רבע 1, 00:04: יוון - ישראל 18:23

מבחן אמיתי. נבחרת ישראל בכדורסל פוגשת בשעה זו את נבחרת יוון למשחק הכנה במסגרת משחקי האימון שלה בלימאסול לקראת טורניר היורובאסקט שיתחיל בסוף חודש אוגוסט הנוכחי. הבחורים בכחול-לבן הביסו רק אתמול (שבת) את קפריסין, אך כעת פוגשים יריבה שהיא אחת מהחזקות שיש לאליפות אירופה להציע.

כאמור, החבורה של אריאל בית הלחמי רשמה אמש 69:109 מוחץ על הקפריסאים, כשלפני זה היא ניצחה גם את נבחרת גאורגיה ובתווך רשמה הפסד מאכזב לאסטוניה. היוונים מהווים הזדמנות טובה לראות איך הנבחרת עומדת מול משוכה מאתגרת במיוחד, אותה היא יכולה לפגוש גם בטורניר היבשתי הקרוב.

למזלה של ישראל במקרה הזה, יוון תופיע ללא הכוכב הגדול שלה יאניס אנטטקומפו, הפאוור פורוורד של מילווקי מה-NBA, שנותר מחוץ לסגל. בנוסף אליו, גם סלוקאס, פאפאניקולאו ומיטוגלו לא יתלבשו הערב אצל היריבה. המאמן ואסיליס ספאנוליס יצטרך להסתדר בלעדיהם מול בר טימור, דני אבדיה, יובל זוסמן ושאר חבריהם.

ישראל שובצה בבית ד’ באליפות אירופה הקרובה, כשאיתה נמצאות בלגיה, פולין, סלובניה, צרפת ואיסלנד. מתוך שש הנבחרות, ארבע עולות לשמינית הגמר, כשהמטרה של בית הלחמי וחניכיו תהיה קודם כל לא לשחזר את הכישלון מהיורובאסקט הקודם, שם הודחו בבתים.

רבע ראשון:

חמישיית נבחרת ישראל: בר טימור, יובל זוסמן, דנה אבדיה, תומר גינת ורומן סורקין.

חמישיית נבחרת יוון: טיילר דורסי, פאנאגיוטיס קלאציאקיס, קוסטאס אנטטקומפו, אלכסנדרוס סמודורוב וקאציבליס.

הדקות הראשונות של המשחק אופיינו בהחלפת סלים הדדית בין הצדדים ובאגרסיביות שהתבטאה על ידי עבירות שנשרקו מהשופטים, כששתי הקבוצות השיגו מספר נקודות מקו העונשין. ארבע נקודות רצופות של אבדיה השוו את התוצאה, 9:9 לקראת מחצית הרבע. לאחר פסק זמן של היוונים, הם חזרו טוב יותר ועם מספר פעולות טובות שלהם גרמו למאמן הישראלי להזעיק פסק זמן משלו.