יום ראשון, 10.08.2025 שעה 20:57
כדורסל עולמי  >> משחקי הכנה בכדורסל
משחקי הכנה בכדורסל 25-26
00-00יוון
00-00ישראל
00-00אסטוניה
00-00קפריסין
00-00מונטנגרו
00-00גאורגיה

רבע 1, 00:04: יוון - ישראל 18:23

משחק הכנה: מפגש מאתגר לחבורה של בית הלחמי על אדמת לימאסול, כזה שמהווה מבחן אמיתי לפני טורניר היורובאסקט שקרב בצעדי ענק. הנבחרת תשיג ניצחון?

|
בר טימור (קרדיט: איגוד הכדורסל)
בר טימור (קרדיט: איגוד הכדורסל)

מבחן אמיתי. נבחרת ישראל בכדורסל פוגשת בשעה זו את נבחרת יוון למשחק הכנה במסגרת משחקי האימון שלה בלימאסול לקראת טורניר היורובאסקט שיתחיל בסוף חודש אוגוסט הנוכחי. הבחורים בכחול-לבן הביסו רק אתמול (שבת) את קפריסין, אך כעת פוגשים יריבה שהיא אחת מהחזקות שיש לאליפות אירופה להציע.

כאמור, החבורה של אריאל בית הלחמי רשמה אמש 69:109 מוחץ על הקפריסאים, כשלפני זה היא ניצחה גם את נבחרת גאורגיה ובתווך רשמה הפסד מאכזב לאסטוניה. היוונים מהווים הזדמנות טובה לראות איך הנבחרת עומדת מול משוכה מאתגרת במיוחד, אותה היא יכולה לפגוש גם בטורניר היבשתי הקרוב.

למזלה של ישראל במקרה הזה, יוון תופיע ללא הכוכב הגדול שלה יאניס אנטטקומפו, הפאוור פורוורד של מילווקי מה-NBA, שנותר מחוץ לסגל. בנוסף אליו, גם סלוקאס, פאפאניקולאו ומיטוגלו לא יתלבשו הערב אצל היריבה. המאמן ואסיליס ספאנוליס יצטרך להסתדר בלעדיהם מול בר טימור, דני אבדיה, יובל זוסמן ושאר חבריהם.

ישראל שובצה בבית ד’ באליפות אירופה הקרובה, כשאיתה נמצאות בלגיה, פולין, סלובניה, צרפת ואיסלנד. מתוך שש הנבחרות, ארבע עולות לשמינית הגמר, כשהמטרה של בית הלחמי וחניכיו תהיה קודם כל לא לשחזר את הכישלון מהיורובאסקט הקודם, שם הודחו בבתים.

רבע ראשון:

חמישיית נבחרת ישראל: בר טימור, יובל זוסמן, דנה אבדיה, תומר גינת ורומן סורקין.

חמישיית נבחרת יוון: טיילר דורסי, פאנאגיוטיס קלאציאקיס, קוסטאס אנטטקומפו,  אלכסנדרוס סמודורוב וקאציבליס.

הדקות הראשונות של המשחק אופיינו בהחלפת סלים הדדית בין הצדדים ובאגרסיביות שהתבטאה על ידי עבירות שנשרקו מהשופטים, כששתי הקבוצות השיגו מספר נקודות מקו העונשין. ארבע נקודות רצופות של אבדיה השוו את התוצאה, 9:9 לקראת מחצית הרבע. לאחר פסק זמן של היוונים, הם חזרו טוב יותר ועם מספר פעולות טובות שלהם גרמו למאמן הישראלי להזעיק פסק זמן משלו.

יובל זוסמן (קרדיט: איגוד הכדורסל)יובל זוסמן (קרדיט: איגוד הכדורסל)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמיןנגן ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */