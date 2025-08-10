יום ראשון, 10.08.2025 שעה 12:05
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
לוח תוצאות

אלירן ממן מונה למנהל מקצועי בנורדיה ירושלים

מי שהוביל בעונה החולפת את הקבוצה הבוגרת למשחק על הזכות להעפיל ללאומית וגם לשמינית גמר גביע המדינה, קיבל תפקיד במחלקת הנוער ויחליף את מנו דהן

אלירן ממן (יונתן גינזבורג)
בעוד שערפל שורר מעל הקבוצה הבוגרת של בית"ר נורדיה ירושלים, במועדון הוחלט כי מי שינהל מקצועית את מחלקת הנוער מעיר הבירה יהיה אלירן ממן, המאמן בן ה-40, שהוביל בעונה החולפת (2024/25) את בית"ר נורדיה ירושלים מליגה א' דרום אל המקום השני בטבלה, אל משחק הזכות להעפיל ללאומית וכך גם אל שמינית גמר גביע המדינה בכדורגל.

ממן יהיה למחליפו של מנו דהן, שישמש בעונה הקרובה כמנכ"ל המועדון. בצוות המקצועי לעונה הקרובה, אפשר יהיה למצוא את מאמן הכושר והמאמן המנטלי רוני הילל, מאמן השוערים בחטיבה הבוגרת יהיה מוטי מזרחי, מאמן השערים בחטיבה הצעירה יהיה ליאור קלימי, אנליסט ועוזר מאמן הנוער יהיה כפיר שמואל ואנליסט נוסף מוטי טוויל, שישמש גם כמאמן ילדים ג'.

את קבוצת הנוער (לאומית) יאמן נאור מחלב, את קבוצת נערים א' יאמן סער ממן (אחיו הגדול של אלירן, הנמצא שנים ארוכות במערכת), את קבוצת נערים ב' (ארצית) יאמן נתנאל ברסקה, את קבוצת נערים ג' (ארצית) יאמן אלי חן, את קבוצת נערים ג' השנייה במועדון יאמן עלי מוחמד ובגילים הצעירים: ילדים א', רפי אזולאי; ילדים ב', תומר חרץ, ילדים ג', מוטי טוויל ובטרום א' ו-ב' יאמן אליאב אלבז.

