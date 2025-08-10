יום ראשון, 10.08.2025 שעה 14:01
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
00-00סלובקיה1
00-00צפון אירלנד2
00-00לוקסמבורג3
00-00גרמניה4
 בית 2 
00-00שווייץ1
00-00שבדיה2
00-00סלובניה3
00-00קוסובו4
 בית 3 
00-00יוון1
00-00סקוטלנד2
00-00בלארוס3
00-00דנמרק4
 בית 4 
00-00אוקראינה1
00-00איסלנד2
00-00אזרבייג'ן3
00-00צרפת4
 בית 5 
00-00טורקיה1
00-00גיאורגיה2
00-00בולגריה3
00-00ספרד4
 בית 6 
00-00הונגריה1
00-00אירלנד2
00-00ארמניה3
00-00פורטוגל4
 בית 7 
75-54פינלנד1
60-102הולנד2
62-43פולין3
23-23ליטא4
111-04מלטה5
 בית 8 
91-43בוסניה1
61-62אוסטריה2
64-84רומניה3
34-33קפריסין4
012-14סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
66-73ישראל2
33-22איטליה3
38-54אסטוניה4
010-23מולדובה5
 בית 10 
82-64צפון מקדוניה1
76-104ווילס2
44-52בלגיה3
34-33קזחסטן4
08-03ליכטנשטיין5
  
90-63אנגליה1
53-44אלבניה2
40-32סרביה3
08-04אנדורה4
  
96-94צ'כיה1
61-122קרואטיה2
63-43מונטנגרו3
34-33איי פארו4
016-24גיברלטר5

ההכרעה על אצטדיון ר"ג: שיפוץ או הקמה מחדש

חשיפת "שיחת היום": אחרי הכרזת זוהר כי הוא בעד בנייה מחדש, תתקיים פגישה מכריעה בעוד שבועיים. על הפרק: שיפוץ או בנייה מחדש בעלות כמיליארד ש"ח

|
אצטדיון רמת גן (חגי מיכאלי)
אצטדיון רמת גן (חגי מיכאלי)

בהמשך להכרזה של שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, כי הוא בעד לבנות מחדש את אצטדיון ר"ג ושהממשלה מוכנה להקצות לשם כך 100 מיליון ש”ח, ובצל התכנון של יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, לשפץ את האצטדיון ב-150 מיליון ש"ח, תתקיים פגישה מכריעה בנושא, כך נחשף היום (ראשון) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

הפגישה תתקיים עוד שבועיים בנוכחות זוהר, זוארץ וראש עיריית ר"ג, כרמל שאמה הכהן, שם יוכרע לאיזה כיוון הולכים: שיפוץ ב-150 מיליון שקל, בנייה מחדש של הצד המזרחי וקוסמטיקה כללית, או בנייה מחדש של האצטדיון עם שטחי מסחר בעלות של כמיליארד ש”ח.

כמובן שהאופציה השנייה מורכבת יותר וזקוקה ליותר אישורים כדי להוציא אותה לפועל. וגם אחרי שיתקבלו האישורים, היא כמובן תיקח יותר זמן. בכל מקרה, האפשרויות יעלו לדיון בפגישה ואז תתקבל החלטה.

שינו זוארץ ומיקי זוהר (רדאד גשינו זוארץ ומיקי זוהר (רדאד ג'בארה)

כזכור, זוארץ סיפר על תוכניתו בראיון ל"שיחת היום" כשאמר: "מאיפה נשיג את הכסף? זו בעיה קשה שאנחנו מנסים לפתור. אנחנו רוצים לרתום גוף שקשור להופעות שיהיה איתנו, שנוכל לקבל את הזיכיון לעשות הופעות ויכניס לנו כמה עשרות מיליוני שקלים לטובת השיפוץ הזה. יש את תקציבי אופ”א, פיפ”א, משרד הספורט שרוצה להירתם ויכול להיות שנחפש גם ספונסר שעל שמו ייקרא האצטדיון ויביא לנו כסף תמורת זה. בכל אצטדיון עושים הופעות, גם בוומבלי ובאצטדיון של טוטנהאם”.

זוהר סיפר: "שינו הציג לי תוכנית לשיפוץ האצטדיון והודעתי לו שבכוונתי להוביל להחלטת ממשלה להקמת אצטדיון לאומי מחדש. זאת המטרה שלנו. זה תלוי בכמה כסף עיריית רמת גן תסייע, כמה כסף ההתאחדות תארגן וכמה הממשלה תארגן. אני לא רוצה שוב דרדל’ה, אני רוצה אצטדיון ברמה אירופאית. לא פחות מזה. זה מצריך לא מעט כסף, ואנחנו נעשה בדיקה לגבי היתכנות כלכלית, אם היא תהיה הגיונית נרוץ על זה ונגשים את זה. כמה הממשלה תשים? שואפים לאזור ה-100 מיליון ש”ח”.

