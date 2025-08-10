יום ראשון, 10.08.2025 שעה 17:36
יום ראשון, 10/08/2025, 17:00אצטדיון וומבלימגן הקהילה - גמר
ליברפול
דקה 35
1 2
שופט: כריס קבאניי
קריסטל פאלאס
מערכת ONE | 10/08/2025 17:00
הרכבים וציונים
 
 
דומיניק סובוסלאי מול דאיצ'י קמאדה (רויטרס)
דומיניק סובוסלאי מול דאיצ'י קמאדה (רויטרס)

עונת 2025/26 בפרמייר ליג בפתח, אך בשעה זו מגיע המשחק הרשמי הראשון של העונה באנגליה, מגן הקהילה בין האלופה ליברפול למחזיקת הגביע המפתיעה קריסטל פאלאס, כשהמפגש מתקיים בוומבלי ובו המרסיסיידרס רוצים להשיג את התואר הראשון של העונה.

החבורה של ארנה סלוט ביצעה מספר חיזוקים מרשימים הקיץ, בראש ובראשונה החתמתו של פלוריאן וירץ, ואותתה לשאר ענקיות אנגליה שהיא כאן כדי להישאר. האדומים ניצחו לאחרונה בהכנה 1:3 את יוקוהמה של דין דוד וגברו גם על אתלטיק בילבאו.

מהצד השני של המתרס, פאלאס שהיממה את מנצ'סטר סיטי בגמר הגביע גברה בהכנה על קבוצות כמו מילוול, קרוולי ואוגסבורג. הקבוצה רוצה כעת להדהים את אלופת הפרמייר ליג כפי שעשתה לקבוצה של פפ גווארדיולה בוומבלי, ולקטוף תואר נוסף.

ליברפול התקשתה במשחקיה האחרונים מול פאלאס. ב-25 במאי הקבוצות נפגשו באנפילד במשחק שהסתיים ב-1:1, כאשר באוקטובר 2024 האדומים ניצחו 0:1 בביתה של פאלאס. באפריל 2024 המרסיסיידרס נכנעו 1:0 ליריבתם באנפילד וכעת הם מקווים להימנע מבעיות ולצבור מומנטום חיובי לליגה.

מחצית ראשונה
  • '29
  • חילוף
  • חילוף ראשון וכפוי על מחזיקת הגביע. קאמדה לא יכול היה להמשיך, וויל יוז הוזעק במקומו
  • '21
  • שער
  • שער! ליברפול עלתה ל-1:2: איזה קצב מטורף בוומבלי. 4 דקות בלבד לקח לרדס לענות, כשגם ג'רמי פרימפונג הגיע להופעת הבכורה שלו עם שערו הראשון באדום. המגן הרים לא טוב, אבל הכדור קפץ מעל דין הנדרסון ונכנס לרשת, שער די מקרי של ההולנדי
שחקני קריסטל פאלאס בעננים (רויטרס)שחקני קריסטל פאלאס בעננים (רויטרס)
ז'אן פיליפ מאטטה באקסטזה (רויטרס)ז'אן פיליפ מאטטה באקסטזה (רויטרס)
ז'אן פיליפ מאטטה רץ לחגוג (רויטרס)ז'אן פיליפ מאטטה רץ לחגוג (רויטרס)
ז'אן פיליפ מאטטה כובש (רויטרס)ז'אן פיליפ מאטטה כובש (רויטרס)
  • '17
  • שער בפנדל
  • שער! קריסטל פאלאס השוותה ל-1:1: מאטטה נשלח לאחד על אחד ונעצר בצורה נקייה על ידי אליסון, אבל הכדור הגיע לסאר וזה הוכשל על ידי ואן דייק בצורה לא נקייה. השופט הצביע על הנקודה, והחלוץ הצרפתי דייק את הפנדל
שחקני ליברפול בשמיים (IMAGO)שחקני ליברפול בשמיים (IMAGO)
שחקני ליברפול בטירוף (IMAGO)שחקני ליברפול בטירוף (IMAGO)
הוגו אקיטיקה חוגג (רויטרס)הוגו אקיטיקה חוגג (רויטרס)
הוגו אקיטיקה רץ לחגוג (רויטרס)הוגו אקיטיקה רץ לחגוג (רויטרס)
הוגו אקיטיקה בועט (רויטרס)הוגו אקיטיקה בועט (רויטרס)
  • '4
  • שער
  • שער! ליברפול עלתה ל-0:1: אם סלוט חלם על פתיחה מסוימת לעונה הזו, אז הוא קיבל את הפתיחה הזו. שני שחקני הרכש הנוצצים החלו לפרוע שטרות, כשדאבל פאס נפלא בין פלוריאן וירץ להוגו אקיטיקה הסתיים בבעיטה חדה של האחרון לרשת מקצה הרחבה
  • '1
  • החלטת שופט
  • המשחק יצא לדרך! כריס קבאניי שרק לפתיחה בוומבלי
מחווה לדיוגו ז'וטה בקהל (רויטרס)מחווה לדיוגו ז'וטה בקהל (רויטרס)
הטקס לאחים ז'וטה (רויטרס)הטקס לאחים ז'וטה (רויטרס)
  • '1
  • אחר
  • רגע לפני המשחק, וומבלי עמד לדקת דומייה לזכרם של דיוגו ז'וטה ואנדרה סילבה, בתמונות מצמררות מאוד
שחקני ליברפול בהכנות אחרונות (רויטרס)שחקני ליברפול בהכנות אחרונות (רויטרס)
ג'רמי פרימפונג בחימום (רויטרס)ג'רמי פרימפונג בחימום (רויטרס)
הקהל של ליברפול מוכן (רויטרס)הקהל של ליברפול מוכן (רויטרס)
אוהדי קריסטל פאלאס מגיעים (רויטרס)אוהדי קריסטל פאלאס מגיעים (רויטרס)
