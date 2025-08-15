מי ג'ירונה הבאה? הספרדיות שיכולות להפתיע

ברצלונה, ריאל מדריד ואתלטיקו מדריד תופסות בדרך כלל את שלושת המקומות הראשונים בליגה הספרדית, אבל לפני שנתיים הפתיעה ג'ירונה כשהתברגה במקום השלישי. היא לא ממש סיכנה את ההגמוניה של שתי הגדולות ולא בדיוק נאבקה על האליפות, אבל היוותה הפתעה נעימה.

אתלטיקו מדריד זכתה בפעם האחרונה באליפות ב-2021 וכדי להיזכר מתי זכתה בתואר קבוצה שאינה אחת משלוש הגדולות נצטרך לחזור לאחור עד 2004, אז עשתה זאת ולנסיה.

האם קיים סיכוי שההגמוניה של שלוש הגדולות תישבר השנה? לא ממש. בכל זאת, הפערים בינן לבין היתר גדולים לא רק במסורת, בגודל המועדון, באיכות השחקנים ובכמות הקהל, אלא בעיקר בגודל התקציב.

ברצלונה מניפה את תואר האליפות (La Liga)

אם התקציבים של ברצלונה וריאל מדריד מגיעים ליותר ממיליארד אירו, לרשות אתלטיקו מדריד עומד תקציב בגודל של כמחצית מהסכום הזה ושל יתר הקבוצות אף למטה מכך באופן משמעותי. הדבר משפיע לא רק על האופציות של רכישת שחקנים ומינוי מאמנים בעלי שיעור קומה, אלא גם על התמיכה הציבורית, הגב בתקשורת ועל השופטים.

אז האם יש סיכוי שנראה הפתעה כמו ג'ירונה מלפני שתי עונות? קבוצה שאף אחד לא נתן לה סיכוי אבל תעפיל בצורה מזהירה לליגת האלופות?

הסוסים השחורים הקבועים הגיעו מחבל הבאסקים

הקבוצות הבאסקיות תמיד היקשו על הגדולות ויכולות לעשות זאת שוב. בשל כך, אתלטיק בילבאו שסיימה רביעית אשתקד נחשבת לגדולה ביותר מבין הקטנות בספרד והשאיפות אצלה בהתאם.

שחקני אתלטיק בילבאו (רויטרס)

לבילבאו יש סגל מרשים ששוב נהנה מהישארותו של ניקו וויליאמס. סביר להניח שגם העונה נראה את "האריות" משחקים בקצב גבוה ומפעילים לחץ גדול על היריבות, בייחוד באצטדיון הביתי המאתגר שלהם, סן ממס.

עם המאמן הנצחי והמנוסה ארנסטו ואלוורדה, שהקדנציה השלישית שלו במועדון נכנסת לעונה הרביעית שלה, הציפיות בבילבאו הן לפחות לחזור על ההישג מהעונה שעברה, מקום רביעי, אם לא מעבר לכך. יחד עם זאת, ההגנה זקוקה לחיזוק וההצטרפות הצפויה של איימריק לאפורט אמורה להוות פתרון.

היריבה הגדולה של בילבאו בדרבי הבאסקי, ריאל סוסיאדד, עשויה שוב להוות גורם משמעותי בצמרת למרות עזיבתו של מרטין סובימנדי לארסנל תמורת 66 מיליון אירו.

מרטין סובימנדי (IMAGO)

את הכחולים-לבנים שלא הצליחו אשתקד (סיימו במקום ה-11) עזב המאמן אימנול אלגואסיל שעבר לעבוד בערב הסעודית. המינוי של מאמן קבוצת המילואים סרחיו פרנסיסקו צפוי לרענן את האווירה, ליצור עידן חדש ולאפשר את פריצתם של כישרונות צעירים.

הרכישה של כוכב ולנסיה לשעבר גונסלו גדש תוסיף הרבה לריאל סוסיאדד והיא תתחזק עוד יותר אם אנדריק יחלים ויצטרף בהשאלה מריאל מדריד. את ההגנה חיזק הבלם הקרואטי קלטה-קאר שהגיע בהשאלה מליון. הרבה תלוי גם אם השוער אלכס רמירו (קיבל הצעות מניוקאסל ואסטון וילה) והקשר היפני טקפוסה קובו (אברטון התעניינה בו) יישארו.

האתגר הכפול של ויאריאל

ויאריאל נתפסת בשנים האחרונות כקבוצה מאורגנת שיכולה לעשות צרות לגדולות. ההשתתפות שלה בליגת האלופות במקביל לליגה עשויה להקשות עליה, שכן אין לה את האמצעים שיש לשלוש הגדולות, אבל יש לה סגל חזק אותו בהחלט יש לקחת בחשבון.

שחקני ויאריאל (רויטרס)

סביר להניח שהצוללת הצהובה תעפיל למפעלים האירופים גם בעונה הבאה. האם תצליח לעשות יותר מזה? מרסלינו נחשב למאמן מוצלח והשאלה היא אם יוכל להפיק את המיטב משחקניו לאורך תקופה ממושכת מבלי לאבד יותר מדי נקודות בעת משבר.

מעניין יהיה לראות איזו השפעה תהיה לרכש השנוי במחלוקת תומאס פארטיי, אקס אתלטיקו מדריד וארסנל שחוזר לליגה הספרדית בגיל 32. על פניו הגנאי שהגיע בהעברה חופשית אמור לתרום מיכולתו, אבל לא ברור אם יוכל להיות במיטבו לאור העובדה שהואשם בתקיפה מינית ובמעשי אלימות כלפי שלוש נשים שונות באנגליה ואמור להתייצב בבית המשפט לצורך ההליכים נגדו.

בטיס שסיימה את העונה שעברה במקום השישי אינה קבוצה שאמורה להתמודד עם הגדולות על האליפות, אבל עם מנואל פלגריני היא מצפה לעלות שוב לאירופה והשאלה היא גם אם אנתוני ישוב למועדון ויחזק אותו. המצב הכלכלי של ה"ורדיבלאנקוס" אינו מעודד, מה שמקשה עליהם לחזק את הסגל.

אנתוני מאושר (La Liga)

את ולנסיה אף אחד לא סופר בעקבות העונה הגרועה שלה אשתקד, אותה סיימה במקום ה-12 וייתכן שבכך טמון כוחה. המאמן קרלוס קורברן שהחל לעבוד בה בדצמבר כשהיא דורגה מתחת לקו האדום הצליח לחולל שיפור ואם הקבוצה תמשיך בהתקדמות היא אולי לא תקשה על הגדולות, אבל תוכל להתמודד על מקום באירופה.

השבוע האחרון, בו צורפו ההולנדי ארנו דנג'ומה, הקשר בפטיסטה סנטמריה והקשר האחורי השווייצרי פיליפ אוגריניץ', יחד עם הארכת החוזה של חאבי גרה ושל הבלם ססאר טארגה העלו את מפלס האופטימיות בקרב העטלפים. זה אמנם לא נראה כמשהו שיספיק כדי להחזיר את הימים הגדולים מסוף שנות ה-90 ותחילת ה-2000, אבל בוודאי מעלה את רף הציפיות.