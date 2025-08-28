יום חמישי, 28.08.2025 שעה 12:46
 בית 1 
4146-1862טורקיה1
264-981סרביה2
250-621פורטוגל3
2186-1462לטביה4
162-501צ'כיה5
198-641אסטוניה6
 בית 2 
276-1061גרמניה1
270-941ליטא2
290-931פינלנד3
193-901שבדיה4
194-701אנגליה5
1106-761מונטנגרו6
 בית 3 
00-00איטליה 1
00-00יוון2
00-00קפריסין3
00-00בוסניה4
00-00ספרד 5
00-00גאורגיה6
 בית 4 
00-00איסלנד1
00-00ישראל2
00-00פולין3
00-00סלובניה4
00-00צרפת5
00-00בלגיה6

אני באתי לחלום: ישראל מגיעה בשיא ליורובאקסט

הבית נוח, כל שחקן בשיאו ויש את אבדיה: אחרי האכזבה לפני שלוש שנים, הפעם התקוות הכי גבוהות. תשאפו לירח, מקסימום תגעו בכוכבים. ב-15:00: איסלנד

|
תומר גינת, דני אבדיה ורפי מנקו (רויטרס)
תומר גינת, דני אבדיה ורפי מנקו (רויטרס)

אוהד תמיד מתרגש שהקבוצה שלו עומדת בפני דרך חדשה. עונה חדשה, מפעל חדש, קמפיין חדש או אפילו החתמה חדשה. אז בנבחרת? על אחת כמה וכמה, ובתקופה הזו? על אחת כמה וכמה. נבחרת ישראל תתחיל את יורובאסקט 2025 היום (חמישי) ב-15:00 מול איסלנד והציפיות גבוהות. הסגל, המאמן, הבית, הכל מתנקז לכדי חלומות גדולים, כי לחלום מותר, הרי תשאף לירח, מקסימום תיגע בכוכבים.

תמיד יש ציפיות, ובאליפות אירופה הקודמת הן התנפצו לחובבי הנבחרת בפרצוף. אבל היופי בספורט? שכמה שאכזבה היא קשה, ואפילו ככל שהיא קשה, אם מגיעה הצלחה לאחר מכן היא כל כך מתוקה. ולכן, ובטח בתקופה שעוברת על המדינה שלנו, יש כל כך הרבה ציפיות מנבחרת ישראל של אריאל בית הלחמי להביא גאווה ונחת, אז זה הזמן לתת מבט על מצב הנבחרת ולמה הציפיות ככה.

הסגל

בסוף, בספורט הציפיות נולדות בהתאם למשהו. אולי רכש חדש, אולי מאמן חדש, בסוף מנתחים, מבינים מה התקרה, וטבע האדם לחלום על התקרה. הנבחרת הזו נותנת תקווה הרבה בגלל הסגל, ואת האמת? אי אפשר שלא להסתכל עליו ולומר שהוא אחד הסגלים המרשימים שהיו כאן, ולא רק שהוא מרשים, אלא כל שחקן בשיא שלו, אולי לא בתקרה שלו, אבל בשיא שלו.

רומן סורקין (פיב"א)רומן סורקין (פיב"א)

ים מדר בהתחשב בכשירות אחרי עונת שיא בהפועל ת”א, תומר גינת אחרי עונת שיא בהפועל ת”א, יובל זוסמן פורח כמנהיג בשני הצדדים בהפועל ירושלים, רומן סורקין אין עוררין על כושרו ויש שכבר מתחילים לטעון שמדובר בסנטר הישראלי הכי טוב שהיה כאן, וגם קאדין קרינגטון נמצא בשלב הכי פורה בקריירה שלו מבחינת תרומה לקבוצה ומספרים.

אפילו שחקנים שהם בחלק השני של הרוטציה כמו רועי הובר, שנתן לפתע חודשיים חלומיים בבירה, או גיא פלטין שפרץ בעפולה וכיום שחקן יורוליג בהפועל תל אביב. בסוף יש כאן 7 שחקנים שהם ביורוליג בעונה הבאה, ושחקן אחד שהוא ב-NBA, ובטח תהית איך עליו לא נרשם כאן כלום, אז הוא כמובן בפרק משלו.

דני אבדיה

כל מילה שנוסיף מיותרת, כל משפט יקטין, כי כושר שיא זה אנדרסטייטמנט. יש לנו מפלצת, ולמפלצת הזו קוראים דני אבדיה. עונה בלתי נשכחת, רק שפה – אי אפשר שלא לתהות שזה כן השיא, אבל ממש, ממש, ממש לא התקרה. אולי לא אולסטאר ב-NBA, אבל לגמרי כוכב, ולגמרי כזה שייתכן שישחק במשחק היוקרתי אי שם בפברואר מתישהו.

דני אבדיה עם הכדור (איגוד הכדורסל)דני אבדיה עם הכדור (איגוד הכדורסל)

16.9 נקודות, 7.3 ריבאונדים, 3.9 אסיסטים, חטיפה אחת, 0.5 חסימות למשחק, 78% מהעונשין. אלו המספרים של דני מהעונה החולפת בפורטלנד, ובכל אחד מהם זהו שיא הקריירה שלו עד כה בליגה הטובה בעולם. והאמת? המספרים משקרים, כי היה מספרים של תחילת עונה וסוף העונה. למשל, ב-5 המשחקים האחרונים של העונה הממוצעים היו 30.4 נק’, 11.4 ריב’, 5.6 אס’, 1.6 חטיפות, 85% מהעונשין, 37% לשלוש ו-54% לשתיים, ואלו – מספרים של אולסטאר.

הבית

אסור לזלזל, אבל בסוף גם כשרואים את הגרלת הבית קשה לא לפתח ציפיות. בסוף גם בלי ויקטור וומביאנה, רודי גובר ואוון פרונייה צרפת אמורה לסיים מעל ישראל, וככל הנראה לוקה דונצ’יץ’ אחד אמור להספיק לסלובניה כדי לסיים מעלינו גם כן. אז אוהד, כמו אוהד, מחשב תקרה ורצפה, ונראה שתקרה זה מקום שלוש, או מקום שני עם סנסציה, כי בספורט הכל יכול להיות.

תומר גינת (שחר גרוס)תומר גינת (שחר גרוס)

אין סיבה שלא תסיים מעל פולין, בלגיה ואיסלנד, וגם ישראל תסיים מתחת לאחת מאלו, אז היא עדיין עולה כאשר 4 מעפילות אל שמינית הגמר. מקום 3 מצטלב עם השנייה בבית ג’, שמכיל את ספרד, איטליה, בוסניה, יוון, גאורגיה וקפריסין. אז ככל הנראה יוון תהיה ראשונה, ואז או ספרד או בוסניה במקום השני. אז אמרנו רצפה ותקרה? בוסניה לגמרי אפשרי, ספרד? זה הרגע שבו אפשר לחלום.

הסגל של ספרד לא דומה לזה שזכה בטורניר הקודם, ב-2022. אין לורנזו שהיה השחקן הכי טוב, אין סרחיו יויי, ועדיין לעולם אל תספידו לב של אלוף, אבל אבל גם לדעת לחלום. הרצפה: אם נבחרת ישראל תסיים את דרכה כבר בשלב הבתים. מעבר לרצפה, זה כישלון עצום. התקרה: רבע גמר, ומשם – הכל נפתח לחלוטין, משחק אחר משחק.

אבדיה והנבחרת מפגינים כישורים בכדורגל
