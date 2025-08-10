יום ראשון, 10.08.2025 שעה 14:01
כדורגל עולמי

"מגיע לי את כדור הזהב, עשיתי עונה היסטורית"

מה יגיד דמבלה? חכימי, אחד מנציגי פאריס סן ז'רמן ברשימת המועמדים, בטוח שעליו לקבל את הפרס: "אני ראוי". וגם: תגובת המרוקאי על החשדות לאונס

|
אשרף חכימי ואוסמן דמבלה (IMAGO)
אשרף חכימי ואוסמן דמבלה (IMAGO)

בשבוע שעבר פורסמה רשימת 30 המועמדים הסופיים לכדור הזהב. בין השמות יש לא פחות מתשעה נציגים של אלופת אירופה פאריס סן ז’רמן, אך אין ספק כי המוביל ביותר ובעל הסיכויים הגבוהים לזכייה הוא אוסמן דמבלה. למרות זאת, יש מי שבבירת צרפת דווקא חושב אחרת – אשרף חכימי.

המרוקאי התראיין לתקשורת המקומית ועל אף התחרות מול חברו לחדר ההלבשה, הוא לא היסס להצהיר: “אני חושב שמגיע לי לזכות בכדור הזהב”. המגן הסביר: “החלום הראשון שלי היה להיות כדורגלן מקצועי, אבל כדור הזהב הוא תואר שמעולם לא חשבתי עליו. עכשיו אנשים שמים אותי בדיון ואני חושב שאני ראוי, עשיתי עונה היסטורית”.

העונה ההיסטורית עליה חכימי מדבר הייתה בהחלט כזו, כאשר הקבוצה של לואיס אנריקה זכתה בכל התארים האפשריים כולל בליגת האלופות כמובן, עם תצוגה בלתי נשכחת ו-0:5 מהדהד על אינטר בגמר. חכימי עצמו הבקיע את השער הראשון ובליגה בעונה החולפת, רשם עוד ארבעה כאלה בנוסף לחמישה בישולים ב-17 הופעות בלבד.

אשרף חכימי עם אוסמן דמבלה (רויטרס)אשרף חכימי עם אוסמן דמבלה (רויטרס)

באותו ראיון, המרוקאי התייחס גם לסוגיה פחות נעימה (בלשון המעטה) בהקשרו, בעוד נודע לאחרונה כי הוא מצוי תחת איום של משפט פלילי חמור באשמת אונס לכאורה. בתגובה נדירה לאותה פרשה שמרחפת מעליו, חכימי נשמע די רגוע וכאחד שמנסה בכל זאת לשדר עסקים כרגיל.

“אני רגוע, אלה האשמות שווא וזה לא הוגן. אני לא מאחל את זה לאף אחד”, אמר שחקן פ.ס.ז’. חכימי המשיך וכמו בנושא כדור הזהב, גם כאן הוא העביר מסר מאוד חד וברור מבחינתו: “מה שעשו לי זה לא בסדר, אני לא אשם בכלום. אבל שוב אני רגוע, כי אני יודע שהאמת תצא לאור”.

