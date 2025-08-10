יום ראשון, 10.08.2025 שעה 22:32
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
00-00נאפולי1
00-00אינטר2
00-00אטאלנטה3
00-00יובנטוס4
00-00רומא5
00-00פיורנטינה6
00-00לאציו7
00-00מילאן8
00-00בולוניה9
00-00קומו10
00-00טורינו11
00-00אודינזה12
00-00גנואה13
00-00ורונה14
00-00קליארי15
00-00פארמה16
00-00לצ'ה17
00-00ססואולו18
00-00פיזה19
00-00קרמונזה20

דקה 28: ברצלונה - קומו 0:1

גביע גאמפר: קרב שוויוני בין הקטלונים לאיטלקים, כששני הצדדים מתקשים להגיע למצבים. פרמין נבלם על ידי החומה, אך ניצל טעות ומצא את הרשת מרחוק

|
מרטין בטורינה מול אריק גארסיה (רויטרס)
מרטין בטורינה מול אריק גארסיה (רויטרס)

זה היה אמור להיות משחק הפתיחה החגיגי של הקאמפ נואו המשופץ (בחלקו), אבל ברצלונה עדיין לא חזרה לאצטדיון המיתולוגי שלה. במקום זאת, אלופת ספרד מארחת כעת את קומו האיטלקית בגביע גאמפר באצטדיון יוהאן קרויף.

בארסה הגיעה למשחק אחרי מספר ימים סוערים שכללו עימות חריף בין הקפטן מארק אנדרה טר שטגן לראשי המועדון שזעמו על התנהלותו. הגרמני גם איבד את סרט הקפטן לתקופה קצרה, אבל הוא הושב לו אחרי שהסכים לחתום על הדו"ח הרפואי כדי שיישלח לליגה הספרדית.

טר שטגן שלא יכול לשחק עקב פציעה, הגיע לגאמפר כקפטן, בעוד איניגו מרטינס עזב לאחרונה לאל נאסר הסעודית. בארסה צריכה להתרגל לשחק ללא הבלם שהיה חלק מרכזי בהגנה שלה בעונה שעברה, ובמהלך משחקי ההכנה האנזי פליק תירגל את המגן השמאלי, ג’רארד מרטין, כבלם.

עד עכשיו בארסה ניצחה 1:3 את ויסל קובה ביפן, ו-3:7 את סיאול ו-0:5 את דאגו בדרום קוריאה. מנגד, ססק מוביל את קומו מול הקבוצה שבה גדל, והיא הגיעה לקטלוניה אחרי ה-2:3 הסוער על בטיס שכלל עימות פיזי בין הקבוצות.

מחצית ראשונה:

דקה 2: כבר אחרי שתי דקות, ברצלונה הגיעה למצב ראשון כשמרקוס רשפורד הצליח להחזיר כדור לשורות הקטלונים ומצא את פרמין, שבעט על הגנת קומו.

דקה 20: זה לקח עשרים דקות, אבל לאמין ימאל סוף סוף הראה את הקסמים שהוא יודע לבצע כשהצליח לעבור באגף הימני את אלכס ואייה, נכנס לרחבה ובעט כדור מסוכן שפספס מעט את המסגרת.

דקה 21, שער! ברצלונה עלתה ליתרון 0:1: הלחץ עבד, כשכדור תועה כ-20 מטרים משערו של ז’אן בוטז, הגיע לרגליו של פרמין לופס, שהפעם בעט מדויק בין ההגנה והצליח להכניע את שוער קומו.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, אריק גארסיה, רונאלד אראוחו, פאו קובארסי, אלחנדרו באלדה, פרנקי דה יונג, פדרי, לאמין ימאל, פרמין, ראפיניה ומרקוס ראשפורד.

הרכב קומו: ז’אן בוטז, מרג’ים וויוודה, איגנס ואן דר ברמפט, מארק אוליבר-קמפף, אלכס ואייה, סרג’י רוברטו, ניקו פאס, מרטין בטורינה, ג’יידן אדאי, אנסטסיוס דוביקאס ואיוון אסון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמיןנגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */