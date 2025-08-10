הצטרפו לשידור החי של תוכנית "שיחת היום"

לא רק עונה חדשה בפתח, אלא גם תוכנית חדשה ב-ONE: “שיחת היום", שמשודרת מדי יום ראשון עד חמישי החל מהשעה 13:00 בערוץ ONE (ערוץ 50), באתר ובכל הפלטפורמות הדיגיטליות.

אנחנו שמחים ונרגשים לארח אתכם בתוכנית, שבמהלכה נביא לכם את כל החדשות והנושאים הבוערים שעל סדר היום. חשוב לנו לשתף גם אתכם הצופות והצופים ולכן ביום חמישי נקדיש לכם זמן מיוחד בתוכנית. נשמח לקבל מכם פידבקים, לשמוע על נושאים שחשובים לכם, על עוולות שקרו לכם במגרשים, או בעיות שנתקלתם בהן. אנחנו כאן בשבילכם.

הפעם בתוכנית: מאמן נבחרת הנוער, אופיר חיים, בראיון לקראת הופעת הבכורה הצפויה של אוסקר גלוך באייאקס, וגם מה קורה במכבי חיפה, מכבי ת”א ובית”ר ירושלים?