לוד ממשיכה להתחזק כדי לחזור שוב לליגה א'

הקבוצה שירדה בעונה החולפת לליגה ב', צירפה את תומר בן חיים, מאור אסור, מאי מזל ושון מלכה: "היד נטויה, לא עוצרים". 2 שחקני נוער יחברו לבוגרים

הפועל 'בני רגב' לוד (יונתן גינזבורג)
19 ימים לפתיחת עונת 2025/26 בליגה ב', שתחל עם השלבים המוקדמים של משחקי גביע המדינה והפועל 'בני רגב' לוד לא מחכה לאף אחד כשהתחילה היא לעבוד מוקדם מהצפוי, על אף האכזבה הכבדה ששררה במקלט באצטדיון העירוני.

תחילה, הוחתם שמעון וקנין לעמדת המאמן ולאחר מכן, בהודעת ההתאחדות לכדורגל הרשמית, ללוד נודע כי תשחק בליגה ב' דרום א'. מעבר לשמעון, השחקן הראשון שרגב פנה אליו להוביל את הקבוצה לליגה א' בחזרה הוא השוער ג'רמי חאובל.

היום (ראשון) צפוי לחתום על חוזה תומר בן חיים, כשמלבדו חברו לקבוצה גם מאור אסור, מאי מזל, שון מלכה, בנימין קפלה, איתי צימרמן ושחק בן שבת. "היד נטויה, לא עוצרים", ציין אופיר רגב לקראת עונה משוגעת כמו שרק בלוד יודעים להכין.

השלט המחייב של הפועל לוד (יונתן גינזבורג)השלט המחייב של הפועל לוד (יונתן גינזבורג)

יש לציין כי אורי ברדוגו ואמיר חסונה, צמד שחקני הנוער במועדון, ימשיכו ויחברו אף הם לבוגרים. ב-29/08 הליגה הרביעית בטיבה בכדורגל הישראלי תחל עם השלבים המוקדמים של גביע המדינה, כששבועיים לאחר מכן, ביום שישי, 12/09, תחל העונה הסדירה.

