"הפגיעה במגרשי האימונים בת"א זו קטסטרופה"

העונה החדשה בליגת העל בפתח. אחרי שבעונה שעברה קיבלנו לא מעט אירועים משמעתיים דרמטיים, החל מאלימות במגרשים, זריקת אבוקות, עצירת משחקים, פריצות למגרש והרבה מאוד הופעות של הקבוצות בבית הדין, יו”ר מנהלת הליגות ארז כלפון מקווה לעונה רגועה יותר ודיבר לקראת 2025/26 בליגת העל בראיון לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מה שלומך?

”בימים האלה כשחיילי צה”ל והחטופים בעזה, זה מה שחשוב. מנסים במקביל לפתוח את העונה”.

יענקלביץ’ על סף התקף לב שאי אפשר יהיה לגמור את העונה?

”צוות המנהלת עובדים 24 שעות סביב השעון. לנהל ליגה תוך כדי מלחמה זה מאוד קשה ולא מובן מאליו. הכדורגל באוקראינה הופסק במלחמה. חווינו קורונה, מלחמות ומבצעים בעזה, קיימנו את כל המשחקים וכל המפעלים. אתם זוכרים את הבעיות והקבוצות שאמרו שהן לא יכולות. בסוף זו עבודה מסודרת ומקצועית וזה לא דבר של מה בכך”.

ארז כלפון (רדאד ג'בארה)

האם הכדורגל הישראלי מוכן לעונה שבפתח?

”יש בעיה של אצטדיונים בארץ, אנחנו מכירים את זה. אני אומר למשרדים הרלוונטיים שככל שיהיו יותר מגרשים יהיו גם יותר ילדים שישחקו. בכל מגרש יהיו ילדים וזה יאפשר את התפתחות הכדורגל. אני מקווה שבשנה הבאה האצטדיון באשדוד יהיה מוכן וגם בטבריה, וכך לפחות בליגות המקצועיות המצוקה הקשה תרד. צריך להקים עוד אצטדיון במרכז. יש הרבה בעיות עם מקרקעי ישראל והעירייה. אני מקווה מאוד שעם סיום המלחמה זה יטופל. לא מדובר בסכומים אסטרונומיים, זה כדורגל, תרבות ואסקפיזם, רואים מה הספורט עושה לאנשים ולאזרחים, גם לחיילים שרואים כדורגל בהפוגות, זה עושה טוב”.

רוצים לקחת מגרשי אימון ממכבי והפועל תל אביב, איך אתם מגיבים לזלזול במועדונים?

”זה נכון, במשרדים אין סנכרון, כל אחד עושה את שלו, אם צריך לתכנן רכבת אז אין סנכרון עם הספורט. נקווה שנצליח לסייע למכבי והפועל תל אביב למנוע את הפגיעה במגרשי האימונים, יש שם ילדים ונוער וזו קטסטרופה, נקווה שנצליח להסב את תשומת הלב של המדינה, כרגע זה לא בספורט, אבל אפשר לעשות מעקפים ולמצוא פתרונות ונקווה שזה מה שיהיה”.

עשיתם רפורמה עם שמונה זרים בליגת העל, מה אתה אומר לכל המתנגדים והאם חשבתם להכניס קריטריון שמחייב הקמת מערך סקאוטינג מושקע שימנע זרים לא איכותיים על חשבון השחקן הישראלי?

”במקרה הטוב אני מעריך שיהיו שבעה זרים, קבענו קריטריונים בשכר, במחיר, בקנסות שהמנהלת תיתן, כל קבוצה תחשוב מה היא צריכה לשלם לזר והקנס שהיא תקבל במנהלת. עכשיו יחשבו הרבה פעמים, רוצים פה רק זרים טובים שיקדמו את הכדורגל. אתם יודעים שזרים טובים יכולים לעזור לקבוצות באירופה, קבוצות יוכלו לקבל הרבה כסף”.

באר שבע עפה מאירופה וגם בית”ר ירושלים בדרך.

”אנחנו במלחמה, קשה מאוד להביא זרים, לא כל זר רוצה לבוא, זה מאוד קשה. גם אני וגם שינו זוארץ נבחן ונסתכל על זה, שנתיים שלוש, נבחן ונראה. עד היום לא היו הצלחות באירופה”.

שחקני בית"ר ירושלים בפתיחה (דוברות בית"ר ירושלים)

צריך לחייב לקחת את הסקאוטינג של המועדונים צעד קדימה.

”לא סיימנו את הרפורמה, יש דברים שנכניס, אבל היינו צריכים להגיע להסכמות רחבות. היה גם את צמצום הליגות שעדיין לא הגענו להסכמות, עשינו רפורמה גדולה, 15% השקעה במחלקות נוער, תקציב מינימום. עשינו 18 מיליון לליגת העל ו-5 מיליון ללאומית, ליגה ארצית, קבוצות תצטרכנה לעמוד בכל הקריטריונים. כשאתה מוציא קבוצה מהעיר שלה האוהדים לא באים ואז יש אצטדיונים ריקים. צריך לסדר את זה, ובמכלול כל הרפורמה, זה ישפר את הכדורגל”.

היית בעד הקטנת הליגה, בסוף הייתה התנגדות ודחיתם את זה.

”אנחנו במלחמה ושמענו את המצוקה של חלק מהקבוצות. אין מקום בליגת העל ל-30 קבוצות. בעונה הקודמת היו עוד קבוצות שהיו יכולות להתפרק באמצע העונה, וגם בהתחלה ובסוף. אין לזה מקום, ליגה מקצוענית צריכה להיות חזקה, קבוצה אחת שלא תצליח לסיים את העונה – כל הקבוצות תשלמנה את המחיר”.

אתה סומך על הבקרה שבודקת את זה?

”אני סומך, כן”.

במנהלת פעם בחודש צריכים לעשות מדגם ולבדוק את זה, כולל מול השחקנים.

”עשינו ביקורת על תשלום שכר בזמן, הטלנו קנסות כבדים של מאות אלפי שקלים על קבוצות שעיכבו שכר לשחקנים ואנשי מקצוע. אין שום סיבה ששחקן או איש מקצוע לא יקבל שכר בזמן. גם בעונה הזו היו קנסות כבדים ואני מעריך שבעונה הבאה לא יהיה כי אנחנו לא מוותרים. צריכים להגביר גם את הבדיקות לנושא הפנסיה. הייתה שנה מורכבת וקשה, ללא קשר לעניינים הביטחוניים”.

סיגלית סייג יכולה לעשות את זה כמו שצריך ולבדוק.

”נעשה הקפדה יתרה על התשלומים”.

סיגלית סייג (אסי ממן)

בקפריסין הגיעו מוקדם לעונה מוכנים יותר, אין שם משחקים רשמיים בתאריכים האלה.

”זה לא קל לשחק בחום, הליגה מסתיימת בסוף מאי. יש ביוני פגרה קצרה ואז כבר מתחילים האימונים. מאוד קשה להתחיל ב-1 באוגוסט, אנחנו עושים את גביע הטוטו, לא חושב שצריכים שינויים במועד הליגה”.

מה קורה עם משחקים בימי שישי? נראה את זה יותר העונה?

”הודענו לזכיין שאנחנו מתכוונים לעשות השנה מספר משחקים בליגת העל בשישי. נבחן בהתאם למצב ולאצטדיונים. כל הזמן בוחנים את השינויים האלה וגם השנה נעשה את זה. בשעון חורף נקדים את זה”.

בעונה שעברה פנו מספר שופטים ובעלי תפקידים בכירים באיגוד שאמרו שהם לא מקבלים בכל משחק תנאים שווים במערכת ה-VAR, ונוצרו ככה טעויות במשחקים פחות מרכזיים. אפשר לגעת בזה בתוך ההסכם הקיים?

”הכנסנו עוד מצלמות למשחקי ליגת העל, כבר בשנה הקודמת, הוספנו לכל מגרש מינימום של מצלמות והוספנו עוד מצלמות בתוספת כספית, השופטים מקבלים מאיתנו כל מה שהם צריכים מבחינה תקציבית כדי לצלם את המשחקים יותר מאשר בליגות באירופה, אולי היו טעויות נקודתיות של צלם כזה או אחר”.

מה קורה עם היחידה האלימות בספורט?

”היחידה תוקצבה, המשטרה הבטיחה שעד תחילת העונה זה יעמוד על הרגליים. אחרי החגים זה יקרה”.

שוטרים בטרנר (דוברות המשטרה)

מה עם בתי המשפט שלא מוכנים לתת שופטי ספורט?

”פנינו לעליון, לא נוותר על הדרישה, אם לא תהיה ענישה קשה לעבריינים הם יחזרו להתפרע. נקווה שכשהמלחמה תירגע נקבל את שופט הספורט והממשלה תיתן את המענה. המטרה היא להוציא את העבריינים. אם לא יהיו מלחמות נשבור את שיא האוהדים השנה”.

בנושא המלחמה, כשאתה רואה אתמול את אופ”א מוציאה פוסט על שחקן נבחרת פלסטין שנהרג בעזה ומוחמד סלאח משתף את זה, זה מרגיש שמתחילים להכין את הקרקע לקראת זריקה של ישראל מאירופה. אופ”א לא סתם נזכרה לציין את זה.

”אנחנו מבינים את האירוע, שינו זוארץ פועל הרבה בנושא והוא חבר שם, בסוף האנטישמיות היא בכל העולם, אתם רואים מה קורה גם ביוון, בגלל המלחמה זה משהו שחוצה גם למקומות אחרים, זה קשה מאוד ויש אנטישמיות כנגד ישראלים ויהודים, אבל כמו שהכדורגל הישראלי נפגע מאוד מהמלחמה מכך שאנחנו לא מארחים בבית, אבל אם היינו מארחים אז כבר בעונה הזאת היינו מגיעים להישגים. קשה לשחק ככה בחוץ בלי אוהדים. הכדורגל במצוקה גדולה בגלל המלחמה”.

מוחמד סלאח (IMAGO)

מה קורה עם רשות המסים ואפשרות לקצץ הפסדים? איפה זה עומד?

”אני מברך על הצטרפות הבעלים החדשים, גם בהפועל תל אביב ומכבי נתניה, נקווה שהם יזרימו דם חדש כדי לשפר את הקבוצות. הצענו לרשות המסים לאפשר קיזוז הפסדים. כל עמותה במדינה מקבלת החזר ובכדורגל הישראלי לא. חידשנו את הפנייה על קיזוז הפסדים, זה יעזור לכדורגל ויביא עוד אנשי עסקים. ברשות המסים אומרים שהם עסוקים במלחמה”.

עירוני קריית שמונה תפתח גם את העונה הזאת בלי בית. לאן זה הולך?

”דיברתי עם עיריית קריית שמונה, פנינו גם לאוצר כדי לאפשר לתת את הסכום לשקם את האצטדיון. נקווה שאין שם שיקולים פוליטיים, לא הגיוני שאצטדיון שנפגע מטיל לא משופץ, מדובר על בין 10 ל-23 מיליון, גם אם זה יותר אז מגיע להם. צריכים לשקם את העיר וחלק מזה זה לשקם את המגרש. נקווה שעד אמצע העונה נראה את קריית שמונה חוזרת לארח במגרשה. אני גם פועל בנושא”.

שחקני קריית שמונה חוגגים (ראובן שוורץ)

מה קורה מבחינת מספרים, כמה כל קבוצה מקבלת?

”כל קבוצה מקבלת 7-8 מיליון ש”ח בשנה. לאומית 3 מיליון פחות או יותר, כולל זכויות שידור וספונסרים, דאטה שאנחנו עושים בחו”ל ועוד. אנחנו תומכים בקבוצות, אם הליגה לא הייתה מסתיימת, לפחות 50% מהקבוצות היו קורסות כלכלית. זה שאני עומד על כך שכל המשחקים יתקיימו גם אם זה קשה וגם אם שחקנים עוזבים, זה נותן לקבוצות להשאיר את הראש מעל המים”.

מה אתה יכול להגיד על ההימורים בליגה א’?

”אין ספק שמה שקרה בליגה א' חמור מאוד. אני ושינו עובדים סביב השעון כדי לפתור את זה, יש דברים שהשתיקה יפה להם”.

תצליחו לשכנע את הממשלה לגבי הלייב בטינג?

”יש התנגדויות שלא מובנות, זה קורה בכל אירופה, זה כספים שהולכים לשוק שחור והקבוצות לא נהנות מזה, אנחנו פועלים לשכנע את המדינה לפתוח את הראש, לא רוצים כמובן שאף אחד יתמכר להימורים, אבל זה קורה מעבר לכביש, מעבר לקבוצות הכדורגל. המדינה בבלגן גדול, ולא רק בכדורגל, אני מאוד מקווה שעם סיום המלחמה נוכל לקדם את הדברים. נקווה שתהיה עונה צמודה עם מאבקים עד הסוף. אם צה”ל ישלים את המשימות וייתן שקט, אני מקווה שהעונה הבאה תשבור שיאים גם במתח וגם במספרי האוהדים”.