רוצים לרתום גוף שקשור להופעות שיהיה איתנו, שנוכל לקבל את הזיכיון לעשות הופעות ויכניס לנו כמה עשרות מיליוני שקלים לטובת השיפוץ הזה. יש את תקציבי אופ”א, פיפ”א, משרד הספורט שרוצה להירתם ויכול להיות שנחפש גם ספונסר שעל שמו ייקרא האצטדיון ויביא לנו כסף תמורת זה. בכל אצטדיון עושים הופעות, גם בוומבלי ובאצטדיון של טוטנהאם”.

זוהר סיפר: "שינו הציג לי תוכנית לשיפוץ האצטדיון והודעתי לו שבכוונתי להוביל להחלטת ממשלה להקמת אצטדיון לאומי מחדש. זאת המטרה שלנו. זה תלוי בכמה כסף עיריית רמת גן תסייע, כמה כסף ההתאחדות תארגן וכמה הממשלה תארגן. אני לא רוצה שוב דרדל’ה, אני רוצה אצטדיון ברמה אירופאית. לא פחות מזה. זה מצריך לא מעט כסף, ואנחנו נעשה בדיקה לגבי היתכנות כלכלית, אם היא תהיה הגיונית נרוץ על זה ונגשים את זה. כמה הממשלה תשים? שואפים לאזור ה-100 מיליון ש”ח”.