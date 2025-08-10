יום ראשון, 10.08.2025 שעה 14:01
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

המאבק העירוני בחיפה נכנס גם לספורט האולימפי

מכבי נגד הפועל: אלמונים תלו שלטים עם המילה "בוגד" מול ביתו של אריאל אטיאס, שחצה מהצד הירוק והקים מחלקת אתלטיקה. הסיפור המלא ותגובת האדומים

|
השלט מול ביתו של אריאל אטיאס (פרטי)
השלט מול ביתו של אריאל אטיאס (פרטי)

המאבק העירוני בחיפה נכנס גם לספורט האולימפי. לאחר שאגודת מכבי חיפה כרמל נקלעה לקשיים, הפועל חיפה מתפתחת וכוחה עולה בעיר - אלמונים הציבו שלטים הלילה (בין שבת לראשון) מול ביתו של אחד מהאנשים שעומדים מאחורי הקמת מחלקת האתלטיקה של האדומים.

במכבי חיפה יש בעיה בעקבות משבר פיננסי שנובע לטענת האגודה מהפחתת תקציבי העירייה, כאשר הענפים העיקריים שנפגעו הם הכדורסל והאתלטיקה. בכדורסל, הירוקים מתקשים להעמיד תקציב והפעילות בסכנה. באתלטיקה, ראש המחלקה אלכס רייכלין, החליט לחצות את הכביש ולהקים מחלקה חדשה בהפועל חיפה, ביחד עם אריאל אטיאס שמזוהה עם הירוקים.

בעקבות זאת, נוצר מאבק כוחות עירוני. אטיאס, בנה מחלקה בהפועל חיפה וזה לכאורה לא התקבל בהבנה על ידי הצד הירוק של העיר. הלילה כאמור אלמונים הציבו שלטים מול ביתו, בהם נכתבו המילים “בוגד” ו“אין הפועל בחיפה”.

אריאל אטיאס (איגוד האתלטיקה) (מערכת ONE)אריאל אטיאס (איגוד האתלטיקה) (מערכת ONE)

עד לפני כמה שנים הפועל חיפה עסקה רק בכדורגל וכדורסל, ולא הייתה לה מעמותה רב ענפית אולימפית. לאחרונה יהודה ענתבי החליט להרחיב את הפעילות ולעסוק גם באתלטיקה, טריאתלון, רכיבת סוסים, סקייטבורד ועוד. המחלקה של האתלטיקה הוקמה כחלק ממיזם חברתי על מנת לקדם ולפתח את הענף בעיר, כאשר מאמנים צעירים הגיעו למחלקה ונקבעו ימי חשיפה לספורטאים צעירים.

מאז שהוחלט על הרחבת הפעילות, בהפועל טוענים: “אנשי מכבי נוקטים במספר פעולות שלא ראויות. לא היה משהו פיזי חלילה, אך יש תחושה של אי נעימות. אנחנו באים לעשות ספורט ולקדם את האתלטיקה בעיר - ובאים להתנכל לנו, מחליפים מנעולים באצטדיון בנווה שאנן כדי לכאורה למנוע גישה לציוד שנקנה לאורך השנים על ידי העירייה, לא נותנים לאתלטי נבחרת ישראל להתאמן בשעות נורמליות, מנסים לשים רגליים ומתנכלים לנו. עכשיו גם הציבו שלטים נגד אחד מראשי הענף מול בית הוריו וחבל שזה גולש לפסים אישיים”.

אריאל אטיאס מסר בתגובה: “אנחנו אנשי ספורט שבאו לקדם ספורט תחרותי בעיר. מי שמאיים ומפחיד, לא מרתיע אותנו. אנחנו בטוחים בצדקת הדרך וזה רק מחזק אותנו. מי שיש לו בעיה אישית איתי או עם כל אחד אחר מהעוסקים במלאכה בהפועל, מוזמן לפנות באופן אישי ולא התחבא מאחורי שלטים כאלה ואחרים”.

תגובת מכבי חיפה תובא לכשתתקבל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמיןנגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכינגןכל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כל הילדים במגרש רצים רק לאיש אחד, ניימאר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */